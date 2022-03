Niemand durfde Valery aan te pakken

De bekendste culturele oligarch van Rotterdam is Valery Gergiev, de goede vriend van de monarch onder de oligarchen Vladimir Poetin. Inmiddels ook in Rotterdam persona non grata. Voor de vele liefhebbers die nooit een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest oversloegen met Gergiev als dirigent een grote schok en verlies. In 1995 werd hij benoemd als chef-dirigent en toen hij vertrok was hij alleen aan de stad te binden met een jaarlijks festival. Ik kwam er graag. Ik herinner me Gergiev die naar het orkest loopt, zijn hoofd een beetje schuin. Hij dirigeert met zijn linkerhand door al zijn vingers te bewegen.

Na het bericht dat Gergiev niet meer welkom was in Rotterdam dacht ik aan zijn uitvoering van Symphonie nr. 8 van Sjostakovitsj. Gecomponeerd in de zomer van 1943. Met veel slagwerkers, een uur lang de oorlog verbeeld in tragische muziek. Het was angstaanjagend, schril en opzwepend, dan weer rustig en melancholiek. Toen de maestro zich omdraaide, applaudisseerde het publiek zo lang dat ze nog dagen de tinteling in hun handen voelden.

Gergiev durfde in deze barre tijden niet te kiezen voor het Westen. Hij is de baas van het Mariinskitheater in Sint-Petersburg, dat alleen kan functioneren dankzij Poetins overheidsgelden. Ook zijn internationale management liet hem vallen. Vaarwel New York, Milaan, München. In Rotterdam wordt er met weemoed over hem gesproken. Er is niets meer vernomen van Gergiev. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.

Er zijn heel veel anekdoten over Gergiev te vertellen. Dat hij voor de repetities vaak te laat kwam of helemaal niet. Een andere musicus moest dirigeren. Dat pakte goed uit. Die werd later een geweldige dirigent. Of zijn gewoonte om zich na de concerten tot diep in de nacht met het management bezig te houden. Talloos zijn de verhalen over de eindeloze monologen die hij dan afstak, met een stevig glas in de hand.

In 2014 zou Gergiev de D.G. van Beuningen-lezing geven in het Wereldmuseum in Rotterdam. Op het laatste moment kwam hij binnen rennen zonder lezing. Een van de organisatoren heeft hem toen een uur lang geïnterviewd. Dat resulteerde in het boek:Het orkest, de stad en de wereld, een pleidooi voor een cultureel sterke stad.

Het meest gênant was zijn te late komst voor een gecharterd vliegtuig vanaf Zestienhoven, vol met mecenassen, orkestleden en bestuur. Het orkest zou een concert geven in Barce-lona. Toen men bijna moest vertrekken bleek dat Valery nog in zijn bed lag in Hotel New York in Rotterdam.

Een ijlbode van het orkest is er in vliegende vaart naartoe gegaan. Hij sleepte hem ongewassen en ongeschoren mee naar het vliegtuig, dat zeker een uur te laat vertrok. Iedereen sprak er schande van op die reis, maar niemand durfde de Maestro aan te pakken.

Op de dag van het bericht over het stopzetten van het Gergiev Festival liep ik langs De Doelen. Er stond een oudere man, een heer, naast de ingang. Hij droeg een lange zwarte winterjas. Om zijn hals had hij een kleine blauw-gele vlag geknoopt. In zijn hand een stukje karton met de tekst: ‘Gergiev eikel’.