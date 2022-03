Er is een klimaatramp en de politiek doet niet genoeg

Eind februari luidde het VN-klimaatpanel IPCC opnieuw de noodklok. In het tweede deel van het omvangrijke IPCC-klimaatrapport staan dramatische conclusies. De effecten van de klimaatverandering zijn veel sneller, heviger en ingrijpender dan in het vorige rapport van 2021 werd voorspeld. Daarnaast zal menselijke aanpassing steeds moeilijker worden. Zelf spreek ik daarom liever van een klimaatramp. We zitten nu al midden in een zesde grote massasterfte van dieren. De mens kan snel volgen.

Mounir Samuel is politicoloog, journalist en schrijver. Eind februari verscheen zijn boek Jona zonder walvis. Een profetie voor Nederland

Het IPCC waarschuwt dat er steeds meer ‘tipping points’ of kritieke grenzen worden overschreden. Daardoor ontstaan onomkeerbare kettingreacties van verschillende klimaatrisico’s. Steeds meer wetenschappers wijzen erop dat zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen razendsnel zullen inperken, de opwarming van de aarde gestaag door zal gaan. Zo zijn (regen)wouden zoals de Amazone maar ook bijvoorbeeld de Grand Canyon een netto-bijdrager aan de klimaatramp geworden, doordat ze meer CO 2 uitstoten dan dat ze uit de lucht halen. Of denk aan de permafrost, die een kwart van het noordelijk halfrond bedekt en veel sneller smelt dan aanvankelijk werd gedacht. In de ijskorst liggen niet alleen eeuwenoude virussen opgeslagen, maar ook twee keer zoveel broeikasgassen als nu in de atmosfeer aanwezig zijn. Dan zijn er nog aardscheuringen, vulkaanuitbarstingen en massale oceaanverzuring.

We zitten in een snelkookpan.

Toch blijft harde actie uit. De meeste klimaatplannen richten zich vooral op economisch (en politiek) lijfsbehoud. Uit een rapport van VN-milieu-agentschap UNEP uit 2021 blijkt dat de meeste landen in 2030 een dubbele hoeveelheid fossiele energie zullen produceren dan er in het Akkoord van Parijs is afgesproken. Als de oorlog in de Oekraïne ons iets leert, is het hoe dodelijk onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is. Toch blijven we stoken. Volgens berekeningen van hetzelfde UNEP-rapport zal de gas- en olieproductie de komende twintig jaar wereldwijd stijgen en de kolenproductie slechts een beetje afnemen.

Uitgestrekte sojavelden

Aanleiding voor VN-topman António Guterres om wereldmachten te verwijten een „crimineel gebrek aan leiderschap” te tonen. Dat geldt zeker voor de Nederlandse regering, die niet alleen te weinig doet, maar zelfs direct aan de klimaatramp bijdraagt. Zo onderhandelde de Nederlandse overheid namens 59 Nederlandse bedrijven met Brazilië over de aanleg van de ‘Centro-Norte Corredor’, waarbij een deel van de Amazone wordt gekapt voor de aanleg van uitgestrekte sojavelden, duizenden kilometers aan spoor en wegen en drie havens. De soja wordt als veevoer naar onder meer Nederland geëxporteerd.

De klimaatramp gaat niet alleen over CO 2 in de atmosfeer of het smelten van ijskappen. Als correspondent van De Groene Amsterdammer die elf jaar lang over de wereld reisde, heb ik de directe impact van de klimaatramp en daaruit voortvloeiende en gerelateerde armoede en honger, grondstoffenoorlogen, natuurrampen, en destructie van de aarde gezien. Het klimaat is een complex politiek vraagstuk waarin uiteindelijk iedereen – maar niet iedereen even hard – geraakt wordt. In Nederland komt het gesprek echter niet veel verder dan de aversie tegen windmolens, het opbiechten van vliegschaamte, een lofzang op de beste vegaburger en woede op de rechtse partijen. We weigeren echte verantwoordelijkheid te nemen of onze wereldwijde rol onder ogen te zien.

