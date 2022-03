Nederland riskeert watercrisis in 2027

Nederland riskeert een watercrisis. Daarvoor waarschuwen deskundigen in NRC. De kwaliteit van beschermde wateren loopt zo sterk achter op Europese normen, dat het een grond kan vormen om economische activiteiten te blokkeren, zoals in de stikstofcrisis is gebeurd.

In de Europese Unie moeten vanaf 2027 alle aan Brussel gerapporteerde wateren in „een goede ecologische toestand” zijn. Dat is wettelijk bepaald in de Kaderrichtlijn Water, die sinds 2000 van kracht is. Voor Nederland gaat het om 745 grotere wateren, waaronder rivieren, riviermondingen, meren, plassen, kanalen. In 2019 was minder dan 1 procent in die vereiste goede ecologische toestand, zo inventariseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). „De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein”, zegt Frank van Gaalen van het PBL. Het zal volgens hem niet zonder consequenties blijven. Dat zegt ook Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht. „Ik voorzie wel problemen vanaf 2027.” Vanaf dat jaar geldt: als een geplande economische activiteit de kwaliteit van een water verslechtert, kan iemand die activiteit via de rechter aanvechten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten het niet halen van de doelen in 2027 inderdaad „als een risico” te zien. Brussel kan Nederland in gebreke stellen en boetes en dwangsommen opleggen. Daarnaast kunnen partijen bij de rechter bezwaar maken tegen economische activiteiten die de waterkwaliteit verslechteren. „Potentieel kunnen de nationale gevolgen ingrijpend zijn voor afzonderlijke projecten en besluiten”, laat het ministerie weten.

De kans dat het land „op slot” gaat, zoals bij de stikstofcrisis, acht het „minder groot”. Dat zegt ook waterrechthoogleraar Van Rijswick. Stikstof verspreidt zich via de lucht over grote afstanden, het effect draagt ver. „Problemen met de waterkwaliteit zijn eerder lokaal, binnen een waterlichaam of stroomgebied.”

