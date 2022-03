Tekorten in zonnebloemolie: genoeg alternatieven voor consumenten, maar voor bedrijven is het moeilijker

Toen de oorlog in Oekraïne begon, en daarmee de prijzen van zonnebloemolie tekeer gingen, had handelaar Lars Schipper een paar dagen de tijd nodig om het op hem in te laten werken, zegt hij. De prijs van zonnebloemolie schoot van de ene op de andere dag omhoog, van 1.500 euro per ton naar 2.000 op de markt voor plantaardige oliën. „Dan schrik je wel. En ik word niet zo snel zenuwachtig.”

Die week – van 24 februari – kwamen er nog Oekraïense vrachtwagenchauffeurs aan bij het bedrijf van Schipper in Werkendam, met tanks vol zonnebloemolie. Voorlopig de laatste zeiden ze, want ze zouden eenmaal terug in Oekraïne mee gaan vechten. „Bizar”, vond Schipper dat. „Eén van de chauffeurs zei dat hij uiteindelijk weer naar Nederland zou komen om olie te leveren. Die vastberadenheid viel mij op: zeker weten dat je terugkomt, terwijl het levensgevaarlijk is wat je gaat doen.”

Het „drama” in Oekraïne heeft impact op de markt van plantaardige oliën (naast zonnebloemolie bijvoorbeeld raapolie en soja-olie), zegt Frans Claassen van MVO, de Nederlandse ketenorganisatie voor oliën en vetten. Oekraïne is de grootste producent van zonnebloemolie wereldwijd. Door de oorlog in het land ligt de export stil. In 2018 produceerde Oekraïne meer dan 5,1 miljoen ton zonnebloemolie, volgens de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties – zo’n 25 procent van de wereldexportmarkt.

Hoe handel je in zonnebloemolie terwijl bijna alles stil ligt door de oorlog, en de prijzen van alle plantaardige oliën tekeergaan?

Nederland verwerkt zo’n 900.000 ton zonnebloemolie per jaar. En ruim 70 procent daarvan komt uit Oekraïne, zegt Claassen. De rest komt veelal uit andere Europese landen, zoals Duitsland, Hongarije, Frankrijk en Spanje. Maar ook de producenten daar gebruiken veel Oekraïense zonnebloempitten. De hele keten kampt met grote tekorten, zegt Claassen van MVO. „Het is een kwestie van weken voordat de schappen van flessen zonnebloemolie in de supermarkt leeg raken. Gelukkig kunnen consumenten uitwijken naar andere plantaardige oliën. Er is geen reden tot paniek.” Supermarkten Jumbo en Plus geven sinds deze week nog maar maximaal één fles zonnebloemolie aan klanten mee – uit voorzorg tegen hamstergedrag.

Margarine, koek, chips, frituurvet

Voor producenten en handelaren ligt dat uitwijken naar alternatieven voor zonnebloemolie moeilijker dan voor consumenten. Al die door Nederland geïmporteerde olie wordt gebruikt door bedrijven die margarine, koek en chips maken, maar ook door producenten van frituurolie en cosmetische artikelen. Veel van die producten kúnnen wel met andere oliesoorten gemaakt worden, maar het etiket klopt dan niet meer. Het wordt dan in feite een ander product, dat weliswaar erg lijkt op het oorspronkelijke. Claassen: „Bedrijven proberen nu razendsnel hun producten te vervangen, zodat consumenten alles kunnen blijven kopen en de schappen niet leeg raken.” Denk bijvoorbeeld aan frituurvet zonder zonnebloemolie – kan prima, zegt Schipper. Doorgaans bestaat het uit een mix van plantaardige oliën.

Hoe is de Oekraïense export stil gevallen? Die bestond uit twee stromen: een stroom zonnebloemoliepitten dus, die door raffinaderijen elders in Europa verwerkt werden tot olie. En een stroom ‘kant-en-klare’ geraffineerde zonnebloemolie. Veel van die stromen kwam uit de zuidelijke havens zoals die van Odessa, zegt Claassen. Daar vertrokken schepen met zonnebloempitten of -olie naar bijvoorbeeld Rotterdam, waar de grote raffinaderijen van Nederland staan, zoals die van voedselgiganten Cargill en ADM. Maar die zuidelijke havens zijn nu gesloten, uit angst voor Russische aanvallen, zegt Claassen. Eerder werden schepen zelfs geraakt door Russische raketten.

Handelaar Schipper kocht vooral geraffineerde zonnebloemolie uit Oekraïne, zo’n 300 ton per week. Dat werd dus over land naar zijn bedrijf Oiltrade Werkendam vervoerd. De rest van de olie importeert hij uit andere Europese landen. In totaal haalde hij rond de 35 procent van zijn inkomsten uit zonnebloemolie, de rest uit andere oliën. De laatste lading zonnebloemolie uit Oekraïne kwam twee weken geleden bij Schipper binnen, zegt hij. Veel Oekraïense raffinaderijen zijn dicht. Werknemers zijn mee gaan vechten in de oorlog of gevlucht. De raffinaderijen hadden ook nog eens last van de hoge energieprijzen. Schipper: „Bovendien liggen complete transportfirma’s plat. Het is door de oorlog heel moeilijk geworden om een vergunning te krijgen om te transporteren.” Ook zijn sommige wegen afgesloten of onbegaanbaar.

