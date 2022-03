Dusan Tadic – zijn mateloosheid wekt bewondering én wrevel

De skybox van Dusan Tadic zat afgelopen dinsdag tjokvol, tijdens het Champions League-duel tegen Benfica. Er kunnen tien mensen in de strak ingerichte kamer met een kleine bar, houten eettafel en ingelijst shirt van Tadic aan de muur, maar het werden er twaalf. Onder hen een oud-coach, een Servische vriend, een aantal overgevlogen familieleden en zijn zaakwaarnemer. Toen een paar vrienden uit zijn tijd bij FC Twente en FC Groningen ook nog aanklopten voor een plekje, kon Tadic geen ‘nee’ zeggen. Dan maar een paar tribunekaarten kopen.

Het is typisch Tadic, zegt vriend Bobby Mileski, eigenaar van het Groningse restaurant Macedonië. „Ik ken veel rijke mensen”, zegt hij, „maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo vrijgevig is als Dusan. Heb je zestien wedstrijdkaarten nodig? Hij regelt het. Willen een paar vreemden mee-eten in het restaurant? Geen probleem. Dusan betaalt.”

De twee kennen elkaar uit de tijd dat de Ajacied bij Groningen speelde, tussen 2010 en 2012. Milesky maakte de Serviër en zijn toenmalige vriendin – ze zijn inmiddels getrouwd, wonen in de buurt van het Vondelpark en hebben drie kinderen – wegwijs in een nieuw land met vreemde gebruiken. De kabel-tv installeren, familie van Schiphol halen – Mileski deed het met liefde.

„Misschien wel een valkuil” noemt Jan Dirk Zwerver de generositeit van Tadic. „Soms zie ik mensen in zijn skybox zitten van wie ik denk: hoe kom jij daar nou? Blijkt dat een ober in een restaurant graag een keer naar Ajax wilde, want hij was zo’n fan van Dusan.” Zwerver is een van de eerste Nederlanders met wie Tadic bevriend raakte na zijn overstap van het Servische FK Vojvodina naar Groningen. Zijn vrouw werkte bij de bank die geldzaken voor buitenlandse spelers van de club regelde. Het klikte meteen.

Aanvoerder Tadic is al jaren de spil bij Ajax, dat zich na het verloren duel (0-1) tegen Benfica moet zien te herpakken voor de Klassieker tegen Feyenoord, zondag. Hij stelt ploeggenoten in staat te scoren, maakt zelf doelpunten, kan op meerdere posities spelen, houdt iedereen scherp tijdens de wedstrijd, maant spelers om gezond te eten en voldoende naar de gym te gaan. Een voorbeeldprof, noemen kenners hem.

Hoewel Tadic (33) oud is voor een voetballer, speelt hij vrijwel alles en is hij bijna nooit geblesseerd. Ook zijn statistieken dit seizoen – 12 doelpunten en 18 assists in 36 wedstrijden – zijn indrukwekkend, zelfs al blijven ze iets achter bij eerdere jaren. Coach Erik ten Hag beschouwt hem als zijn verlengstuk op het veld. „Coaching zit in zijn natuur”, zei hij. „Hij is heel erg begaan met de ploeg en de manier van spelen.”

Tegelijkertijd wekt Tadic bij tegenstanders, publiek én vrienden irritatie met zijn theatrale gedrag tijdens duels. „Dat doorrollen na een tikkie, en twee minuten later loopt-ie weer als een kievit,” zegt vriend Patrick Smit, die praktische zaken regelt voor Tadic, zoals huisvesting en reizen. „Dan denk ik: waarom dóe je dat nou?”

Maar meer nog valt op hoe de Ajacied schippert met morele kwesties. Terwijl collega-aanvoerders meerdere wedstrijden speelden met een band in de kleuren van de Oekraïense vlag, deed hij dat als enige slechts één keer. Toen andere Eredivisie-captains speelden met een regenboogband, om aandacht te vragen voor diversiteit, koos de Serviër voor een minder opzichtig exemplaar. Gevraagd naar een oordeel over voormalig technisch directeur Marc Overmars, die vanwege seksueel overschrijdend gedrag werd ontslagen, zei hij tegen de NOS: „Ik wil niemand veroordelen.”

In de gesprekken die NRC over hem voerde, komt het beeld naar voren van een man uit een conservatief land die zich thuisvoelt in een liberale, westerse omgeving. Iemand die iedereen te vriend wil houden en met die houding ongewild controverse oproept. Daarnaast klinkt vooral zijn mateloosheid door. Of het nou om zijn goedgeefsheid gaat, zijn loyaliteit aan vertrouwelingen, zijn wedstrijdmentaliteit of trainingsarbeid: Tadic kent geen grenzen. Daarmee wekt hij bewondering, maar ook wrevel.

