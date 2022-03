Het grappigste moment van de week was de manier waarop president Biden zich bedacht, nadat hem door journalisten tijdens een of andere ontvangst gevraagd was of hij Poetin een oorlogsmisdadiger vond.

„Nee”, zei hij in eerste instantie en hij liep door. Even later kwam hij terug: „Je vroeg toch of ik...” „Of hij een oorlogsmisdadiger is”, vulden de journalisten gretig aan. „O... hij ís een oorlogsmisdadiger”, zei Biden alsof hij het altijd vanzelfsprekend had gevonden, en hij wendde zich weer snel af.

Een zeer menselijk moment ook, want wie herkent dat niet van zichzelf? Je houdt eerst je mond omdat een eerlijk antwoord je niet gepast lijkt, en even later denk je: wat maakt het ook uit, of in het geval van Biden: what the heck? Poetin kon barsten.

Verder viel er deze week weinig te lachen. Een verschrikkelijke oorlog die maar door ettert en Ajax dat ten onder gaat – ik mag het eigenlijk niet in één adem noemen, maar what the heck.

Daar stond weliswaar de triomf van de PvdA in Amsterdam tegenover, maar dat is nu eenmaal meer de afdeling van mijn vrouw. Ik kon pas een beetje meegenieten toen ik Wouter de Winther, politiek commentator van De Telegraaf, hoorde meesmuilen dat de overwinning van Marjolein Moorman mede te danken was aan „de misschien wel buitenproportionele aandacht die zij van NPO1 kreeg”. Dat hoor je ze bij De Telegraaf nou nooit zeggen als Wilders of Baudet door bepaalde media in het zonnetje zijn gezet.

Hadden de ontwikkelingen rond corona me dan niet vrolijk gemaakt? Weer moet ik eerlijk zijn: niet écht. Ik heb er te gemengde gevoelens over. Op de dag dat minister Kuipers bijna alle coronamaatregelen liet vervallen, werd tevens bekend dat het aantal besmettingen nog vrij hoog lag: rond de 50.000 per dag. Bovendien nam het aantal positieve tests onder ouderen stevig toe: bij zestigers met 66 procent, bij zeventigers en tachtigers zelfs met meer dan 100 procent.

Kortom, de ouderen worden de kinderen van de rekening, als ze niet erg uitkijken. Ik bedoel de rekening van de begrijpelijke euforie onder de jongeren over de teruggekeerde vrijheid. Ouderen moeten voorzichtiger blijven dan jongeren. Corona is niet weg en gaat niet weg, er kunnen altijd nieuwe varianten opduiken, waarschuwde viroloog Ab Osterhaus nog onlangs. Bovendien wees hij op de maatschappelijke ontwrichting die nu plaatsvindt doordat ook veel jongere mensen zich ziek melden.

Wie hem niet wil geloven, en dat zijn er nogal wat, verwijs ik naar twee artikelen uit onverdachte bron. Volkskrant-redacteur Maarten Keulemans wees er deze week op dat de tijd tussen de besmettingen korter lijkt te worden: van alle mensen die positief testten, had een op de zeven al eens eerder corona gehad. Men kreeg de Omikronvariant na de Deltavariant en het is nu ook mogelijk dat men na de Omikronvariant BA.1 met een andere Omikronvariant (BA.2) besmet wordt.

The New York Times waarschuwde donderdag dat deze BA.2-variant snel van Europa naar de VS kan overwaaien. De krant citeert dr. Maria Van Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie die de opmars van BA.2 wijt aan de versoepelingen, de vaccinweigeringen en de desinformatie „dat Omikron mild is, dat de pandemie voorbij is en dat het de laatste variant is […].”

BAH!