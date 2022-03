‘Duurzaamheid is echt iets van ons samen geworden’

Simon: „Ik ben medeoprichter en -directeur van een groeiende start-up. Dat is een leuke fase. We hebben vorig jaar een nieuwe productiehal neergezet, het team groeit en het aantal opdrachten ook. Chainable maakt keukens van gerecycled materiaal die ook volledig herbruikbaar zijn. Onze klanten zijn voornamelijk woningcorporaties, zorginstellingen, modulaire bouwbedrijven en een enkele belegger met appartementencomplexen. Per jaar worden in de verhuurmarkt zo’n 200.000 oude keukens afgedankt en verbrand. Dat kon beter, vonden mijn twee compagnons en ik. Daarom hebben we in 2020 Chainable opgezet.”

Sharon: „Ook thuis proberen we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.”

Simon: „We vliegen zo weinig mogelijk en eten al twee jaar vegetarisch.”

Sharon: „We hebben wel allebei een auto. Ik probeer zo veel mogelijk te fietsen, maar vaak is de auto wel zo makkelijk en snel.”

Simon: „Van huis heb ik meegekregen dat duurzaamheid belangrijk is. Mijn moeder werkte lang bij ecologisch centrum De Kleine Aarde hier in Boxtel en mijn vader heeft het huis duurzaam verbouwd. En we hadden een moestuin.”

Sharon: „Als ik Simon niet had ontmoet, weet ik niet of ik me had gerealiseerd hoe belangrijk duurzaam leven is. Bij mij thuis hadden we zonnepanelen, maar verder was duurzaamheid geen groot thema. Inmiddels is het echt iets van ons samen geworden. Ook nu we op zoek zijn naar een huis, rijst de vraag: wordt het een duurzaam nieuw huis of een oud huis dat we duurzaam gaan verbouwen?”

In het kort Simon Rombouts (28) studeerde natuurwetenschappen en innovatiemanagement in Utrecht en deed een master sustainable business en innovatie. Hij zette in 2020 met twee compagnons het bedrijf Chainable in Gilze op, dat recyclebare keukens maakt uit gerecycled materiaal. Sharon Schoemacher (27) studeerde pedagogiek in Eindhoven en rondde daarna de master orthopedagogiek in Utrecht af. Zij werkt in een kleinschalige -psychologenpraktijk. Simon en Sharon wonen in Boxtel en verdienen samen bijna twee keer modaal. Foto David Galjaard Foto David Galjaard

Simon: „Het is erg moeilijk om een huis te vinden. Als ondernemer moet je cijfers van drie jaar achtereen kunnen laten zien om een hypotheek te krijgen, en die heb ik nog niet. Verder heb ik een studieschuld. En als huurders hebben we geen overwaarde. Daar komt bij dat het huizenaanbod klein is en er vrijwel altijd wordt overboden. Het liefst blijven we in Boxtel, maar elders in de regio kan ook.”

Sharon: „We hebben allebei in Utrecht gestudeerd, maar zijn teruggekomen naar Boxtel vanwege mijn werk en omdat onze familie hier woont.”

Halve marathon

Simon: „Sinds corona werk ik de helft van de tijd op kantoor om contact te hebben met collega’s en klanten die langs willen komen. Anderzijds is het ook lekker om thuis ongestoord te kunnen werken.”

Sharon: „Ik ben orthopedagoog in een psychologenpraktijk. Ik doe diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren tot ongeveer 21 jaar. Ik vind het mooi om hen en betrokkenen te kunnen helpen bij diverse hulpvragen. Vaak kunnen we veel voor kinderen, ouders en scholen betekenen. Ik ga nu alleen naar mijn werk voor contact met cliënten, dat is ongeveer de helft van de week.”

Simon: „In onze vrije tijd doen we veel samen. Series kijken, spelletjes, sport, familie bezoeken.”

Sharon: „Doordeweeks eten we regelmatig bij onze ouders. En twee tot drie keer per week rijd ik paard. Heel af en toe ga ik met Simon hardlopen, maar hij loopt sneller dan ik.”

Simon: „In april hoop ik de halve marathon van Utrecht te lopen in een tijd tussen de twee uur en twee uur tien. Verder doe ik aan tennis en padel.”

Sharon: „Twee jaar geleden heb ik een hoornvliesontsteking gehad. Daardoor heb ik in één oog nog maar 30 procent zicht. Gelukkig is dat dankzij een medische contactlens verbeterd tot 70 à 80 procent onder optimale omstandigheden.”

Simon: „Dat was echt een schokkende ervaring, die wel enige gevolgen heeft gehad voor ons leven.”

Sharon: „Ik kan alles, hoor. Werken, paardrijden, autorijden, alleen niet alles op één dag. Ik moet mijn energie spreiden. Op een terras ga ik bijvoorbeeld met mijn rug naar de zon zitten, want met veel zon zie ik minder. En als ik ’s avonds ergens heen ga en moe ben, moet Simon mij wel eens ophalen, omdat ik dan minder goed kan rijden in het donker.”

Simon: „Bij zwemmen mag de lens niet nat worden en vliegen is niet handig met al die flesjes medische vloeistof.”

Sharon: „Uit hygiënische overwegingen heb ik echt een badkamer nodig. Dus kamperen zit er niet meer in.”

Toekomstplannen

Sharon: „We leven best zuinig, zo zijn we opgevoed. En ook omdat we sparen voor een huis.”

Simon: „Maar we bezuinigen niet op boodschappen.”

Sharon: „We kopen veel verse groente en die zijn duur. Ik let wel op aanbiedingen.”

Simon: „Maar we gaan bijvoorbeeld niet vaak uit eten – al ging dat afgelopen jaar vaak vanzelf omdat de horeca dicht was.”

Sharon: „Simon doet op vrijdag vaak de boodschappen, dan maak ik intussen het huis schoon.”

Simon: „Ik kook vaak in het weekend, Sharon doordeweeks. De was heb ik aan haar overgelaten, want ik doe toch alles fout.”

Sharon: „Hij is in staat om de was achterstevoren, ondersteboven en binnenstebuiten op te hangen.”

Simon: „En als iets in drieën moet worden opgevouwen, doe ik het in tweeën, dat soort dingen.”

Sharon: „Een van onze belangrijkste toekomstplannen is dat grotere huis. En op termijn willen we graag kinderen.”

Simon: „Ik zou graag mijn bedrijf verder zien groeien. Vorig jaar hebben we honderdvijftig keukens verkocht. Die schaal hebben we nodig om te kunnen uitbouwen en concurrenten aan het denken te zetten om ook duurzaam te gaan produceren.”

Hoe doen zij het? Wonen Simon en Sharon wonen in een huurappartement in Boxtel. Ze zoeken een groter huis in de -regio. Vervoer Ze hebben allebei een auto, maar proberen zo veel mogelijk op de fiets te doen. Vakanties In 2019 zijn ze zes weken naar Cuba en Guatemala geweest. „Dat was onze wereldreis.” Vorig jaar zijn ze met een camper naar Portugal geweest, maar dat bood te weinig hygiënische faciliteiten voor Sharons oogmedicijnen. Afgelopen twee jaar gingen zij ook enkele keren een weekendje weg in Nederland. Taakverdeling Sharon maakt het huis schoon, Simon doet de boodschappen. Sharon kookt door de week en doet de was, Simon kookt in het weekend. Sport Sharon rijdt paard, fitness staat nu op een lager pitje. Simon doet aan tennis en padel en traint voor de halve marathon in Utrecht. Sparen Ze sparen voor een huis.