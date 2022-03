Hoe gaat het met onze correspondent in Moskou?

Je ziet Iris de Graaf van het NOS Journaal ineens in de studio in Hilversum, in plaats van op straat in Moskou. Correspondenten van Trouw en De Groene Amsterdammer verlieten Rusland. Tom Vennink, van de Volkskrant, was er al niet meer, hij werd in november vorig jaar het land uitgezet. In NRC lees je intussen over een jonge dandy in Moskou die zijn laatste patatje bij McDonald’s eet en over een studente die het wel prettig vindt dat sociale media in Rusland geblokkeerd zijn. Opgeschreven door correspondent Eva Cukier. En je denkt, hoe gaat het eigenlijk met haar?

In deze rubriek werpen negen redacteuren tot september bij toerbeurt een kritische blik op onze journalistiek. Zij behandelen vragen van lezers en ontmoeten mensen in de samenleving die met NRC-journalistiek te maken hebben. Per 1 september treedt Arjen Fortuin aan als nieuwe Ombudsman. Vragen over NRC-journalistiek of verzoeken voor ‘De journalistieke keuken’ kunt u richten aan ombudsman@nrc.nl.

Op donderdagochtend bellen we, 10.30 uur in Moskou. Cukier werkt aan een podcast en een interview. Het is mooi weer, misschien gaat ze straks even naar buiten om een frisse neus te halen. „Het is surreëel op straat.” Lange rijen voor geldautomaten, menukaarten met stickers waarop staat dat alle prijzen 20 procent omhoog gaan. Tegelijkertijd zitten mensen gewoon in restaurants en gaan jongeren naar het skatepark. „De zichtbare wereld lijkt rustig, maar daarachter is paniek. Er komen steeds meer barsten in het gewone leven.”

Het zijn vooral de Russen die door de isolatie worden getroffen, maar ook Cukier heeft ermee te maken. „Veel mensen zijn vertrokken, dat is zwaar.” Papieren worden geregeld, vrienden uitgezwaaid. En het raakt haar om te zien dat twee landen waar ze veel om geeft, in oorlog zijn. „Mijn hart ligt aan beide kanten. Maar ik moet kiezen aan welke kant ik verslag doe.” Als de redactie haar naar Oekraïne zou laten gaan, weet ze niet of ze nog terug kan naar Rusland.

Show, don’t tell

De Russische wet die het sinds 4 maart mogelijk maakt om verspreiders van ‘desinformatie’ vijftien jaar gevangenisstraf op te leggen, lijkt met name gericht op Russischtalige journalisten, maar intimideert ook buitenlandse correspondenten. De Russische invasie en de oorlog in Oekraïne moeten een ‘speciale militaire operatie’ genoemd worden. Op straat zijn mensen achterdochtig om te praten. „Dat maakt het werk lastig.”

Hoewel Cukier heeft overwogen om haar post te verlaten – „Ik had mijn koffers al gepakt” – koos ze ervoor om vooralsnog in Rusland te blijven. „Dat is een journalistieke afweging, gesteund door de redactie. Als ik hier niet wil zijn, kan ik morgen vertrekken.”

Lees ook: Ook niet onbelangrijk: hoe kom je weer weg uit oorlogsgebied?

In een land waar de autoriteiten de wet naar willekeur interpreteren, moet Cukier dagelijks inschatten hoe ze tóch kan vertellen wat er speelt. „Door op te schrijven wat mensen zeggen, zien lezers onder welke invloed de Russen staan. Het is meer show, don’t tell. Minder analyse, meer reportage.” De woorden ‘militaire operatie’ zet ze tussen aanhalingstekens. „Ik moet mijn werk opnieuw uitvinden.”

Je kunt je afvragen: wat heeft de lezer aan verhalen van een correspondent die niet vrij kan werken en op haar woorden moet letten? Cukier: „Wat nu gebeurt is historisch. Als je hier geen ogen en oren hebt, weet je niet wat zich in Rusland afspeelt. Mijn verslaggeving wordt primairder: je laat zien wat er gebeurt en wat mensen zeggen. Gesprekken aan de keukentafel waarover ik nu niet kan schrijven, kunnen ook later nog van waarde zijn.”

Ze staat in voor elk stuk dat ze schrijft. „Als dat niet meer kan, ben ik weg. En lezers zijn niet gek, ze weten in welke situatie ik moet werken.”

Dat is ook hoe hoofdredacteur René Moerland het ziet: „De correspondent kan misschien niet het hele verhaal vertellen, maar de krant kan dat wel. Wat ze kán opschrijven is van toegevoegde waarde. Haar werk ter plaatse is hoe dan ook belangrijk.”

Exitstrategie

Cukier is niet de enige correspondent die te maken heeft met een staat die journalisten tegenwerkt. Het lastige bij de inschatting van de risico’s is nu vooral de onberekenbaarheid van Poetin. Moerland wil niet te veel kwijt over de manier waarop de afweging over blijven of teruggaan per dag wordt gemaakt – de Russen lezen mee. Wel zegt hij dat extern advies wordt ingewonnen en dat twee dingen voorop staan: wat zijn de veiligheidsrisico’s en wat is de exitstrategie: kun je weg?

Andere correspondenten en redacties maken andere keuzes, onder andere omstandigheden: hoe zichtbaar zijn ze in Rusland? Werken ze met Russische collega’s die mogelijk gevaar lopen? Is er een partner of een gezin om voor te willen blijven? Journalisten van de BBC die op 4 maart hun werk in Rusland staakten, gingen na een paar dagen weer aan het werk, om „onafhankelijk en onpartijdig” van binnenuit verslag te kunnen doen, hoewel de BBC-website sinds 16 maart wel geblokkeerd is in Rusland. Cukier: „De situatie verandert snel, dus die moet je elke dag opnieuw beoordelen.”

Eva Cukier kijkt ernaar uit om achter haar scherm vandaan te komen en het land in te gaan. Als overal tekorten ontstaan, als het land instort, blijven de Russen de regering dan steunen? „De komende tijd wordt het interessant om te onderzoeken welke impact de economische sancties in bijvoorbeeld Siberië en de Oeral hebben. De meerwaarde van mijn aanwezigheid zit in dat soort reportages. Het is goed om te reizen, ook voor mezelf.”

De lezer schrijft... Bezet is bezet Waarom arceert NRC op Oekraïne- kaartjes de gebieden bij de Donbas en de Krim nog altijd anders dan de meer recent bezette gebieden? Objectief gezien is er geen verschil. Timo Giling

...De krant antwoordt Verschillende fases en omstandigheden Een kaartje bij het nieuws is een platgeslagen werkelijkheid met informatielagen. Het argument om verschillende arceringen te gebruiken is terug te vinden in de legenda: het gaat om verschillende tijdstippen. De Krim is in 2014 geannexeerd. Rusland erkende de zelfstandige gebieden bij de Donbas op 21 februari. En na de inval op 24 februari bezette Rusland nieuwe gebieden. Elk van deze drie fases kent eigen omstandigheden, waardoor aparte arcering functioneel is.