Het is niet de vraag of, maar hoe hard ons land zal worden geraakt én of Nederland in de (nabije) toekomst wel leefbaar blijft. De stijging van de zeespiegel en de temperatuur gaan steeds harder. Zo gaat het KNMI nu uit van een zeespiegelstijging van 1,2 meter aan het eind van de eeuw, maar dit zou ook 2 meter kunnen zijn. Volgens onderzoek van MIT zou de 1,5 graad opwarming zelfs in 2025 al kunnen zijn bereikt.

De kans op een watersnoodramp groeit met de dag. Volgens cijfers van de Nederlandse overheid ligt van ons totale landoppervlak 59 procent in de gevarenzone voor overstroming, door zee- en rivierwater. Dit percentage gaat uit van de huidige zeespiegel, terwijl onze grond verder inklinkt en de kans op extreme neerslag en stormen groeit. Binnen Europa is het risico op een natuurramp in Nederland het grootste, aldus het World Risk Report van de VN. Het is naïef om te denken dat we de stijging rustig kunnen aankijken en de dijken steeds een laagje kunnen ophogen. De geschiedenis leert ons dat watersnoodrampen in Nederland altijd het gevolg waren van een plotselinge stormnacht. De vloed komt en we zijn er niet klaar voor.

Lees ook: Bij wie begint een beter milieu nou echt?

Nadruk op elektrisch rijden

De klimaatvoorstellen uit het nieuwe coalitieakkoord zijn slechts een inhaalslag op achterstallig onderhoud nadat de regering herhaaldelijk door de rechter moest worden gedwongen om actie te ondernemen. De ‘vergaande’ CO 2 -reductie is niet meer dan navolging van de afspraken uit de Green Deal, de klimaatafspraken van de Europese Unie die Nederland aanvankelijk te ambitieus vond.

De Nederlandse overheid legt de nadruk op elektrisch rijden en duurzame energiebronnen. Met grove ingrepen zoals de bouw van kerncentrales heeft het kabinet slechts één doel voor ogen: het koste wat kost draaiende houden van de economie door middel van haastige, tijdelijke kunstgrepen die de uitstoot van broeikasgassen op papier drukken.

Het Nederlandse beleid vergroot ook de ‘klimaatonrechtvaardigheid’. Dat is het fenomeen waarbij minderbedeelden het hardst door de klimaatramp worden geraakt (omdat ze in de meest vervuilde en meest kwetsbare gebieden wonen) en tegelijk opdraaien voor de kosten van de energietransitie, zonder daar zelf van te profiteren. Dit zien we terug buiten én binnen de grenzen. Congo en Zambia leveren onder gruwelijke werkomstandigheden kobalt voor onze elektrische auto’s, terwijl een deel van de bevolking aldaar niet eens stroom heeft. Een gemiddeld gezin in de Haagse Schilderswijk beschikt niet over een eigen dak om vol te leggen met zonnepanelen, maar betaalt via de hoge energierekening van de slecht geïsoleerde huurwoning wel mee aan de verduurzaming van een villa in Wassenaar.

Hoe meer geld er met klimaat en duurzaamheid gemoeid is, des te meer investeerders en ondernemers er een slaatje uit willen slaan. Dit leidt tot een focus op technologische innovatie, denken in economische schaalvoordelen en een sturing op de interessante private voordelen van verduurzaming. Klimaatbeleid en duurzaamheid lijken een linkse witte hobby, waarop rechts wit Nederland kapitaliseert. Het huidige klimaatverhaal gaat alleen op voor de rijke burger die door de stijgende gasprijzen toch maar een warmtepomp aanschaft, een Tesla koopt omdat de buurman die rijdt, het wel interessant vindt om te investeren in een lokaal windmolenpark – zolang dat zijn uitzicht niet verpest.

