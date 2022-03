Staatssecretaris onderzoekt wettelijke mogelijkheden om fastfoodzaken te weren

Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om fastfood te weren. Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (CU) gaat de wettelijke mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

De staatssecretaris geeft hiermee gehoor aan de herhaalde oproep van vier grote steden en de gemeente Ede (de eerste met een food-wethouder) om de wet aan te passen, omdat zij zelf de groei van ongezond eten niet kunnen remmen. Eerder vroegen de steden al om een suikertaks.

Gemeenten willen het voedselaanbod zelf kunnen reguleren, omdat ze zien dat in wijken met veel fastfood bewoners ook vaak ongezonder zijn. In sommige Rotterdamse wijken bijvoorbeeld is het aantal fastfoodrestaurants – denk aan donuts, hamburgers en döners – in vijftien jaar met 57 procent gestegen. Er zijn nu al buurten waar één op de drie kinderen te zwaar is.

Van Ooijen schrijft aan de Tweede Kamer dat de dagelijkse voedselomgeving gezonder moet worden. Gebeurt dit niet, dan heeft over krap twintig jaar zo’n 62 procent van de Nederlanders overgewicht. Op Radio 1 zei hij daarover dat zijn doel is om kinderen op te laten groeien in een gezondere omgeving, en niet om alle fastfoodzaken de stad uit te jagen. „Als er meer gezond aanbod is, kun je de ene keer een patatje kiezen en de andere keer een gezonde keuze maken.”

Hamburgerketens of dönerrestaurants

Van Ooijen verwacht overigens dat de warenwet niet geschikt is om hamburgerketens of dönerrestaurants tegen te houden. Hij verkent nu wat de wettelijke kaders voor beperkende maatregelen kunnen zijn, niet alleen voor het weren van horeca, maar ook om ongezonde dranken en snacks uit de scholen te krijgen, en kindermarketing verder aan banden te leggen.

Voor de zomer wil Van Ooijen ook bepalen welke producten in aanmerking kunnen komen voor het afschaffen van de btw op groente en fruit. In 2020 werd die verhoogd van 6 naar 9 procent. Daar maakten voedingsexperts bezwaar tegen omdat gezond eten daardoor duurder werd.

Toen het kabinet vorige week een verlaging van de belastingen op brandstof aankondigde, klonk de vraag waarom dat zo snel kan, terwijl een btw-verlaging op groente en fruit – onderdeel van het regeerakkoord – nog steeds op zich laat wachten.

De vorige staatssecretaris, Paul Blokhuis (CU) schreef daarover vorig jaar nog aan de Tweede Kamer dat een btw-tarief lager dan 5 procent niet mogelijk is volgens de huidige EU-regels. En dat het ook moeilijk te bepalen is wat er dan wel of niet onder valt: sla wel, maar een kant-en-klaar salade niet? Van Ooijen wil de komende maanden tot een duidelijke definitie van ‘groente en fruit’ komen om de btw-verlaging te kunnen doorvoeren.