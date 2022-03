Motorrijders in Bukavu, een stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo, staan in de rij voor de pomp. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgen de brandstofprijzen wereldwijd. Verschillende internationale organisaties waarschuwen dat dit met name voor de armsten van de wereld problematisch zal zijn. Dit pompstation in Bukavu is het enige in de stad die de prijzen op benzine en diesel niet heeft verhoogd.

Foto Guerchom Ndebo / AFP