Op de muren wordt Poetin een Lord Voldemort

Een politiek moment gevangen in een muurschildering, de kracht ervan is van alle tijden. Het is nog te vroeg om te weten welk muurschildering straks de Russische invasie in Oekraïne in een beeld zal vangen, maar er is in ieder geval genoeg om straks uit te kiezen. In verschillende steden wordt de oorlog samengevat in muurschilderingen die de duidelijk zijn in hun boodschap wie de agressor is. Wie weet zit er een nieuwe Banksy tussen.