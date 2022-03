Australië en Japan kondigen nieuwe sancties aan tegen Rusland

Australië en Japan hebben nieuwe sancties afgekondigd vanwege de Russische invasie van Oekraïne. De Australische sancties zijn vooral gericht op de Russische financiële sector. Zo zijn het Russische ministerie van Financiën en elf banken en overheidsinstanties aan de sanctielijst toegevoegd. „We hebben nu alle Russische overheidsinstanties geraakt die zich bezighouden met de staatsschuld”, zegt minister Payne van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Daarnaast heeft de Australische regering sancties opgelegd aan twee Russische oligarchen die zakelijke belangen hebben in Australië. Oleg Deripaska is de voorzitter van het Russische aluminiumbedrijf Rusal, Viktor Vekselberg heeft verschillende internationale bedrijven en is naar verluid zo’n 5 miljard euro waard. De twee steenrijke oligarchen hebben nauwe banden met met de Russische president Vladimir Putin. Ze stonden eerder al op de sanctielijst van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Japan heeft aan vijftien mensen sancties opgelegd, onder wie legerfunctionarissen. Ook negen bedrijven vallen onder de sancties, zoals wapenexporteur Rosoboronexport. De Japanners hebben nu 76 mensen, zeven banken en twaalf andere organisaties op de sanctielijst staan.