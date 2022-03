India aast nu op de stevig afgeprijsde Russische olie

Ruwe olie uit Rusland, die door de Amerikaanse sancties tegen het land met naar verluidt ruim 20 procent korting wordt aangeboden. Persbureau Reuters meldde deze week dat India over zo’n aantrekkelijk aanbod met de Russen in gesprek is. Indiase kranten meldden zelfs dat de deal beklonken is, al bleven details over bijvoorbeeld de prijs achterwege. Duidelijk is dat India wel oren heeft naar de korting.

De onstuimige ontwikkelingen in de wereldhandel, met schaarste aan grondstoffen en verstoorde toelevering, kunnen India grote economische schade bezorgen, becijferden onderzoekers van India Ratings onlangs. Dat betreft niet in de laatste plaats de enorme prijsstijgingen van olie en gas op de wereldmarkt, na de Russische invasie in Oekraïne en de Amerikaanse boycot van Russische energie.

India is kwetsbaar voor die prijssprongen, omdat het ruim 80 procent van zijn ruwe olie importeert. en de helft van zijn gas. Vorig jaar was het land de op twee na grootste netto-importeur van ruwe olie en olieproducten, goed voor een invoer van ruim 200 miljoen ton. Met de scherpe stijging van de internationale olieprijzen, die vorig jaar inzette en door de Russische inval is versterkt, importeert India ook inflatie. Indiase consumenten ervaren dat direct aan de benzinepomp, ofschoon de overheid een deel van de prijsstijging dempt.

De Indiase geostrateeg en emeritus hoogleraar Brahma Chellaney begrijpt dat zijn land nu omziet naar goedkopere energie. „De afhankelijkheid van het buitenland zadelt ons op met een veel hogere energierekening. Natuurlijk gaat India dan op zoek naar leveranciers met betere opties”, liet hij NRC per e-mail weten.

Van alle ruwe olie die India binnenkomt, maakt de Russische maar een klein deel uit: jaarlijks gaat het om 1 tot 3 procent. Dat kwam vorig jaar neer op bijna 45.000 vaten per dag. Maar India kan best wat meer Russische olie in zijn ‘importmix’ gebruiken, aldus energiedeskundige Vikram Singh Mehta, eerder topman van Shell in India. Voortzetting van de reguliere afname kan de algemene prijsdruk in ieder geval al wat verzachten. „De Russische ruwe olie moet op de markt blijven.”

Lastig betalen

Energieminister Hardeep Singh Puri liet het Indiase parlement dinsdag weten „in gesprek” te zijn over de optie Russische olie met korting te kopen. Volgens dagblad Indian Express heeft het overheidsbedrijf Indian Oil Corporation inmiddels 3 miljoen vaten van de Russen gekocht met „flinke korting”. De ruwe olie wordt in mei geleverd, 20 tot 25 dollar goedkoper dan een vat van de toonaangevende Europese oliesoort Brent kost. De krant Business Standard berichtte daarna dat India nog eens 15 miljoen vaten Russische olie zou willen afnemen.

India en Rusland zullen wel creatief moeten zijn om een dergelijke deal financieel rond te krijgen. Hoewel de landen de handelssancties tegen Rusland fysiek nog kunnen omzeilen, kan de uitsluiting van Russische banken van het internationale betaalnetwerk Swift wel een obstakel vormen. Mogelijk kunnen kleinere banken een bilaterale oplossing bieden. New Delhi en Moskou kunnen dan, net als ten tijde van de Sovjet-Unie, afspraken maken over betaling in roepies en roebels, en daarmee de op de internationale energiemarkten gangbare dollar omzeilen.

Als je de Russische olie echt op een koopje kan krijgen, kan India die kans niet aan zich voorbij laten gaan, was de teneur van een opiniestuk dat de site van de Indiase tv-zender News18 publiceerde. Mogelijke reputatieschade voor India valt niet uit te sluiten, maar tegelijk gaat het om een eenzijdig, Amerikaans sanctiebesluit. Eerder volgde India wel de Amerikaanse sancties tegen Iran, waardoor China in het gat kon springen en nu voor miljarden Iraanse olie afneemt. Bovendien wordt er in India fijntjes op gewezen dat ook de Europese landen nog altijd volop olie van Rusland afnemen.

Vooralsnog is er geen signaal dat bondgenoten van Washington riskeren ook doelwit te worden van de Amerikaanse sancties als zij ruwe olie afnemen van Rusland. Wel zei Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, dinsdag dat oliedeals met Rusland diplomatieke gevolgen kan hebben: „Denk na aan welke kant je wil staan als dit moment in de geschiedenisboeken wordt opgenomen. Steun voor het Russische leiderschap is steun voor een vernietigende invasie.”

Morele afweging

Vanuit precies die morele afweging keken internationale organisaties en politici de afgelopen weken fronsend naar India. De regering in New Delhi stelt daar tegenover consequent te hebben opgeroepen tot dialoog en een staakt-het-vuren. Ze onthield zich wel van stemming bij VN-resoluties die de Russische agressie veroordeelden.

De oorlog stelt India voor een complexe geopolitieke rekensom: de band met de Verenigde Staten wordt zowel qua handel als strategische samenwerking steeds inniger, maar de import van veel agrarische producten, waaronder zonnebloemolie en kunstmest, uit Oekraïne en Rusland is groot. Bovendien is India al decennialang afhankelijk van Rusland voor defensiematerieel. Zo kwamen ze in 2018 overeen dat India voor ruim 4,5 miljard euro het S-400-luchtverdedigingssysteem aanschaft, waarvan de levering dit jaar is begonnen. Tussen 2016 en 2020 leverden de Russen bijna de helft van India’s defensie-import, in de vijf jaar daarvoor nog meer. Zo’n 70 procent van het materieel dat de Indiase krijgsmacht in gebruik heeft, is van Russische origine. Zo moet New Delhi voor méér dan alleen de energiemarkt het internationale sanctieregime in de gaten houden.

Wat emeritus hoogleraar Brahma Chellaney betreft, is de ingewikkelde afweging tussen de India’s nationale en economische belangen en het risico op imago-schade geen reden af te zien van een oliedeal: „Als EU-lidstaten Russische olie en gas kunnen blijven invoeren terwijl zij betrokken zijn bij economische oorlogvoering tegen Rusland, heeft een neutraal India zonder meer alle recht een goedkoop aanbod voor Russische ruwe olie aan te nemen.”