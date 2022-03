Kabinet wil nationaal herdenkingsmoment corona

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de oprichting van een comité dat moet nadenken over hoe Nederland kan stilstaan bij de gevolgen die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. Het comité ‘Stilstaan bij corona’ is een voorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en is multidisciplinair samengesteld.

De werkgroep moet nadenken over verwerking, reflectie en vooruitkijken. Zo moet het comité een nationale herdenking gaan uitwerken, waarvoor nog een datum moet worden bepaald. Ook zal het een rol spelen bij lokale herdenkingsevenementen. „De impact van de coronacrisis is enorm en duurt nog steeds voort. Voor velen is nu ruimte voor herstel, maar we moeten ook stilstaan bij het stille leed van veel Nederlanders”, aldus Van Ooijen.