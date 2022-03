De solidariteit van de Polen met gevluchte Oekraïners is overweldigend. Maar hoelang houden ze het vol?

Vanachter een gordijn van lang zwart haar en met een droplolly in haar mond kijkt Dasja Pampoecha om zich heen in de neon-verlichte gang van de vluchtelingenopvang. Ze is omringd door de chaos van stapels hulpgoederen en krioelende vrijwilligers in gele, groene en oranje hesjes. Eerst uit het stadje Przemysl, toen uit de rest van Polen en vervolgens uit heel Europa zijn mensen toegestroomd om Oekraïners zoals Dasja (17) en haar zus Alana (24) aan een warme maaltijd, een veldbedje voor een nacht en vervoer naar hun bestemming te helpen.

Bussen en auto’s rijden hier, aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne, af en aan om spullen te bezorgen en vluchtelingen op te halen en hen naar familie of vrienden in heel Europa te brengen. Maar de zussen Pampoecha kennen niemand in het Westen. En Dasja heeft geen paspoort. „We hadden begrepen dat we hier een vlucht naar een ander land konden regelen, naar Nederland, Engeland of Ierland misschien”, zegt ze. „Maar niemand lijkt daar iets over te weten of ons te kunnen helpen.”

Tot drie weken geleden was Dasja eerstejaarsstudente ict en de verlegener Alana wiskundelerares in Kiev. „Toen de oorlog begon heeft onze vader ons richting de grens gestuurd. Hij wilde ons leven redden en zelf gaan vechten voor Oekraïne.” Mannen tussen de 18 en 60 jaar mogen het land niet verlaten. Verder dan de veiligheid van de Europese Unie bereiken strekten hun plannen niet. Na een tocht van drie dagen staken de zussen en hun moeder Svetlana de grens over en kregen ze tijdelijk onderdak bij een ouder stel op het platteland in de omgeving van Przemysl.

De Poolse solidariteit met miljoenen Oekraïners die de Russische invasie ontvluchten is overweldigend. Ontelbaar velen hebben hun huizen opengesteld om vreemden op te vangen. Maar ondanks de immense sympathie voor de vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapten in Polen hun toevlucht zoeken, dienen de eerste tekenen van vluchtelingenvermoeidheid zich aan. Terwijl de Oekraïners die de grens overkomen steeds hulpbehoevender zijn.

Na drie weken oorlog is de humanitaire bijstand nog steeds volledig in handen van individuen, kleine particuliere organisaties en lokale overheden. Die kennen de precieze behoeftes van de vluchtelingen niet, hebben geen idee wat anderen al bieden en zijn zelf inmiddels oververmoeid. De verzoeken om hulp, huisvesting en vervoer, op Facebook en Telegram, nemen elke dag toe, maar de reacties van mensen die dat kunnen verschaffen worden schaarser.

Politieke leiders reisden deze week af naar het belegerde Kiev om president Volodymyr Zelensky hun steun te betuigen. De conservatief-nationalistische regering biedt Oekraïense vluchtelingen en de Polen die hen helpen financiële bijstand. Maar van structurele opvang of scenario’s voor hoe het land een bevolkingsgroei van misschien wel 10 procent gaat verhapstukken is geen spoor te bekennen. De zussen Pampoecha staan binnenkort misschien wel op straat. „De mensen bij wie we logeren hebben gezegd dat we nog één à twee weken mogen blijven.” En daarna? Dasja haalt haar magere schouders op.

Paella en serranoham

Wojciech Bakun, de 41-jarige burgemeester van Przemysl, was afgelopen dinsdag op bezoek in Lviv, de tot voor kort veiliggewaande West-Oekraïense stad hier honderd kilometer vandaan. „Daar is het ze gelukt 200.000 opvangplekken in de stad te creëren voor ontheemden uit gebieden waar het levensgevaarlijk is”, schetst hij. „Hier pal over de grens kunnen we niet veel meer doen dan mensen voeden, kleden en doorsluizen. En zelfs dat kunnen we niet eeuwig volhouden.”

Dat de Poolse overheid en de rest van de EU onvoorbereid waren op de instroom van miljoenen mensen, daar heeft Bakun begrip voor. „Maar het is inmiddels drie weken oorlog. De eerste lichting vluchtelingen kon zichzelf aardig redden, maar degenen die nu arriveren hebben kind noch kraai”, zegt de burgemeester. „We moeten er bovendien rekening mee houden dat ze nooit meer terugkunnen of -willen.” Die mensen hebben op korte termijn allemaal onderdak en zorg nodig, maar ook werk en onderwijs.

Op de heftigste dagen krijgt alleen Przemysl al 50.000 vluchtelingen te verstouwen. Wie meteen kan doorreizen – opgehaald door familie of per gratis bus of trein naar westelijker steden – wordt daarbij geholpen. Honderden, soms duizenden mensen brengen een paar nachten door in een leegstaande Tesco-supermarkt die niet voldoet als permanent toevluchtsoord.

Die Tesco heeft surrealistisch genoeg iets van een muziekfestival. Buiten in de lentezon staan mobiele wc’s en kramen met eten. Onder een Spaanse vlag koken vrijwilligers een wagenwielgrote pan paella en snijden ze plakjes van een serranoham. Meer naar de smaak van andere helpers dan van de vluchtelingen. De grote zaal is afgesloten: journalisten en ongeregistreerde weldoeners komen zonder polsbandjes niet meer in de open ruimtes waar Oekraïense vrouwen en kinderen op stretchers uitrusten. In de gangen hangt de lichtzure geur van ongewassen mensen. Ze zijn op zoek naar een volgende opvangplek, of naar vluchtelingen om te helpen.

