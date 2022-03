Maar de trein door Oekraïne bleef rijden

Woonwijken werden verpulverd, frontlinies verschoven, miljoenen bewoners raakten op drift. Maar in de vier weken sinds het leger van Rusland Oekraïne binnentrok was er één constante: Ukrzaliznytsia. De trein van de Oekraïense Spoorwegen bleef rijden.

Sinds de inval op 24 februari evacueerden de Spoorwegen meer dan 2 miljoen vluchtelingen naar buurland Polen. De treinen brachten tanks, munitie en soldaten naar het front en pendelden regeringsleiders op en neer. De premiers van Polen, Tsjechië en Slovenië reisden afgelopen dinsdag naar Kiev om president Zelensky te ontmoeten – per trein.

In deze verwoestende oorlog lijkt de trein onaantastbaar, hoewel er wel degelijk dodelijke incidenten zijn geweest. Op 12 maart kwam een evacuatietrein onder vuur te liggen van Russische troepen bij station Brusyn, in het verre oosten. De trein had vluchtelingen uit de separatistische republiek Loehansk moeten oppikken op station Lyman, een stad gesticht door kozakken in de zeventiende eeuw. Er stonden honderd kinderen op het perron te wachten toen mortieren vlakbij het spoor insloegen. Een conducteur werd gedood, zijn collega raakte zwaar gewond.

Dat incident was de uitzondering die de regel bevestigde. „De treinen zullen hoe dan ook blijven rijden. Hier is het veilig”, zei Volodymyr Heyvakh, het hoofd van de nachttrein tussen Kiev naar eindstation Avdiivka, toen ik vijf dagen vóór de Russische invasie de trein naar het oostfront nam. Er zat iets absoluuts in die uitspraak, als een gegeven waar geen enkele macht, hoe bruut ook, aan zou kunnen tornen.

De langeafstandstreinen zijn geschilderd in het blauw en geel van de nationale vlag. De slaapvertrekken liggen vol soldaten – versterkingen voor aan het front. De verwarming wordt met steenkool gestookt, warmer dan comfortabel is.

Ruim 230.000 Oekraïners werken voor de spoorwegen, meer dan twee keer zoveel als Odessa inwoners telt. Van hen kwamen er 33 om het leven sinds het begin van de oorlog, volgens een telling van het hoofdkantoor. Ukrzalinytsia is de ruggengraat van Oekraïne, het spoor verbindt de westelijke landbouwgronden met de zware industrie in het oosten. 23.000 kilometer lang, het op twaalf na langste spoor ter wereld, dat Oekraïne aan Polen in het westen knoopt, Wit-Rusland in het noorden. Moldavië, Roemenië, Slowakije, Hongarije in het westen en de Zwarte Zee en de Zee van Azov in het zuiden.

De trein rijdt ook naar Rusland, maar de afscheiding van Loehansk en Donetsk heeft die verbinding met het oosten grotendeels geblokkeerd. De eerste rails werden in de tweede helft van de negentiende eeuw gelegd, ruim honderddertig jaar vóór het moment waarop prille natiestaat Oekraïne zich ontworstelde van het Sovjetrijk.

Maar waag het niet de trein Russisch te noemen. „We hebben geen Russische treinen. Dit is een trein van gezamenlijke inspanning. De wielen zijn in Loehansk gemaakt, de rijtuigen in Lviv, de motoren in Moskou”, zegt Svitlana Mysyailo, die al dertig jaar op het station van Lviv werkt. „Sovjet ja, dat wel.”

Haar bloed is net zo gemengd als de treinen: haar vader werd geboren in Polen, haar moeder in Oekraïne. „Ik voel me Europees. Ik zeg wat ik denk, wat ik op mijn hart heb, en wat mijn ogen zien. Ik ben vrij”, zegt ze. Vier weken oorlog heeft het station van Lviv veranderd in een opvangcentrum voor vluchtelingen, die elke centimeter van de vloer in de stationshal en het hotel op de eerste verdieping bezetten. Daags voor de inval had Mysailo hoop dat een oorlog te voorkomen was. „Ik denk niet dat het zal gebeuren”, zei ze. „Waar Rusland heeft ingegrepen, daar heerst vernietiging en dood. Maar als het gebeurt, dan zal ik de wapens opnemen. Wij zullen ons land verdedigen.”

Eerste 23 km spoor

Oorlog is sinds de aanleg van het eerste spoor verbonden aan deze trein. Tijdens de Krimoorlog, in 1855, legden Britse soldaten de eerste 23 kilometer spoor aan om zwaar militair materieel te kunnen vervoeren in het gevecht tegen het Russische Rijk. In de Tweede Wereldoorlog bombardeerden de Duitsers Sebastopol, de havenstad op de Krim, met het spoorwegkanon Schwerer Gustav, dat zo zwaar was dat het alleen per trein kon worden vervoerd. Sebastopol werd vernietigd.

De oorlog van nu begon niet op 24 februari, maar acht jaar geleden, met de inname van de Krim en de Russische bezetting van Loehansk en Donetsk. Díe oorlog heeft niet alleen het land gescheiden, maar ook gezinnen, vaders van dochters.

„Ik heb mijn vader al zeven jaar niet meer gesproken”, zegt Valeriya Rakytyanska, een studente op weg met de trein van Lviv naar Kiev om haar moeder op te halen. Ze is geboren in de Donetsk-regio. Haar ouders zijn gescheiden en wonen aan weerszijden van de oostelijke scheidslijn: haar moeder aan de westelijke kant, haar vader aan de oostelijke.

