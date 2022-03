Souterrain in de aanbieding

Zaterdagavond halfzeven, Centraal Station Amsterdam. Perron 15B is donker en leeg, op één man na, een zestiger. Hij komt uit Brabant. Hij wacht op zijn vriendin. Ze is Oekraïens. Hij kent haar via internet en nu komt ze bij hem schuilen. „En jij?”, vraagt hij.

„De schoonmoeder van mijn zoon”, zeg ik. „Oekraïens ook. Hij komt haar brengen.”

„Aha”, zegt de man.

Mijn zoon, Tobias (28), heeft me geappt dat de trein uit Berlijn vol vluchtelingen zit en ik had hulpverleners op het station verwacht, mensen van het Rode Kruis, politie misschien, maar niets daarvan. Pas een paar minuten voor zeven slenteren wat jongens en meisjes in groene hesjes het perron op. Een van hen, een meisje met een blonde knot, vertelt dat zij de vluchtelingen zo naar de bussen buiten zullen begeleiden, de bussen naar het opvangcentrum. „En jij?”, vraagt het meisje. Ze wijst naar het bosje bloemen dat ik bij me heb, blauwe anemonen. „Iets te vieren?”

Ik begin over Masja, Tobias’ vriendin, dat zij bloemen voor mij had meegenomen toen ik haar voor het eerst ontmoette, in een restaurant in Kiev, mei 2017, een en al vrolijkheid en zonneschijn, maar dan dendert de trein binnen en opeens sta ik tussen honderden vrouwen en kinderen die sprakeloos om zich heen kijken, de gezichten bleek, de ogen hol. Waar zijn ze? Waar moeten ze heen? In die vreemde stilte hoor ik Tobias roepen en daar staat hij, met Masja’s moeder naast zich, Lena Vladymyrova, moe en bleek ook, maar lachend. Ze zegt: „Privjet.” Hoi. Ze zetten hun maskers af en we omhelzen elkaar.

Een rugzakje. Een koffertje. Dat koffertje hebben ze in Berlijn gekocht. Er zitten wat nieuwe kleren in, een laptop. Tijd om veel in te pakken had ze niet toen ze op 3 maart uit Dnipro vertrok. De eerste bommen hadden de stad bereikt. We wandelen naar de tramhalte en ze slaat haar hand voor haar mond. „Oh”, zegt ze. „De architektoera.” Ze wijst naar het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis, de Sint Nicolaaskerk daarachter. Ze is voor het eerst in Amsterdam. Ze heeft maar weinig gereisd in haar leven. Ja, naar de Krim, in de zomer vroeger. Met haar moeder en met Masja.

Het idee is dat ze voorlopig bij Tobias’ vader logeert. Maar die heeft geen aparte kamer voor haar, dus dat is een opklapbed achter een kamerscherm. En bij ons? Eén slaapkamer, met een glazen schuifwand te verdelen in twee. „We moeten een andere oplossing zoeken”, zegt Tobias ’s avonds laat, als hij Lena heeft weggebracht en we thee zitten te drinken. Ik zie nu pas hoe moe hij is. Gisteren is hij met een bus van Berlijn naar Krakau gereisd om vijfendertig vluchtelingen en twee katten op te halen, ’s morgens om zes uur weg, ’s nachts om twaalf uur terug. Gastgezinnen uit de dorpen rond Berlijn stonden klaar om ze mee naar huis te nemen. „Eisten de Duitse hulpverleners dat ze eerst een coronatest zouden doen”, zegt hij. „In de vrieskou.” De nacht ervoor had hij met een hoogzwangere vrouw in het ziekenhuis gezeten. Ze voelde de baby niet meer bewegen na een reis van drie dagen.

„Het valt me trouwens op”, zegt hij, „dat je voor opvang het best bij christenen kan zijn”

Ik zeg dat hij niet al het leed van de wereld op zich hoeft te nemen en hij zegt dat hij dat ook wel weet. Maar hij kan tolken, ook naar het Duits, en zeg dan maar eens nee. „Het valt me trouwens op”, zegt hij, „dat je voor opvang het best bij christenen kan zijn. Die mensen uit die dorpen vannacht, allemaal van de kerk. En geen enkele voorwaarde, hè. Ze doen het gewoon.”

Op dat moment, echt op dát moment, krijg ik een appje van de benedenburen, geen christenen voor zover ik weet. Ze hebben zich gemeld bij Takecarebnb, ze stellen hun souterrain beschikbaar. Nu ze gehoord hebben dat Lena in Nederland is, misschien iets voor haar?

Zondagmiddag zitten we bij hen op de bank en Lena vertelt over de treinreis naar Lviv – vijf mensen op een bank voor twee, de kinderen sliepen in de gangpaden – en over de busreis naar Warschau. Bij de Poolse grens hadden ze acht uur stilgestaan. „Je kan blijven zolang je wilt”, zeggen de buren. „Spasibo”, zegt Lena. „Ogromnoje spasibo.” Heel veel dank. Maar ze hoopt dat ze snel terug kan. Haar werk is daar, haar huis. Een eigen huis, net afbetaald.

Familie van NRC-redacteur Jannetje Koelewijn vangt een Oekraïense vluchteling op. Hoe gaat dat?