Foto Olaf Kraak/ANP

Schuilkelder

Dusan Tadic werd geboren in een gezin met drie kinderen in Backa Topola, een agrarisch dorp in het voormalig Joegoslavië. Zijn vader Petar werkte jarenlang als supervisor in de vleesindustrie, zijn moeder Marija had een baan als boekhouder bij een landbouwonderneming. Oudere zussen Jelena en Dragana basketbalden op redelijk hoog niveau.

Tadic was tien jaar toen de NAVO Servië bombardeerde. De hoge inflatie, het sprinten naar de schuilkelder, de lege winkelschappen – het gezin onderging het onverstoorbaar, blijkt uit een zeldzaam interview met zijn ouders door een VI-journalist. „Als het alarm afging, gingen we naar de kelder”, vertelt Petar. „Maar na een tijdje geloofden we het wel en gingen we door met het normale leven. Dusan is ook nooit echt bang geweest, hij wilde ook niet steeds schuilen. Na een poosje [...] ging het voetballen zowel binnen als buiten gewoon door.”

Dat hij goed kon voetballen was al snel duidelijk, vertelt Branislav Novakovic, de eerste trainer van Tadic bij FK Vojvodina. Als vijftienjarige kon hij al improviseren en „beroerde hij de bal als een kunstenaar een doek”. Maar wat Novakovic vooral bijstaat zijn de goede manieren van de tiener. Hij zei netjes gedag, lachte vriendelijk, was behulpzaam. Mede door zijn opvoeding, denkt Novakovic, is Tadic zo ver gekomen.

Meerdere mensen noemen de Ajacied „attent” en „wezenlijk geïnteresseerd”. Oud-coach Novakovic krijgt elke week wel een appje met de vraag „of alles ok is”. Tadic neemt shirtjes mee voor de kinderen van zijn vrienden. Informeert naar het welzijn van een schoonmoeder die net weduwe is geworden. Oók als hij net een fabuleuze wedstrijd heeft gespeeld, zoals die in 2019 tegen Real Madrid in de Champions League. Zwerver: „Er stonden drommen journalisten te wachten, maar hij liep als eerste naar zijn vrienden, en nam alle tijd voor hen.”

Waar andere buitenlandse spelers genoegen namen met wat de club hun voorschotelt, zegt Pieter Huistra, oud-coach van FC Groningen, deed Tadic moeite zijn omgeving te leren kennen. Voor zijn nog jonge leeftijd was hij behoorlijk zelfstandig. „Zijn vriendin en familie waren niet mee naar Nederland gekomen, maar hij richtte al snel zijn leven in. Kookte voor zichzelf, nodigde vrienden uit.”

Eigenwijs

Die zelfstandigheid kenmerkt hem ook als voetballer. Tadic was 21 toen hij naar Groningen kwam. Hans Nijland, destijds algemeen directeur van FC Groningen, heeft „zelden iemand gezien met zo’n professionele instelling”. Nijland: „Hij was ongelofelijk gedisciplineerd in zijn trainingsarbeid, zijn voeding. Hij deed me denken aan Arjen Robben.”

Wie je ook over Tadic spreekt, iedereen begint over zijn mentaliteit, discipline, volharding. Altijd een half uur voor de training de gym in om zijn lichaam te ‘activeren’, na de training oefenen op corners, passes, vrije trappen. Hij gaat daarin zijn eigen weg, heeft weinig begeleiding nodig vanuit de club. Op het eigenwijze af soms. Híj weet wat het beste voor hem is, ook als specialisten van de club er anders over denken.

Zijn fitheid gaf hem in die gevallen het voordeel van de twijfel, zegt Alfred Schreuder, die hem onder meer meemaakte als trainer bij FC Twente. Daar kwam de Serviër na twee jaar Groningen terecht. Schreuder herinnert zich dat Tadic geblesseerd raakte en per se behandeld wilde worden door zijn fysiektrainer in Servië. „Ik ben binnen twee weken fit, zei hij, terwijl daar zes weken voor staan.” De club was bang voor precedentwerking; straks wilde iederéén door zijn eigen fysio behandeld worden. „Hij ging de discussie aan en wist ons te overtuigen. En hij bewees dat hij gelijk had. Dat gaf hem een bijzondere status in de spelersgroep.”

Zo fit als Tadic was toen hij naar Nederland kwam, was hij niet in de jeugd van Vojvodina. In 2007 kwam hij met fysiektrainer Andreja Milutinovic in contact. Milutinovic was bevriend met zijn zaakwaarnemer, die hem vroeg of hij de spits eens tegen het licht wilde houden. Hoe fit was hij? Wie weet zat er wel een vorm van samenwerking in. „Ik wees Dusan op een aantal verbeterpunten”, grinnikt Milutinovic. „Ik zei dat het conditioneel een stuk beter moest. Daar kon hij niet goed tegen. Dusan wordt normaal de hemel in geprezen. Wie was ik nou helemaal? Tegen mijn zaakwaarnemer zei hij: met hém kan ik niet samenwerken.”

