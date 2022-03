Russische raket richt ravage aan in woonwijk Kiev

Russische raketaanvallen hebben ook vrijdag weer grote schade aangericht op verschillende plekken in Oekraïne. Vier raketten vernielden een hangar en een gebouw op een vliegveld bij de westelijke stad Lviv, niet ver van de Poolse grens. In een van de noordelijke buitenwijken van Kiev stortte vrijdagochtend een flatgebouw van vijf verdiepingen goeddeels in na de inslag van een Russische raket (zie foto’s). Bij die inslag viel één dode, aldus de autoriteiten, en enkele gewonden. Ook zouden een school en een speelplaats zijn getroffen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne begon op 24 februari zijn alleen in Kiev al 222 mensen gedood, onder wie zestig burgers en vier kinderen, maakten de autoriteiten van de Oekraïense hoofdstad vrijdag bekend. Het zijn cijfers die NRC niet kon verifiëren.

Een hulpverlener staat een gewonde bewoonster bij van de vrijdag door een raket getroffen flat in Kiev. Foto Aris Messinis/AFP

Voor de door een raket getroffen flat in Kiev ligt het lichaam van een omgekomen bewoner. Foto Aris Messinis/AFP

Een van de woningen in de vrijdag door een raket getroffen flat in een Kiev. Foto Aris Messinis/AFP