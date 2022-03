Kabinet komt met leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet opent een regeling voor leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. In de gemeentelijke opvang krijgen Oekraïners zestig euro per persoon per week. Voor vluchtelingen in een gastgezin komt er vijfenzeventig euro bovenop; zij ontvangen in totaal dus 135 euro aan leefgeld per week. Gemeenten keren de bedragen uit, maar het is de bedoeling dat het kabinet de regeling financieert. Dat heeft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, ChristenUnie) vrijdagmiddag bekendgemaakt na de ministerraad op het Binnenhof.

Het geld is bedoeld als „bijdrage aan de kosten van leven”, aldus Schouten. Oekraïners mogen zelf weten hoe ze het besteden. Het kabinet stelt het geld in elk geval voor de komende drie maanden beschikbaar. Afhankelijk van de situatie in Oekraïne, dat al weken in een oorlog is verwikkeld met Rusland, kijkt het kabinet daarna of de regeling langer moet gelden. „Het is voor nu de eerste noodhulp.”

Hoeveel geld het ministerie vrijmaakt voor de regeling, kon Schouten nog niet zeggen. „We weten ook niet precies hoeveel mensen deze kant op komen.” De minister vertelde ook dat het kabinet in gesprek is met de gemeenten over werk voor Oekraïense vluchtelingen. Het is de bedoeling dat ze „zo snel mogelijk aan de slag kunnen”, aldus de bewindsvrouw.

Donderdag liet staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet werkt aan 50.000 nieuwe opvangplekken voor Oekraïners, die komen bovenop de 23.000 loacties die al klaar zijn. Volgens de Europese Commissie zijn zo’n drie miljoen vluchtelingen uit Oekraïne vertrokken na de Russische invasie. Het leeuwendeel van 1,8 miljoen is naar Polen gevlucht. Ook in andere omringende landen als Roemenië, Hongarije en Slowakije zijn veel Oekraïners opgevangen.