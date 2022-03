In Rusland is de jacht op zondebokken geopend

De website van het tot dusver volstrekt onbekende ‘Comité ter verdediging van de nationale belangen’ hanteert verschillende categorieën van Russen die niet zouden deugen.

Als eerste zijn er de ‘verraders’. De beroemde dichter Dmitri Bykov is er een – volgens het ‘comité’ althans – de kritische tv-maker Joeri Doed is een ‘verrader’, net als journaliste Joelia Latynina. Dan zijn er ‘vijanden’, zoals de bekende (liberale) econoom Sergej Goeriev. En de ‘lafaards en deserteurs’. Als je op het oranje blokje op de site klikt, vind je een lijst van ruim zeshonderd Russische staatsburgers die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne het land hebben verlaten.

De zwarte lijsten van het comité verschenen online nadat de Russische president Vladimir Poetin woensdag had uitgehaald naar een „vijfde kolonne” van Russische „nationaal-verraders” die willoze werktuigen zouden zijn in het westerse complot om Rusland te vernietigen.

Poetins huiveringwekkende speech (eigenlijk vooral een inleiding van een vergadering met de gouverneurs van de regio’s) schetst het beeld van verwende rijke Russen die verslaafd zijn aan „foie gras”, „oesters” en „gendervrijheden”, en die niet langer loyaal zijn aan het Russische volk, maar aansluiting zoeken bij een internationale liberale beau monde. „Zulke mensen zouden hun eigen moeder nog verkopen”, zei Poetin. Volgens de Russische president wordt het tijd voor een „zelfreiniging” van de Russische maatschappij.

President Poetin in het volgepakte Loezjniki-stadion in Moskou. In zijn speech trachtte hij sympathie te wekken voor de in Oekraïne strijdende Russische soladatn. „Schouder aan schouder, beschermen kameraden op het slagveld elkaar met hun lichaam tegen de kogels.”

Poetins speech riep associaties op met de jaren dertig. Adolf Hitler gebruikte de term Nationalverräter in Mein Kampf. Sommige Russen moesten denken aan de koelakken, kleine boeren met eigen grond, die vanaf 1929 door Stalin met miljoenen tegelijk werden onteigend, gedeporteerd en vermoord. Over wie had Poetin het eigenlijk? Doelde de Russische president alleen op de superrijke Russische oligarchen? Of nam hij in zijn donderspeech de héle liberale intelligentsia op de korrel?

Sinds het begin van de invasie in Oekraïne lijkt Rusland in een hoog tempo af te glijden naar een totalitaire dictatuur. Enkele dagen erna nam het Russische parlement een wet aan die tot vijftien jaar celstraf in het vooruitzicht stelt voor burgers die ‘nepinformatie’ verspreiden over het optreden van de Russische strijdkrachten. Het gebruik van het woord ‘oorlog’ is voldoende aanleiding voor een strafzaak: de officiële term is ‘speciale militaire operatie’.

Deze week werd duidelijk dat de Doema werkt aan een verdere aanscherping van de wet: ook het verspreiden van ‘fakes’ over het werk van ándere overheidsorganen in het buitenland (zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken) wordt waarschijnlijk strafbaar.

‘Z’ als symbool van de ‘denazificatie’

Nu de Russische opmars in Oekraïne stagneert en er al duizenden Russische soldaten zijn gesneuveld, lijkt het Kremlin wanhopig op zoek naar nieuwe methoden om de bevolking te mobiliseren. De ‘Z’, het herkenningsteken op Russische militaire voertuigen, is door de Russische propaganda ontdekt als nieuw symbool voor de Russische ‘denazificatie’ van Oekraïne. Tegelijkertijd lijkt het Poetin-regime op zoek te zijn naar zondebokken die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de nederlagen op het slagveld. Daarbij vallen er ook al slachtoffers in Poetins inner circle. Deze week meldde de Russische krant Kommersant dat de tweede man van de Russische Nationale Garde, generaal Roman Gavrilov, ontslag heeft genomen. Eerder waren er berichten dat generaal Sergej Beseda, directeur van de vijfde afdeling van de FSB, onder huisarrest zou zijn geplaatst.

Het volgepakte Loezjniki-stadion in Moskou vrijdag, waar president Poetin stil stond bij het achtjarige jubileum van de annexatie van de Krim. Foto Jevgeni Biatov/Reuters

Ook buiten de kring van de zogeheten siloviki wordt gezocht naar schuldigen. In de nacht van donderdag op vrijdag bekladden onbekenden de deuren van vredesactivisten met de letter ‘Z’. „Verraad het vaderland niet”, stond er op de deur van studentenleider Dmitri Ivanov. Een protestmars tegen de oorlog van de oppositiepartij Jabloko werd verboden vanwege corona.

Vrijdag verzamelde het Kremlin een mensenmassa in het Loezjniki-stadion in Moskou. Speciaal voor Poetin was er een immens podium gebouwd, maar nog voordat hij het woord nam, gingen de eerste Russische ambtenaren al naar huis, de afgestempelde kaartjes – waarmee ze hun presentie konden bewijzen – in de hand.

Neutraliteit is met de dag moeilijker te verdragen

In zijn speech probeerde president Poetin eenheid te smeden met afgesleten oorlogsmetaforen. „We zien hoe onze jongens heldhaftig oorlog voeren”, zei Poetin, even vergetend dat het woord ‘oorlog’ op dit moment verboden is. „Schouder aan schouder”, zei Poetin, „als het nodig is beschermen kameraden op het slagveld elkaar met hun lichaam tegen de kogels.”

Er werd obligaat gejuicht, maar Poetin leek ook te worden uitgefloten. De regie schakelde bliksemsnel naar het kadettenkoor.

Marioepol 130 mensen gered uit theater Zeker 130 mensen zijn vanonder het puin gered in het gebombardeerde theater in de belegerde stad Marioepol. De Oekraïense mensenrechtenombudsvrouw Ljoedmyla Denisova zei dit vrijdag in een tv-toespraak. Het gaat om slechts een tiende van het aantal mensen dat nog zou vastzitten in de schuilkelder onder het ingestorte gebouw. Woensdag werd het Donetsk Regionale Drama Theater, een monument in het centrum van de havenstad, getroffen door een luchtaanval. Er werd gevreesd voor honderden slachtoffers, maar de schuilkelder onder het gebouw bleek de aanslag te hebben doorstaan. Volgens VN-mensenrechtenorganisatie OHCHR zijn er tot en met 17 maart zeker 816 Oekraïense burgers gedood. Sinds de Russische inval zouden 1.333 burgers gewond zijn geraakt, vooral door aanvallen met raketten en granaten. Volgens het OHCHR liggen de werkelijke aantallen hoger. NRC kon de cijfers van de VN en uit Marioepol niet verifiëren. Giro555 heeft tot op heden ruim 150 miljoen euro opgehaald voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne, aldus de organisatie vrijdag. Bij tussenstand van 10 maart, stond de teller nog op iets meer dan 137 miljoen.