Vluchtelingen wachten om in de bus te stappen in Przemysl. Foto Louisa Gouliamaki

Bij het eerste loket staat een lange rij mannen. Hier kunnen uit het westen afgereisde bestuurders van auto’s en bussen zich melden om hun herkomst, het aantal zitplaatsen en eventueel beschikbare opvangplekken aan te melden. Bij een balie verderop zitten jonge vrouwen van de plaatselijke scouting voor de registratie van vluchtelingen uit het oosten. Daar hebben Dasja en Alana vandaag zonder resultaat om hulp gevraagd.

In de hectiek is niet helder te krijgen wat er met de vrouwen en kinderen gebeurt die geen concreet doel hebben. Wie bij dit knooppunt in Przemysl gaat daarover? „Niemand”, zegt een scout van achter een laptopscherm. En waar gaan die vluchtelingen dan naartoe? „Geen idee, maar uiteindelijk vertrekken ze allemaal weer.” Aan de muren van de interimopvang hangen briefjes met telefoonnummers van mensen die slaapplekken aanbieden. Maar ook drietalige waarschuwingen „ga alleen mee met geregistreerde chauffeurs”.

Verkrachting en mensenhandel

De vrouwen en kinderen die hier stranden zijn het geweld van de oorlog ontvlucht, maar daarmee niet buiten gevaar. In Polen is al een man gearresteerd voor de verkrachting van een -negentienjarige vluchtelinge die hij online een schuilplaats had beloofd. In België rapporteerde een Oekraïense dat haar hulp was aangeboden in ruil voor seks. Internationale instanties waarschuwen voor mensenhandel door misdadigers die misbruik maken van de kwetsbare positie van de Oekraïense vrouwen en kinderen.

De omvang van het vluchtelingenprobleem is in de grote steden nog prangender dan aan de grens. In Warschau hebben al 300.000 Oekraïners hun heil gezocht. Het kleinere Krakau vangt zeker 100.000 vluchtelingen op: in hotels, collegezalen, kerken en het treinstation. In de overvolle stationshal zijn kinderen met hun hoofd op elkaars schouder in slaap gevallen. Hun moeders wordt geadviseerd naar kleinere steden te reizen: „wees niet bang (…) daar zijn meer mogelijkheden voor accommodatie en werk”. Militairen helpen een Romafamilie van zeventien vrouwen en kinderen hun bagage in een bus naar Duitsland te tillen.

Polen willen massaal helpen, maar willen niet dat vreemdelingen geld krijgen van de overheid Gabi Kanowska activiste

Hulpverleners in Krakau maken zich zorgen over de afwezigheid van de nationale overheid en het uithoudingsvermogen van particuliere hulp. „Polen heeft een lange historie van verzet en mobilisatie, maar onze revoltes duren meestal maar een paar dagen. Daarna begint het klagen”, zegt activiste Gabi Kanowska, die een Facebookgroep modereert voor hulp aan migranten. Ze is bang dat Oekraïners als zondebokken worden gezien zodra het slecht gaat met de economie, het woningtekort nijpender wordt of het onderwijs lijdt onder kinderen die de taal niet spreken en met oorlogstrauma’s in de klas zitten. „Polen willen wel massaal helpen, maar ze willen niet dat vreemdelingen geld van de overheid krijgen”, zegt Kanowska. Op de aankondiging van de regering dat Oekraïense moeders aanspraak kunnen maken op Poolse kinderbijslag, werd uit nog rechtsere hoek meteen geroepen dat zulke „privileges” alleen voor Polen moeten gelden.

Vluchtelingen wachten op het treinstation van Przemysl. Foto Petros Giannakouris

Volgens Agnieszka Widacka, een lokale vrijwilligster die rondleidt in een ad hoc opvanglocatie voor tweehonderd vrouwen en kinderen, wordt veel te gemakzuchtig gedacht over de zelfredzaamheid van de Oekraïners. „De steun is zo groot omdat het onze buren zijn, ze op ons lijken en we elkaar een beetje verstaan”, zegt zij. „Maar dat betekent niet dat mensen morgen kunnen meedraaien in de samenleving.” Op het prikbord in de hal van het oude universiteitsgebouw worden briefjes opgehangen voor werk in de schoonmaak of de horeca. „Geen van de vrouwen hier is geïnteresseerd. Ze zijn alleen maar bezig met de zorg voor hun kinderen, de oorlog en de veiligheid van hun familie, en wanneer ze weer terug kunnen”, zegt Widacka.

Al proberen sommige Oekraïners meteen een beetje te wortelen in Polen. In de klas van Widacka’s zoontje zitten sinds kort twee vluchtelingenkinderen. Directrice Beata Sarapuk van die Openbare Basisschool 4 in Krakau verwelkomde al 32 nieuwe leerlingen en ze krijgen meteen extra Poolse les, vertelt ze in het bakstenen gebouw net buiten de oude binnenstad van Krakau. „Natuurlijk hebben we middelen en wetgeving nodig van de regering. Maar het zit in onze aard en onze communistische geschiedenis om geen heil te verwachten van de overheid en zelf tot oplossingen te komen.”

