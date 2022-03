De zachte kant van het familiebedrijf bewaak je met een statuut

Familiebedrijven, zo onderstrepen politici en ondernemers graag, vormen de ruggegraat van de Nederlandse economie. En inderdaad, zo’n 70 procent – ofwel ruim 275.000 bedrijven – wordt gerund door families. Familiebanden zouden de continuïteit garanderen.

Maar waar liefde is, is tragedie. Opvolging en overdracht vormen niet zelden een probleem bij families die bedrijven besturen en bezitten.

Kijk naar Blokker, dat het vanaf 1896 liefst vier generaties had volgehouden tot zeventiger Ab Blokker zijn bloedeigen neef ontsloeg. Oorzaak: de laatste telg die de kwakkelende huishoudketen had moeten redden vernieuwde te hard en te veel.

Ook eigen vermogen investeren of dividend opsouperen is een dilemma dat wrijving veroorzaakt. Zo veroorzaakte ruzie over zeggenschap tussen senior en junior in de familie Fentener van Vlissingen vorig jaar grote onrust binnen hun miljardenbedrijf BCD Travel.

Bij dit soort serieuze organisaties zijn de financiële huishouding en interne controle op orde, zou je denken. Maar juist door de familiebanden drijft stabiliteit voor een groot deel op wat econoom Maarten de Groot sociaal kapitaal noemt. Hij promoveerde vorig jaar op het behoud van familievermogen. Volgens hem ligt de sleutel daarvoor in goede relaties, gemeenschappelijke doelen, duidelijke afspraken en gezamenlijke beslissingen. Families kunnen dat sociale kapitaal bewaken door een familiestatuut op te stellen, meent De Groot.

Het familiestatuut is een document waarin families met een eigen bedrijf kwesties regelen als opvolging, overnames en overdracht. Het is in opkomst, weet Ilse Matser, oud-lector familiebedrijven aan de hogeschool Windesheim en nu partner van Innoo, een bureau dat die bedrijven adviseert.

„Je redt het niet als je enkel juridisch en fiscaal alles dichttimmert”, zegt Matser. Vroeger bepaalde ‘pa’ dat de oudste de zaak inging, of dat ieder kind moest meewerken. „Maar de 55-plussers van nu bieden hun opvolgers de kans bewustere keuzes te maken.”

Ook de groeiende omvang van veel familiebedrijven noopt tot duidelijke afspraken, zegt Matser. De functies en ambities van de familieleden kunnen nogal variëren. „Sommigen kunnen in de directie zitten, anderen zijn alleen eigenaar. Met een neef op de werkvloer, een nicht in de directie en een vader op afstand ontstaan diverse rollen en belangen. En dan moet je bedenken hoe je daarmee omgaat.”

Zo kiezen sommige bedrijven ervoor hun aandelen te certificeren. De eigendom blijft dan bij de betrokken familieleden, de zeggenschap gaat naar een ‘stichting administratiekantoor’. Het bestuur daarvan kan bestaan uit familieleden en externe deskundigen, die samen optreden namens alle familieleden.

Juridisch gezien is dat document overigens niet bindend. Maar opstelling ervan dwingt wel tot nadenken over zaken als de verdeling van eigendom, opvolging of gunning van banen en stages aan familieleden.

Len Boot:

‘We ‘beleven’ het statuut door er voortdurend mee bezig te zijn’

Len Boot (62) leidt verpakkingsmultinational NNZ Group in Groningen. Nu hij, zijn zus en zijn broers de pensioenleeftijd naderen, is opvolging een belangrijk thema. In het honderdjarig bedrijf heeft het familiestatuut daarbij een duidelijke rol.

„Wij leven en beleven het familiestatuut zeer. Mijn vader begon er als een van de eerste in Nederland mee in 1996, en nog steeds is het een ontzettend handig instrument. Harmonie vinden wij een belangrijke waarde, binnen de familie en binnen het bedrijf, ook als we moeilijke dingen bespreken. Het is dus van belang dat we goed met elkaar kunnen communiceren. Daarom hebben we in het familiestatuut vastgelegd dat we minstens eens per jaar een familievergadering hebben.

„Tegenwoordig komen we zelfs drie, vier keer per jaar samen, omdat we de vierde generatie actiever willen betrekken. Ik werk al dertig jaar in het bedrijf, dat ik sinds 2004 leid. Mijn broer runt de Amerikaanse tak, mijn zus werkt in de gezondheidszorg, mijn jongere broer is musicalproducent. Maar alle vier hebben we een rol in het bestuur van het bedrijf, en dus in de toekomst ervan. Nu we de pensioenleeftijd naderen, zijn we bezig met de opvolging. Eerder besloten we de nieuwe generatie vanaf hun achttiende uit te nodigen voor de aandeelhoudersvergadering. Daarop volgde het idee hen daarop voor te bereiden.

„Laatst hebben we een sessie gehouden om per persoon en met z’n allen na te gaan wat ons drijft. Ligt je affectie meer bij financiële belangen van NNZ, bij meebesturen of wil je je juist extern ontwikkelen?