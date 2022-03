Het einde van de kogelbaan

Het was Galileo Galilei die vaststelde dat een horizontaal afgeschoten kanonskogel een parabolische baan volgt. Hij deed het in 1608, niet pas in 1638, dat is aangetoond door wetenschapshistoricus Stillman Drake. Drake vond in 1972 een manuscript van Galilei dat nooit eerder was onderzocht. Het zat vol schetsjes, krabbeltjes en getallenrijen waar je niet makkelijk wijs uit werd, maar die bij nader inzien de uitkomsten van experimenten waren die Galilei op de parabool hadden gebracht. In het tijdschrift Isis (1973) kreeg Drake alle ruimte om zijn ontdekking toe te lichten.

Galilei stelde zich voor dat de baan van een horizontaal afgeschoten projectiel de resultante was van twee afzonderlijke bewegingen: de versnelde val naar beneden die hij al eerder met zijn valproeven had geanalyseerd én een veronderstelde constante beweging in horizontale richting. Om te bewijzen dat de horizontale beweging werkelijk constant was, lanceerde hij met inkt ingewreven bronzen kogels in horizontale richting van de rand van een tafel en mat hij hoeveel verder ze op de marmeren vloer terechtkwamen. Galilei gaf de kogels verschillende beginsnelheden door ze meer of minder hoog van een hellend vlak te laten rollen. Daar had hij al veel ervaring mee. Zijn proeven zijn gereproduceerd door wetenschapshistoricus James Mac-Lachlan die met wat trial-and-error bijna dezelfde getallenreeksen vond als Galilei. Het is een raadsel waarom Galilei zijn conclusies pas in 1638 publiceerde. Scientific American heeft in 1975 veel aandacht aan de teruggevonden experimenten gegeven.

Parabolen dus, ook als je de kogels schuin omhoog schoot. Veel mensen moeten er raar van hebben opgekeken, want eeuwenlang meende men weggeschoten of weggeworpen projectielen, zoals pijlen, appels en propjes papier, toch een heel andere baan te hebben zien afleggen. Die is in talloze gravures en houtsneden terug te vinden.

Maar het gezag van Galilei was en is groot. Omdat hij heeft vastgesteld, of laten we zeggen: uitgesproken, dat lichte en zware voorwerpen van identieke vorm en grootte even snel vallen, menen velen dat ook werkelijk zelf waar te nemen. Het meest uitgesproken daarin blijken mensen die deugdelijk natuurkunde-onderwijs hebben ontvangen. In de psychologie heet dit de ‘Galileo bias’.

Ballistische slinger

Een halve eeuw na Galilei dacht Isaac Newton eerst ook dat de kogelbaan een parabool moest zijn. Newton nam niet de bewegingsvergelijkingen als uitgangspunt, maar het effect dat de zwaartekracht heeft op een bewegend voorwerp waarop verder geen andere krachten aangrijpen. Al snel zag hij in dat er wel degelijk een tweede kracht werkzaam was: de luchtweerstand. Aannemende dat die recht evenredig was met de snelheid van het voorwerp, wist hij de baan te construeren die zo’n voorwerp dan kennelijk aflegt. Maar in zijn Principia van 1687 sprak hij het vermoeden uit dat de luchtweerstand misschien eerder evenredig was met het kwadraat van de snelheid, zoals later ook voor lage snelheden is aangetoond.

De Britse wiskundige Benjamin Robins onderzocht de invloed van de luchtweerstand in 1742 met een zelf ontworpen ballistische slinger en noemde de kogelbaan ‘neither a Parabola, nor nearly a Parabola’. Kort daarop liet de wiskundige Leonhard Euler zien wat de vorm van de baan zou zijn als de luchtweerstand inderdaad evenredig was met het kwadraat van de projectiel-snelheid. Hij hield ook nog rekening met de minuscule opwaartse kracht van de lucht.

Exit parabolen. Eulers werk werd naar het Frans vertaald door de wiskundige Jean-Louis Lombard en die had op de artillerieschool van Auxonne de jonge luitenant Napoleon Bonaparte onder zijn leerlingen. Uit aantekeningen die bewaard zijn gebleven blijkt dat Napoleon het praktisch belang van de nieuwe inzichten helder inzag. Hij heeft altijd veel respect voor wiskunde en natuurwetenschappen gehad.

Het probleem was, om nog even op dit thema door te gaan, dat de relatie tussen luchtweerstand en projectielsnelheid veel ingewikkelder was dan Newton en Euler hadden aangenomen en dat die niet in eenvoudige formules viel vast te leggen. De hele negentiende eeuw hebben artilleristen zich moeten behelpen met empirie en houtje-touwtje-tabellen, legde de Franse wetenschapshistoricus David Aubin in 2017 uit. Bedenk dat de aard en het kaliber van het geschut en het gebruikte kruit ook hun invloed hebben. In de praktijk kwam het niet tot een succesvolle beschieting zonder de inzet van waarnemers die van nabij vaststelden of het doel al of niet werd getroffen.

Of voor de doeltreffende inzet van het reusachtige Duitse kanon dat in 1918 Parijs vanaf 120 kilometer bombardeerde ook artillerie-waarnemers nodig waren werd deze week niet duidelijk. Het betreffende Wikipedia-lemma (‘Paris Gun’) liet dit buiten beschouwing. Zelfs vanaf 120 kilometer is Parijs een bijna niet te missen doel, zou je zeggen, zoals Londen niet te missen viel door V1’s en V2’s.

Wat in het inspirerende en doorwrochte werk van al die wetenschapshistorici en militair geschiedkundigen ook altijd buiten beschouwing blijft, is dat zich aan het eind van de kogelbanen meestal mensen, en ook dieren, bevinden. Heel vaak burgers en nooit militaire dieren. Zij worden niet genoemd in al die beschouwingen, met geen woord, en dat zou je vreemd kunnen vinden, maar we weten nu dat ze helemaal geen invloed hebben op de vorm van de kogelbaan.