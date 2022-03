Meebuigen met het Kremlin kan Big Tech niet meer

Dat ze grootmachten zijn, de Amerikaanse techreuzen, was al jaren duidelijk. In economisch opzicht, in de politiek van veel landen, en in het leven van alledag van miljarden wereldburgers. Maar door de Russische oorlog in Oekraïne zijn bedrijven als Google en Facebook nu ook spelers in een geopolitiek conflict geworden. Niet alleen door de informatie en desinformatie die via hun platforms wordt verspreid. Maar ook doordat ze zich gedwongen zien partij te kiezen. Voor Oekraïne, tegen Rusland.

Het wereldwijde bereik van het internet heeft de concerns in staat gesteld zich in alle windrichtingen te ontplooien. Maar er bestond altijd een spanning tussen hun bijna onbeperkte expansie, en het feit dat ze zich in al die landen waar ze actief zijn moeten houden aan vaak per land verschillende wetten. Soms moeten ze zich zelfs schikken naar de grillen van lokale machthebbers, ook als dat indruist tegen eigen regels en beginselen.

Rusland heeft Twitter, Facebook en Instagram nu geblokkeerd, maar al maanden voor de Russische inval in Oekraïne was Rusland begonnen de buitenlandse technologiebedrijven aan banden te leggen. Met welke grove methodes dat gebeurde, en hoe effectief dat was, beschreef The Washington Post vorige week.

Dreigement FSB

De hoogste vertegenwoordiger van Google in Rusland kreeg in september bij haar thuis in Moskou bezoek van agenten – vermoedelijk van de binnenlandse veiligheidsdienst FSB. Ze maakten haar duidelijk dat Google binnen 24 uur een app die de woede van president Poetin had gewekt moest verwijderen uit de appstore, anders zou ze in de gevangenis belanden. Toen Google de vrouw snel overbracht naar een hotel, waar ze onder een valse naam incheckte, doken dezelfde agenten dáár voor haar deur op. De klok loopt nog steeds, was hun dreigende boodschap.

Een paar uur later was de app niet meer te downloaden uit de appstores van Google en Apple, want dat laatste bedrijf had ook bezoek gekregen. Het ging om een app van de aanhangers van de gevangen oppositiepoliticus Aleksej Navalny, waarmee Russen bij verkiezingen kunnen uitvinden op welke kandidaat ze in hun district het best kunnen stemmen om onvrede met president Poetin te uiten.

Maar meebuigen met de eisen van het Kremlin kan niet meer, nu de oorlog in Oekraïne woedt. Want ook vanuit het Westen staan de techbedrijven zwaar onder druk. Nadat de Europese Unie een verbod uitvaardigde op uitzendingen van RT en Sputnik, blokkeerden YouTube (onderdeel van Google) en Meta (moederbedrijf van Facebook en Instagram) die twee Russische staatsmedia in de hele EU.

Maar de accounts van Russische ministeries en ambassades bleven op Facebook, Twitter en YouTube in de lucht. Het Kremlin gebruikt dat soort accounts vaak om strategische desinformatie uit te testen en te verspreiden, waarschuwt Graham Brookie, van de denktank Atlantic Council, in The Washington Post.

Voor de stellingname van sociale media is deze oorlog een beslissend moment – zoals de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 dat in de VS was, stelt Anupam Chander aan de telefoon. De expert op het gebied van regulering van techbedrijven en hoogleraar aan Georgetown University in Washington: „Toen stonden ze voor de vraag: zijn we bereid de woede van een van de twee politieke partijen over ons af te roepen? Nu is de vraag: riskeren we de woede van een heel land?”

Vrijheid van meningsuiting

Zoals de sociale media na de Capitool-bestorming besloten Donald Trump te verbannen, zo zouden ze dat nu moeten doen met álle uitingen van de Russische overheid, vinden sommige Amerikaanse en Europese politici. Maar dat zou op gespannen voet staan met de vrijheid van meningsuiting, waar een bedrijf als Meta altijd zegt voor te willen staan.

„De techbedrijven worstelen met de situatie”, zegt Chander, „want iedereen – regering, bedrijven, academici – is nog bezig te bedenken wat de verhouding moet zijn tussen het internet en de vrijheid van meningsuiting: wat voor uitingen laat je toe, wat niet, wat voor macht geef je bedrijven bij het stellen van grenzen, wat voor macht geef je aan de overheid?”

Lang hebben de techbedrijven moeilijke keuzes omzeild door te benadrukken dat ze vooral neutraal willen zijn. In de oorlog in Oekraïne is dat argument afgedankt. Of zo een precedent is gesteld, is nog een open vraag.

Hoe lastig partij kiezen kan zijn, merkte Meta toen het deze maand zijn regels tegen oproepen tot geweld aanpaste. In de context van de oorlog werd het tijdelijk toegestaan op Facebook en Instagram op te roepen tot geweld tegen Russische soldaten en de dood van de president Poetin en zijn Wit-Russische collega en bondgenoot Loekasjenko. Het zou onjuist zijn, aldus Meta, Oekraïeners te verhinderen „hun verzet en woede te uiten over het binnenvallende leger”. Dus „Dood aan de Russische indringers” mag.

Rusland reageerde door Meta een „extremistische organisatie” te noemen. Meta krabbelde terug met een aanpassing van de aanpassing: oproepen tot vermoorden van een staatshoofd is tóch niet toegestaan. Rusland kondigde aan eind deze maand met een Russisch alternatief voor Instagram te komen, Rossgram.