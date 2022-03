Isabelle Allende koestert een nostalgisch ideaalbeeld: een samenleving met oog voor de ellende van de medemens

Over het boek dat echt op nummer één staat in de CPNB top 60 en waar veel om te doen is, gaan we het niet hebben. Het gaat nu even om Violeta, de nieuwe roman, waarmee veertig jaar schrijverschap wordt gevierd van de bijna tachtigjarige, nog zeer productieve Isabel Allende. Tja, wat valt er na zoveel boeken nog over Allende te zeggen: ze zijn altijd vlot geschreven en vertellen vaak het verhaal van iemand die zich er niet onder laat krijgen – doorgaans gaat het daarbij om een vrouw. De stijl is niet bijzonder, maar de boeken voelen de tijdgeest aan.

Iedereen leest Isabel Allende: Violeta. Vert. Rikkie Degenaar. Wereldbibliotheek, 382 blz. € 24,99

„Niemand was op de hoogte van die ondergrondse oorlog”, staat er bijvoorbeeld als een vrouw vertelt hoe ze zich probeert te bevrijden uit haar gewelddadige huwelijk, dat ze veel te lang had toegestaan. En het uitgangspunt van het boek, is ook een gegarandeerd succes: een eeuw van een oma (en dus niet van een vader zoals Geert Mak deed). De oma vertelt haar kleinzoon, die ze heeft opgevoed nadat haar drugsverslaafde dochter in het kraambed stierf, over de fouten die ze maakte en het vele leed dat ze zag en onderging. Al met al kan ze toch terugkijken op een leven waarin ze veel liefde mocht ontvangen en geven.

Politiek en romantiek: dat is waar het bij Allende ook nu om draait. Zo zijn er maar liefst twéé pandemieën (de verteller wordt geboren tijdens de Spaanse griep, en het verhaal eindigt met corona), er is een strak bewind dat socialisten doodt, op het platteland wordt de volkscultuur op waarde geschat en de vrouwen zijn nog gewoon een „genie in het bakken van brood”. Er zijn hardwerkende Duitse immigranten die hun cultuur trouw blijven en Kuchen uitdelen. Er is eigen onderwijs omdat het staatsonderwijs niet genoeg is toegesneden op lokale eisen. En er lopen ware adonissen rond die „mannelijk, lachend, bezweet door de inspanning, dominant en tevreden” komen opdraven, om vanzelfsprekend een vrouw te beminnen.

In de bestsellerlijst gaat het om de macht van het getal, niet om idealen

Er valt van alles over te zeggen en toch ook weer niet. Het is een nostalgiecultuur die gepresenteerd wordt. Allende heeft daarbij, anders dan bijvoorbeeld de nummer één van de top 60, een ideaalbeeld van een samenleving die oog heeft voor de ellende van de medemens. Wie de bestsellerlijsten van de afgelopen tijd bekijkt, vindt veel boeken van vrouwen met idealen en hoe ze veranderen dankzij hun veerkracht. Opgevers tellen niet mee. Dat blijkt ook uit de andere eeuwige bestsellers: gidsen waarin je het beste uit jezelf leert te halen door ‘om te denken’, je te bevriezen, te mindsetten of juist te ontsettlen. Of uit politieke boeken, waarin aan volgelingen wordt uitgelegd hoe niet zij maar de wereld zich moet aanpassen aan de nieuwe tijd. Het maakt in de bestsellerlijst van de CPNB allemaal niet uit: het gaat niet om idealen of kwaliteit, hier geldt alleen de macht van het getal. „Overal heerst de angst [...] Aan de andere kant zou alleen treurigheid kunnen zijn, een eeuwig zweven in de siderale ruimte, roepend en roepend. Nee, zo zal het niet zijn. Er zal licht zijn,” schrijft Allende. Wie weet heeft ze gelijk en worden we uiteindelijk allemaal verlicht, maar welke weg we daarvoor moeten bewandelen: daar gaan we het niet over hebben.