Voor het grootste deel van de Nederlanders van iedere andere kleur, geaardheid, gender, validiteit, opleiding en afkomst zullen de grote onvermijdelijke investeringen geen financieel voordeel opleveren. Zij betalen de rekening, en wel dubbel. Ten eerste door voor de kosten van de enorme energietransitie op te draaien, ten tweede door vervolgens alles te verliezen omdat het te weinig en te laat bleek.

Grote en pijnlijke offers

De naderende klimaatramp vereist snelle, grote en ingrijpende keuzes – voor die er simpelweg niet meer zijn. Niet om de ramp te voorkomen, maar om deze zo goed mogelijk het hoofd te bieden en met zo veel mogelijk mensen en dieren te overleven. Daarvoor is veel politieke assertiviteit en maatschappelijk draagvlak nodig. We zullen collectief grote en pijnlijke offers moeten brengen, waarbij de rekening eerlijk moet worden verdeeld. De overheid gaat dit gesprek uit de weg. En dus is het hoog tijd voor een inclusief klimaatdebat waarin alle stemmen worden gehoord en de verschillende problemen aan elkaar worden verbonden: van zeewaterpeil tot luchtkwaliteit en voedselvoorziening.

Klimaat en duurzaamheid zijn politiek. Ze raken aan de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar op dit moment durft geen enkele politieke partij de voorstellen te doen die nodig zijn – laat staan die uit te voeren. Daarom pleit ik voor een Nationaal Actiecomité Klimaat. Dat moet bestaan uit een multidisciplinaire en intersectionele afspiegeling van de samenleving (personen die zich op het snijvlak van meervoudige identiteiten bewegen): wetenschappers, bestuurders, ondernemers, activisten, medisch personeel, psychische hulpverleners, juristen, boeren, financiële experts, religieuze en levensbeschouwelijke leiders, kunstenaars, studenten, scholieren, politie, brandweerlieden, legerpersoneel, journalisten, onderwijzers, dieren- en natuurbeschermers, betrokken burgers en belangenorganisaties en vertegenwoordigers van kwetsbare personen zoals ouderen, mensen met een beperking, jonge kinderen, dak- en thuislozen, vluchtelingen en ongedocumenteerden.

De selectie zal deels plaatsvinden door loting en deels door verkiezing. De zittingstermijn wordt drie jaar, met mogelijkheid tot een éénmalige verlenging voor een derde van de deelnemers indien daar een meerderheid voor te vinden is. Zo kan een zekere continuïteit worden gegarandeerd en kunnen aanblijvende deelnemers de nieuwe aanwas inwerken.

Klimaatbeleid en duurzaamheid lijken een linkse witte hobby, waarop rechts wit Nederland kapitaliseert

Het actiecomité zal worden opgesplitst in verschillende werkgroepen die zich richten op voedselvoorziening, wonen, luchtkwaliteit, transport, zorg, onderwijs, natuurbehoud, watervoorziening en leefbaarheid. Op nationaal niveau zal het nauw met ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld samenwerken. Op internationaal niveau onderhoudt het actiecomité banden met soortgelijke (burger)initiatieven, diverse internationale ngo’s en grote internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank.

Het Nationaal Actiecomité Klimaat staat boven regering en politieke partijen en brengt bindend advies uit. Het werkt transparant en doet rechtstreeks verslag aan de bevolking. Het is aan dit onafhankelijke adviesorgaan om ons land opnieuw in te delen en een nieuwe kaart van Nederland te tekenen, en voorstellen te doen over welke gebieden we terug geven aan het water. Ook zal het concrete (nood)maatregelen en interventies bedenken om de algemene leefbaarheid zo goed mogelijk te garanderen. Dit alles wordt vastgelegd in een ‘Nationaal Actieplan Klimaat’, waarin ook de uitvoering, de financiering en het nodige sociale beleid worden uitgewerkt.

Alleen zo kan de huidige politieke impasse worden doorbroken en kunnen snel grote stappen worden gezet. De tijd voor populistische discussies over windmolenparken is voorbij. Dit gaat over ons voortbestaan als mens en als land achter de dijken.