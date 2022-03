De lezer wordt bij Harm de Jonge zelf de alzheimerpatiënt

Josse wil zijn opa’s geheugen repareren. Daar is iets mee gebeurd, opa Jopie heeft een beroerte gehad. Dat vertelt Josse, want zijn opa ligt in het ziekenhuis op het moment dat het verhaal aanvangt, en hij zal voorlopig ook niet meer naar huis terugkeren. Vriendschap en afscheid zijn vaker onderwerpen in het oeuvre van Harm de Jonge (1939) en in zijn nieuwe kinderboek De Vogeltjesklok zien we de vriendschap tussen een kleinzoon en een opa, die onder spanning staat door een naderend afscheid: het afbrokkelend bewustzijn van de oude man.

Het verhaal dat we lezen gaat over de tijd vóór de ziekenhuisopname. Het vertelt hoe Josse met opa Jopie werkte aan een ‘vogeltjesklok’, die duidelijk symbool staat voor het geheugen van opa. Ze hebben een foto van oma onder de wijzers aangebracht, er staat een koekoeksei bovenop, met een luikje waaruit een klein zwart vogeltje met gele pluimen te voorschijn komt. Opa wil graag dat de wijzers teruglopen in de tijd. ‘“Als de klok naar vroeger tikt, ga je vanzelf een beetje mee,” zei hij. “Dan krijg je het gevoel dat je terug bent in de tijd die voorbij is. Zo kom ik wat dichter bij Oma, snap je?”’

Traagheid

De Vogeltjesklok prikkelt de fantasie en een klok als symbool voor het geheugen is natuurlijk slim gekozen. En er zit een bepaalde traagheid in de stijl van De Jonge, die mooi met het verhaal mee beweegt. Je leest ouderdom. De berusting van de herinnering: ‘Er zwierven nog wat wieltjes en radertjes los over de werktafel. Ik veegde het koperwerk bij elkaar. Het wonderlijke verhaal van Opa was te moeilijk om in één keer te begrijpen.’ Prachtige metaforen voor een geheugen dat aan scherven ligt. Helaas beschrijft De Jonge vrijwel alleen maar in metaforen wat er is gebeurd. Een iets concretere benadering ontbreekt, waardoor je in De Vogeltjesklok eigenlijk almaar in het duister tast naar wat opa Jopie nou precies mankeert tot hij uiteindelijk een beroerte krijgt. Nergens komt het verhaal tot de kern, er wordt van de hak op de tak gesprongen, een vader die met de noorderzon vertrokken is en een dood zusje passeren zijdelings de revue. Bekende verhalen over de goden worden halverwege in de steek gelaten en verder aangevuld met de fantasie van opa Jopie. Dat en de kabbelende structuur zorgen ervoor dat je nogal moeizaam een band opbouwt met het boek.

Grip krijgen

In een uitleg achteraf vertelt Harm de Jonge dat Josse’s opa een combinatie van parkinson en alzheimer had. Dan valt er ook een hoop op zijn plaats. Wellicht is dat de intentie geweest van De Jonge. De lezer wordt de alzheimerpatiënt die onmachtig naar de vertelling om zich heen kijkt, zonder er grip op te krijgen. Al blijft het vreemd dat het verhaal dan niet vanuit de grootvader zelf wordt verteld.

Harm de Jonge is ervaren genoeg om te weten dat als je de lezer achteraf moet uitleggen waar het boek over gaat dat hij of zij zojuist heeft gelezen, er vaak iets mis is met het boek – en helaas is dat met De Vogeltjesklok niet minder waar. Het is knap, moedig en origineel, dat De Jonge dementie tastbaar probeert te maken en zijn zorgvuldig opgebouwde zinnen en metaforen schitteren door het hele boek, maar wie kwam voor een mooi verhaal, voelt zich wel een beetje tekortgedaan.