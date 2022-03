Russische toestanden

Het voelt als een nederlaag als je ironie moet uitleggen, maar bij dezen. Ik las bij De Nieuws BV op Radio 1 een column voor over Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie, geschreven met hetzelfde soort overdrijving als ze bij Forum voor Democratie gebruiken als bijvoorbeeld opkomen voor ‘hun recht’ om de Holocaust te bagatelliseren. Ik zei onder andere dat ze hem, Pepijn van Houwelingen en Thierry Baudet naakt op een vlot in de Atlantische Oceaan moesten zetten met een voorraad ingevroren vissticks. Op de sociale media waren er die daar heel graag een echte doodsbedreiging in wilden zien. FvD, waar ze heus beter weten, retweette het gretig. Met de toevoeging dat ze door mensen als ik beveiliging nodig hebben.

Het dieptepunt kwam gisteren.

Arlette Adriani, bekend van Astro TV en commercials voor bedden voor bejaarden, presenteerde het Ongehoord Nieuws. Met trillende handjes, omdat ze zelf ook wel wist dat ze met bewuste framing een heel leger idioten op scherp ging zetten.

Ze zei: „In de continue Vara-smeercampagne dat alles wat niet links is kapot moet, was het deze week de beurt aan Marcel van Roosmalen. Hij demoniseerde Kamerlid Gideon van Meijeren door hem te vergelijken met een reptiel. De uitspraken doen denken aan die van toenmalig Vara-voorzitter Marcel van Dam die Fortuyn bestempelde als een buitengewoon minderwaardig mens. De laster geuit op Nederlandse televisie leidde uiteindelijk mede tot de moord op de politicus op 6 mei 2002 door de linkse activist Volkert van der Graaf. Lijkt de geschiedenis zich te herhalen?”

Hier werden bewust appels met peren vergeleken, met als doel mij een toontje lager te laten zingen. Na afloop voerde Arlette een gesprek met twee deskundigen die uitlegden hoe gevaarlijk ik ben. ‘Politiek commentator en PVV-Kamerlid’ Reinette Klever vond het „walgelijke demonisering” door nota bene de publieke omroep, waarna ‘onderzoeksjournalist’ Annelies Strikkers uitlegde waarom ik een gevaar ben.

„Als je gaat oproepen om volksvertegenwoordigers de zee op te sturen, vastgebonden met een klein beetje eten… dat is geen satire meer.”

En deze: „We weten helemaal niet of het waar is dat Gideon van Meijeren een spion van Rusland zou zijn. Je creëert echt een klimaat waarin een volksvertegenwoordiger bedreigd kan gaan worden. Of erger.”

Eerlijk is eerlijk: de actualiteitenrubriek was grappiger dan de ironie.

Ik heb vaak mijn best gedaan om humor te bedrijven over de rug van Arnold Karskens, maar uiteindelijk heeft de zelfverklaarde antifascist dan toch gewonnen. Ik ben bedreigd, er is van alles door de brievenbus gegooid en er is geïnformeerd op welke school mijn kinderen zitten.

Ik zou haast zeggen: Russische toestanden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.