„Mijn vader runt een club, met de naam ‘Witte Nacht’. Op een dag kwamen de Russische separatisten met hun pantservoertuigen naar de club. Mijn vader was zo trots dat ze naar zijn club waren gekomen: hij postte een filmpje op Facebook toen de militairen met hun voertuigen rondjes gingen draaien voor zijn club. Eerlijk, ik mis hem niet. Ik heb zelfs zijn telefoonnummer niet.”

Sinds de uitbraak van de oorlog gelden de tabellen met de vertrek- en aankomsttijden niet meer. Kaartjes zijn niet langer nodig, zelfs niet buiten de grenzen van Oekraïne. De Duitse spoorwegen, Thalys en andere grote Europese treinen bieden gratis vervoer over het continent voor gevluchte Oekraïners, een privilege dat voor vluchtelingen uit andere hedendaagse oorlogen nooit bestond.

Vóór de invasie werden de Oekraïense conducteurs gedrild voor de dag van de inval. Ieder had zijn eigen exit-plan. „Ik heb met mijn man afgesproken wat we doen als Kiev wordt gebombardeerd”, zegt conductrice Olena Adamenko op de trein tussen Lviv en Kiev. „Mijn man zal thuis zes uur lang wachten tot de kinderen thuis zijn. Komen ze niet binnen die tijd, dan rijdt hij de stad uit en wacht hij op ze in het bos, op een afgesproken locatie. Ik heb gezegd dat ze zich over mij geen zorgen moeten maken. Ik kom wel thuis, als het moet lopend.”

Voor het oosten werd bezet, reisde Adamenko geregeld naar Moskou. Niet met plezier. „Ze noemden me ‘chochloesjka’” zegt ze. Een Russisch scheldwoord voor Oekraïners. „Dat vond ik niet leuk. Maar ik heb er ook veel kennissen en vrienden.” Sinds de invasie is de conductrice onbereikbaar.

De Russische invasiemacht heeft het op de spoorwegen gemunt. Het eerste wat de Russische troepen innamen toen ze op 1 maart de stad Cherson aan de Zwarte Zee innamen, was het treinstation van de stad. Maar dat is vooralsnog het enige grote station in Russische handen.

Veel steden in het oosten hadden zonder trein nooit bestaan. Pokrovsk werd in 1875 gesticht per decreet van het ministerie van Spoorwegen van het Russische keizerrijk, vanwege de nabijheid van een van de grootste kolenvoorraden van het huidige Oekraïne. De trein naar het oosten is als een koloniale trein, waarmee Stalin later grote groepen Russen naar het oosten stuurde. Pokrovsk werd deze week geraakt door Russische artillerie. Volgens Oekraïense bronnen gebruikten de Russen clustermunitie, bedoeld om zoveel mogelijk burgers te raken. Volgens de Russen was de beschieting een ongeluk.

„Een oorlog begint niet op de dag dat ze je fysiek beschieten”, zegt Juliana, terwijl ze de hand van haar echtgenoot Sergeij stevig vasthoudt. Het net getrouwde echtpaar behoort tot de laatste passagiers op de trein oostwaarts. „Angst gaat in je hoofd en hart zitten. We willen niet dat de emoties ons leven overnemen.” Ze zijn op weg naar de verjaardag van hun ouders, die wonen op eindstation Avdiivka – het balkon van hun huis werd al eens geraakt door scherven van een mortiergranaat. Maar de ouders bleven er wonen. De broer van Sergeij werkt op het station.

Mijnenveld langs de trein

Avdiivka is een westelijke voorstad van Donetsk. De inwoners hebben leren leven met de beschietingen. De kalkmuren langs het eerste perron laten sporen zien van scherven en artillerievuur. Het spoor loopt hier dood op zandzakken. Aan de overkant staat een flatgebouw dat in 2014 zwaar werd gehavend bij een veldslag tussen tanks van het Oekraïense leger en de Russische separatisten. Het Oekraïense leger wist in 2014 de voorstad te heroveren op de separatisten. Een mijnenveld ten oosten van het treinspoor moet voorkomen dat de Russen Avdiivka nu alsnog innemen.

De steden en dorpen langs deze frontlinie liepen in de acht afgelopen oorlogsjaren leeg. Wie achterbleef, koos bewust voor de gevaren van de oorlog. „Ik ben niet suïcidaal of zo”, zegt Oleksiy Savkevych, een onderwijzer die hemelsbreed nog geen driehonderd meter van de Russische troepen afwoont. In 2015 blies een tankgranaat het dak van zijn schuurtje. Hij was op dat moment niet thuis. Hij heeft plannen om het gehavende schuurtje om te bouwen tot een sauna.

„Natuurlijk heb ik er vaak over gedacht om te vertrekken. Maar dan moet ik elders in het land gaan huren. En ik heb een grote Sint Bernardhond en drie katten”, zegt hij, terwijl hij de luiste van de katten over zijn vacht aait. „De mensen in het westen zijn veel meer bezorgd over de oorlog dan wij. Wij hebben er mee leren leven.” Drie dagen nadat hij die woorden uitsprak, vielen de Russen binnen.

Afgelopen week kwam Avdiivka zwaar onder vuur te liggen. Een raket kwam terecht in de chemicaliën-fabriek. 99 burgers werden geëvacueerd, onder wie 35 kinderen. Maar niet onderwijzer Oleksiy Savkevych. „Ik heb besloten om in mijn stad te blijven”, zegt Savkevych in een videobericht van vorig weekend. „Ik heb mezelf aangemeld als vrijwilliger om de stad te helpen verdedigen tegen aanvallen van de Russische federatie”, zegt hij voor hij de opname stopzet. Zijn echtgenote, zijn zestienjarige zoon, de Sint Bernard en de drie katten zijn nog altijd in Avdiivka.

Het VPRO-programma zendt aanstaande donderdag 24 maart de documentaire De trein naar de oorlog uit, op NPO 2, 20:25 uur.