Wereldwijde handel Exportrestricties oliën in diverse landen Het stilvallen van de Oekraïense export van zonnebloemolie raakt de wereldmarkt voor plantaardige oliën. Steeds meer landen hebben sinds de oorlog exportrestricties ingevoerd. Dat doen ze om verschillende redenen. Het zou kunnen dat ze het doen om een eigen voorraad aan te houden, of ze proberen te profiteren van de prijzen die stijgen door schaarste. Zo heeft Hongarije, een belangrijke Europese producent van zonnebloemolie, extra maatregelen genomen om de export te beperken. De EU is hier nu over in gesprek met het land, zegt Frans Claassen van de MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten. Indonesië heeft restricties ingesteld voor de export van palmolie, dat door fabrikanten vaak als alternatief voor zonnebloemolie gebruikt wordt. Het land kampte al met tekorten van palmolie, door de nasleep van de coronapandemie, zegt Claassen. Argentinië heeft voorlopig alle export van sojaolie stilgelegd, het is niet helemaal duidelijk waarom. Claassen: „Er zit veel emotie in de markt, die de prijzen opdrijft. Maar er is genoeg plantaardige olie in de wereld.” „Het is belangrijk dat voedselzekerheid straks niet gaat om de hoogste bieder”, zegt Claassen. „Landen als India, dat veel plantaardige oliën importeert, moeten ook kunnen blijven kopen. Ook hopen we op begrip van consumenten, er zijn genoeg alternatieven. Hamsteren heeft geen zin.”

Hoe gaat Schipper met de tekorten om? En met de prijzen die zo hard stijgen? Hoewel de markt flink in beweging is, , is de directeur van Oiltrade zelf „niet huiverig”. Dit onder meer omdat hij voor de verkoop kan terugvallen op andere plantaardige oliesoorten. Wel kan hij geen nieuwe klanten meer aannemen, terwijl de telefoon blijft rinkelen.

De handelaar verkoopt veel ‘nee’, ook aan bestaande klanten – vaak voedselproducenten en industriële bedrijven in Nederland. Doorgaans hebben zij een contract voor een half jaar, maar de meeste raffinaderijen leveren dus niets meer, of hoogstens 25 procent van wat er afgesproken is – en dat wordt almaar minder. Volgens de contracten is dat voor zowel Oiltrade als de raffinaderij ‘overmacht’. Schipper: „Maar het blijft moeilijk voor de moraal om een afspraak niet na te komen.”

De handelaar ziet de paniek toenemen bij zijn klanten. Vooral fabrieken met veel personeel – „van 300 werknemers” – zijn „zenuwachtig”. Het komt bovenop de hoge energie- en graanprijzen. En ze zitten soms aan prijsafspraken vast met bijvoorbeeld een supermarkt. Bij Oiltrade werken twintig mensen.

Dagelijks belt Schipper nu met zijn klanten, in plaats van wekelijks. Soms „zuchten” ze samen, adviseren is in oorlogstijd onmogelijk, zegt hij. „Je kunt geen gezellig advies meer geven over het weer en de plantjes die het goed doen.”

Hamstergedrag

In hamstergedrag van klanten kan de handelaar niet meegaan. Een klant die wekelijks één pallet frituurolie bestelt krijgt er niet nu ineens twee. Wel heeft hij sojaolie uit Argentinië of Brazilië voor ze, of raapolie uit Duitsland. Maar hij verkoopt die alleen tegen de hoge prijzen die makelaars vaststellen op de markt van plantaardige oliën. De prijs van sojaolie nam toe van 1.250 euro per ton in januari naar 2.200 deze week. En palmolie schoot van 1.600 euro per ton in januari naar 2.300 euro. Het verloop van die prijzen is redelijk grillig, per dag kan het zo’n 100 euro per ton verschillen. Soms koopt hij op een „goede” dag wat extra in.

Maar vooruitkopen doet Schipper niet meer, ook al zou het goed kunnen dat de prijzen doorstijgen. Over twee weken is het zaaiseizoen. Hoewel vooral rondom de steden wordt gevochten, waardoor er misschien tóch hier en daar gezaaid kan worden, is het erg onzeker of de oogst in september en het transport daaromheen zal gaan lukken. Schipper: „Maar stel dat de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland goed verlopen, terwijl ik al voor het derde kwartaal zou hebben ingekocht. Dan zou de prijs omlaag kelderen, en zit ik met al die dure olie. Dat soort verliezen zouden in de miljoenen kunnen lopen. Dan zou ik de tent kunnen sluiten.”