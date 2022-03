Nederlander gemarteld door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad

Een Nederlands staatsburger is gemarteld door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Hij zat zeker vier jaar vast en is hoogstwaarschijnlijk overleden. Dat blijkt uit getuigenissen van oud-celgenoten en informatie van het Rode Kruis en het Syrisch regime.

De man kwam uit Arnhem en raakte in mei 2013 vermist in Libanon. Een jaar later dook hij op in een Syrische cel. Het Assad-regime verdacht hem onder andere van spionage en contact met terroristen, en heeft hem gruwelijk gemarteld. „Hij schreeuwde zo hard dat bewakers soms opdracht kregen om te stoppen”, zegt een oud-celgenoot tegen NRC.

Deze bevindingen kunnen juridische gevolgen hebben. Het Nederlanderschap van het slachtoffer vergroot de kans dat het Openbaar Ministerie een onderzoek kan beginnen tegen zijn folteraars, ook als die zich nog in Syrië bevinden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt de zaak op te nemen in de Nederlandse aansprakelijkstelling van Syrië voor foltering. Die procedure, begonnen in 2020, kan resulteren in een zaak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Buitenlandse Zaken (BZ) wist al sinds zeker 2016 dat de Nederlander vastzat in Syrië, maar stelde zich passief op. BZ biedt geen consulaire bijstand in Syrië omdat Nederland de banden met het Assad-regime in 2012 verbroken heeft. Een optie om de Nederlander toch te helpen, via de Roemeense ambassade in Damascus, sloeg het ministerie af. Andere landen die deze Roemeense route gebruikten wisten de meeste van hun gevangen burgers vrij te krijgen, bevestigt de Roemeense ambassadeur.

De vraag blijft hoe de Nederlander in Syrië belandde. In Arnhem had hij contact met Syriëgangers en richtte hij een stichting op die volgens de gemeente geradicaliseerde jongeren aantrok. Toch zeggen BZ en de gemeente niet vast te kunnen stellen dat hij uit vrije wil naar Syrië reisde.

Twee oud-celgenoten hebben een verklaring: de Arnhemmer is volgens hen in Libanon ontvoerd door de sjiitische strijdgroep Hezbollah. Die zou hem hebben uitgeleverd aan haar trouwe bondgenoot, het Assad-regime.

Een hoge officier in het Syrische regime bevestigt dat Hezbollah de Nederlander afleverde. Diezelfde officier zegt dat hij in detentie is overleden aan een „hartaanval” – de standaardterm die het regime hanteert voor dood door marteling.

Opgeteld heeft het Assad-regime sinds maart 2011 bijna 15.000 mensen doodgemarteld en 87.000 mensen spoorloos doen verdwijnen, stelt het Syrische Netwerk van de Mensenrechten.