Er gingen een paar dagen overheen. En toen kwam Tadic terug op zijn besluit. ‘Je hebt gelijk’, zei hij tegen Milutinovic. Sindsdien werken de twee samen. Milutinovic, die ook de Kroaat Luka Modric van Real Madrid bijstaat en de Serviër Aleksandar Kolarov van Internazionale, legde Tadic uit: als je niets doet, verlies je alles. „Ik zei dat ik een meerjarenplan wilde opstellen. Hij moest zich volledig gaan richten op voetbal. Op zijn voeding gaan letten. Meer trainen dan de anderen. ‘Je zal zien dat je tot een leider zal uitgroeien’, zei ik. Dat laatste wilde hij niet geloven, maar niet zo lang geleden erkende hij dat mijn voorspelling is uitgekomen.” De twee bellen elkaar nog elke dag.

Foto Olaf Kraak/ANP

Motiveren en corrigeren

Zo veeleisend als Tadic voor zichzelf is, zo is hij ook voor zijn medespelers. Trainers en begeleiders gebruiken hem graag als voorbeeld om anderen te motiveren, vertelt fitnesscoach Jan Kluitenberg, die met Tadic werkte bij Twente en later bij Premier League-club Southampton. Virgil van Dijk, ploeggenoot in Engeland, moest volgens Kluitenberg wel eens gepusht worden om goed voor zichzelf te zorgen. „Daar hielp Tadic dan bij. Dan zeiden we: Dusan zit over een half uur weer in de gym. We verwachten jou daar ook. Dat werkte wel.”

Tadic’ fanatisme leidt soms tot botsingen. Bekend zijn de beelden van een jonge Sergiño Dest die tijdens een uitwedstrijd bij sc Heerenveen wordt uitgescholden door zijn aanvoerder omdat hij niet vrijliep, koppen tegen elkaar. Journalist Sander Zeldenrijk, die een boek schrijft over Tadic, sprak in zijn research met een jonge speler (hij wil niet zeggen wie) die zich geïntimideerd voelde door de Serviër. Die was zó veeleisend, dat zijn ploeggenoot bang werd fouten te maken, vertelt Zeldenrijk.

Motiveren, corrigeren, een voorbeeld zijn; die kanten van het aanvoerderschap gaan Tadic natuurlijk af. „The glue in de dressing room”, noemt voormalig Twente-coach Steve McClaren hem. Het verrast hem niet dat de Serviër zowel aanvoerder van het nationale elftal van zijn land als van Ajax is. „Hij spreekt iedereen aan, van welke nationaliteit ook.”

Ongemakkelijk wordt het wanneer Tadic stelling moet nemen in maatschappelijke kwesties. Homo-acceptatie, een steunbetuiging aan Oekraïne: dan begint hij te marchanderen. Hij spreekt zich er niet tégen uit, maar ook niet vóór. De Oekraïneband droeg hij één keer, haast plichtmatig. Later stuurde hij Evgeniy Levchenko, Oekraïner en voorzitter van spelersvakbond VVCS, wel een appje: „Lev, ik hoop dat alles goedkomt met Oekraïne.” Dat hoefde hij niet te doen, dus ik vind het fijn dat hij zo reageert, zegt Levchenko daarover.

Volgens zijn omgeving hangt Tadic’ weifelende opstelling samen met zijn thuisland, waarin homoseksualiteit gevoelig ligt en Rusland nog altijd geldt als grote bondgenoot. Zijn steunbetuiging aan Overmars, die op sociale media als mysogynie werd afgedaan, komt voort uit loyaliteit, zeggen zijn vrienden. Hij houdt van Overmars, maar hij houdt óók van vrouwen. ‘Ik heb twee zussen, een moeder en twee dochters’, zei hij volgens zijn Groningse vriend Dirk Jan Zwerver, vlak na het incident. ‘Ik moet er niet aan denken dat hen zoiets overkomt.’

Zwerver zegt dat Tadic een ruimdenkend man is geworden in de ruim twaalf jaar dat hij in West-Europa speelt. Hij vindt het geweldig om in Amsterdam Oud-Zuid te wonen. De dierentuin is een favoriete plek en met zijn zoon gaat hij geregeld uit vissen, even buiten de stad. Anderen denken dat hij er ook na zijn voetballoopbaan blijft wonen. „Het lijkt mij ideaal als hij een rol krijgt bij Ajax”, zegt Patrick Smit. „Zeker nu Klaas-Jan Huntelaar, een goede vriend, daar ook gaat werken.”