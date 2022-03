Na twee jaar afwezigheid is Floortje Dessing weer in haar element

Het mag weer. Drie woorden die sinds het afschaffen van de meeste coronamaatregelen veel uitgesproken zijn en die ook in mijn hoofd sprongen toen het zevende seizoen van het BNNVARA-programma Floortje naar het einde van de wereld begon. Nieuwe afleveringen lieten vanwege de coronacrisis twee jaar op zich wachten en daarom was het extra fijn om Floortje Dessing donderdagavond weer in haar element te zien, op reis en logerend bij mensen die naar een afgelegen plek zijn verhuisd.

Belize was de eerste bestemming van deze reeks. In het kleine Centraal-Amerikaanse land bekeek Dessing de waanzinnige woonomgeving van het Britse stel Richard en Alisa Atkinson. Twaalf jaar geleden besloten ze om hier te gaan wonen met hun drie kinderen. De grond die ze kochten was toen nog enkel oerwoud. Op jonge leeftijd werd Richard naar een kostschool gestuurd. Dessing vraagt hem wat hij daar leerde. „Minachting van het gezag, denk ik. Het inspireerde me om overal vraagtekens bij te zetten.” Hij werd een anarchist, zegt hij zelf. Toch probeerde hij eerst nog het burgerbestaan te leven in Londen. Maar uiteindelijk werd het Belize.

De Atkinsons bouwden hier een zogenoemd ‘earthship’, een huis gemaakt van materialen als autobanden en gerecyclede flessen. Het eindresultaat ziet er indrukwekkend uit: groot, kleurrijk, een tikje excentriek. Het huis en de natuur worden door het programma mooi en geduldig in beeld gebracht.

Het gezin leeft volledig zelfvoorzienend, energiekosten hebben ze niet. Voor de kijker met pittige energierekeningen een ietwat jaloersmakend moment. De ster van de uitzending is niet het huis, maar de zestienjarige Tati. De jongste dochter van het gezin werkt als vrijwilliger bij een dierenopvangcentrum als we haar ontmoeten. Dessing is ook onder de indruk van dit wijze meisje. Tati vertelt vol positiviteit over het leven op zo’n bijzondere plek. Dat er hard gewerkt moet worden om hier te leven vind ze niet erg. Om te kijken hoe het leven elders is zal ze ook een keer ergens anders gaan wonen, vertelt ze. Maar mocht ze ooit kinderen krijgen, dan wil ze die opvoeden op deze plek in de zon, tussen de natuur.

Vanwege overbevolking twijfelt ze echter of het verstandig is om kinderen te nemen. „Het is niet slecht voor de wereld als er meer kinderen zijn zoals jij”, zegt Dessing terecht. De bewuste manier van leven heeft Tati van haar ouders. Richards frustratie met de manier waarop mensen met de natuur omgaan is ook onderdeel geweest van de keuze om op deze afgelegen plek te wonen en het milieu zo min mogelijk te belasten. „We vervuilen alles. Pesticiden, chemicaliën, geen respect voor de natuur.”

Wierookindustrie

Over chemicaliën ging het op NPO3 ook. Wierook valt namelijk onder deze categorie, werd duidelijk in een aflevering het langlopende Keuringsdienst van waarde (KRO-NCRV). Op een nuchtere manier werd de wierookindustrie onder de loep genomen. Het bleek niet mee te vallen. De geurende stokjes zitten vaak in verpakkingen die de suggestie wekken dat het product gezond is. Er zijn zelfs varianten die geesten zouden verjagen. Allemaal onzin, volgens de Belgische handelaar die aan het woord komt. Het draait volgens hem om „de kracht van de gedachte”. Dat wierook niet werkt om spoken aan te pakken, daar valt mee te leven. Dat het slecht voor de gezondheid is, valt moeilijker te accepteren. Een toxicoloog maakt in de aflevering duidelijk dat wierook kankerverwekkende stoffen bevat. Het roken van zo’n stokje in huis is vergelijkbaar met meeroken. Er is schokkend weinig te doen tegen de claims die op de verpakkingen staan. En zo waren we na een magisch bezoekje aan Belize dankzij de Keuringsdienst snel weer terug op aarde.

Deze rubriek wordt tot 25 april door diverse auteurs geschreven.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven