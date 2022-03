Met parmantige stappen liep hij naar een glimmend gepoetste auto die een bliepje liet horen toen hij van enkele meters afstand geopend werd. De man keek triomfantelijk om zich heen voor hij instapte, als om te controleren of mensen wel zagen dat hij het was die in de wagen van dit dure merk ging zitten. Vergezeld van overdreven gebrul, veroorzaakt door een dot gas en een dubbele uitlaat, verdween hij uit mijn blikveld. Wat een haantje. Proberen te imponeren. Bij mij wist hij er niets mee te prikkelen, tenzij je mijn lachspieren meetelt.

Toch ben ik, net als velen, zeker niet ongevoelig voor glimmende schittering. Als ik een haantje zie, word ik altijd helemaal blij, al betreft het in die gevallen haantjes op zes poten: torren behorend tot de familie Chrysomelidae, ofwel bladhaantjes. Deze haantjes zijn vaak fraai gekleurde, middelgrote insecten. Veel soorten zien eruit als min of meer langwerpige halve bollen die het zonlicht weerkaatsen met hun metalliek glanzende dekschilden. Het zijn kleine sieraden. Ze worden vaak parend gezien, vandaar hun naam volgens ingewijden. En het haantje-de-voorste is in die gevallen juist niet de man. Die zit achterop. In dat standje zijn deze kevers vaak te vinden op planten, want dat is wat zij en hun nageslacht eten. In tegenstelling tot de meeste menselijke haantjes, die doorgaans alleseters zijn, zijn het namelijk vegetariërs. Ze zijn gebonden aan één of een beperkt aantal plantensoorten. Zo is er de aspergehaan, Crioceris asparagi, die graag asperges eet, het leliehaantje, Lilioceris lilii, dat verzot is op lelie en de blauwe muntgoudhaan, Chrysolina coerulans, die niets anders lust dan munt. Het boerenhaantje, Galeruca pomonae, eet geen boeren, want dat past niet in een vegetarisch menu.

Opgepoetste pracht

Mijn eerste insectenliefde was een haantje. Ik viel als een blok voor de elegante, lange antennen, de glanzende, afwisselend bordeauxrood en blauwgroen gestreepte dekschilden en het ietwat onbeholpen loopje van dit mediterrane type. Het rozemarijngoudhaantje, Chrysolina americana, is met wat planten mee vervoerd uit het Middellandse Zeegebied. Hij komt niet uit Amerika, zoals de wetenschappelijke naam suggereert. De Nederlandse naam klopt wel aardig, want hij is inderdaad vaak te vinden op rozemarijn. Stiekem vindt hij lavendel echter lekkerder, ontdekte ik toen ik deze kever beter leerde kennen.

Met mijn eerste liefde ben ik niet getrouwd. Onze relatie hield geen stand. Er bleken namelijk nog veel meer leuke insecten te bestaan. Op een paar uitzonderingen na, waar ik graag een andere keer over vertel, zijn haantjes ook vrij saai. Dat weten ze alleen goed te verbergen. Ze lijken heel wat met hun opgepoetste pracht, soms indrukwekkende dijen en de neiging van veel soorten hun leefgebied gestadig uit te breiden zonder te trachten daarbij uit het zicht te blijven. Integendeel. Het lijkt of ze juist gezien willen worden. Maar het is allemaal uiterlijk vertoon, schone schijn die verblindt en niets meer dan dat. Net als bij menselijke haantjes.