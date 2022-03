Rosalía schakelt briljant tussen smachtend en dansbaar op Motomami

Met een in gillende hoofdletters geschreven tracklist lanceert de Catalaanse zangeres Rosalía haar nieuwe, gedurfde derde album: Motomami. De vraag vooraf was of ze haar verleden in de flamenco helemaal los zou laten om zich volledig op reggaeton te storten. Maar net zoals de singles sinds haar vorige album – waaronder een duet met Billie Eilish, maar ook het uitgesproken flamenconummer ‘Juro Que’ - zweeft ze in een muzikale dimensie waar dat soort grenzen en keuzes helemaal niet bestaan.

Zeker, deze wereldster heeft veel plezier met de bravoure en intensiteit van reggaeton en werkte de afgelopen jaren niet voor niets met boegbeelden als Bad Bunny, J Balvin en natuurlijk Rauw Alejandro, haar eigen lief en een van de heetste sterren van het moment.

Meteen al de opwindende opener ‘Saoko’ is een uitdagende dansvloerkraker met opzwepende drumcomputer en zoemende baslijn – daar verandert een leep piano-intermezzootje niets aan. Ook in ‘La Combi Versace’, dat Rosalía met haar bijna fluisterende zangstem opent voordat de vurige Dominicaanse rapper Tokischa invalt, domineert het dansbare ritme van reggaeton.

Toch blijft het ontegenzeggelijk Rosalía die je hoort. Dat geldt ook voor het romantische ‘La Fama’, een fluwelen duet met The Weeknd. Net als het met Rauw Alejandro geschreven campy maar onweerstaanbare ‘Chicken Teriyaki’: stilistisch uit een ander universum, en toch past het bij haar.

Pompende beats, prachtige stem

Op Motomami hoor je de losse Rosalía, de virtuoze Rosalía, de grappige Rosalía, de straatwijze Rosalía, de speelse Rosalía, en vaak tegelijk. Bijvoorbeeld in ‘Cuuuuuuuuuute’, waarin ze eerst dreigend murmelt over een pompende beat, tot ze halverwege plots weer haar prachtige zangstem laat galmen. ‘Diablo’ is minstens zo dynamisch: hard, scherp, Rosalía die even in autotune blijft haken en dan weer engelachtig hoog zingt, tot het nummer met hulp van de Britse zanger James Blake in een wollige, opake droom zakt. Het door de Amerikaanse producer Pharrell Williams mede geproduceerde en geschreven ‘Hentai’, met hitsige teksten waar Cardi B nog van zou blozen, creëert spanning door vrij naadloos over te gaan in ‘Bizcochito’, het sonische equivalent van een stroboscoop die geen lichtstralen maar suikerspinnen door de kamer schiet. Daarna schakelt het op een diepdonker nummer van de Londense dubproducer Burial gebaseerde ‘Candy’ al net zo makkelijk tussen smachtend en dansbaar. Zoals eigenlijk dit hele album.

In zekere zin is Motomami niet zo’n gekke stap in de discografie van Rosalía. Haar debuut Los Ángeles (2017) was een vrij traditioneel opgebouwd flamenco-popalbum, maar met een spannende, gruizige ondertoon. Doorbraakalbum El Mal Querer was een spectaculaire mengvorm van flamenco en grootstedelijke pop. Ook daarop hoorde je tussen de typische flamenco-zang en handklap ronkende motoren, en lonkten de ratelende beats uit Zuid-Amerika en Caraïben. Maar op Motomami is de grote stad en wijdere wereld dichterbij, het traditionele Spanje wat verder weg.

Rosalía is Motomami

Het contrast tussen de virtuoze zangeres met de perfecte techniek, en de brutale, motorrijdende diva die alleen in motorhelm en penkrasjes gekleed op de hoes staat, is minder groot dan het lijkt. Die zangeres die al jong verliefd werd op muziek dankzij de stem van Camarón de la Isla, en werd opgeleid aan de prestigieuze Escola Superior de Música de Catalunya, rijdt al sinds haar achtste op motoren, groeide op tussen de vrachtwagens en fabrieken van een buitenwijk, en hing als tiener aan de deurstijlen van getunede Honda’s. Rosalía is Motomami.

„Ik ben net zo goed cantaora als ik Versace aan heb, als wanneer ik gekleed ben als bailaora”, zingt ze in het warme, familiaire ‘Bulerías’. Dat is meteen het enige echt op flamenco gebouwde nummer, waarin de handklap, de palmas, even in harde beats overgaat, maar de stem van Rosalía ongenaakbaar regeert. Niet verscheurd tussen werelden, maar stevig met beide benen in allebei.

Rosalía’s derde album Motomami is veelvormig, vrijgevochten en uiterst experimenteel. Soms is het best even zoeken naar de afgeronde, grootse songs die El Mal Querer definieerden. Maar Rosalía is niet van de herhaling, niet van de veilige, vaste voeten op de grond. Ze is liever je gids in een steeds veranderend toekomstlandschap, waar ze je overspoelt met haar spannende en totaal onvoorspelbare global pop.

Popalbum Rosalía Motomami ●●●●●