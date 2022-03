Europese energiesector vraagt zachte leningen na prijsexplosies

Europa’s grootste energiebedrijven hebben begin deze maand bij regeringen en centrale banken om noodsteun gevraagd om acute financiële problemen te voorkomen. Aanleiding zijn de hoge prijzen op de energiemarkt als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De prijzen lagen als gevolg van het einde van de Covid-pandemie op dat moment al op een hoog niveau.

Volgens de organisatie European Federation of Energy Traders (EFET) heeft de branche in geval van nood liquide middelen nodig om „te garanderen dat groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit blijven functioneren”.

Volgens de op 8 maart gedateerde brief, waaruit de Financial Times citeert, is de situatie op de energiemarkt sinds eind februari verder verslechterd. Daardoor zouden verschillende energiebedrijven moeilijk, of zelfs niet in staat zijn „om extra liquide middelen aan te trekken”. Bedrijven als Shell, Vattenfall, BP en handelsonderneming Trafigura zijn bij EFET aangesloten.

‘Treintje rijdt afgrond in’

Een anonieme energiehandelaar, die wordt geciteerd door Het Financieele Dagblad, stelt dat „hoe langer de prijzen hoog blijven, hoe groter de kans is dat het treintje de afgrond in rijdt”.

Momenteel bedraagt de gasprijs circa 100 euro per megawattuur en dat is ruim vijf maal zo hoog als een jaar geleden. In de afgelopen maanden liepen prijzen op tot wel 300 euro per megawattuur. Dat is meer dan 3 euro per kubieke meter gas. Vooral de ongekend grote schommelingen tijdens een handelsdag kunnen risico’s opleveren.

De brancheorganisatie EFET vraagt aan onder meer de Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank om kredieten, waardoor bedrijven gemakkelijker aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Posities op beurzen afdekken

Door de hoge prijzen hebben handelspartijen meer geld nodig om posities op beurzen af te dekken. Gunstige leningen zouden de impact van deze zogeheten margin calls moeten verzachten. „Het belangrijkste doel is een ordelijke markt in stand te houden”, aldus bestuurslid Peter Styles van EFET tegenover de Financial Times.