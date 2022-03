De grootste is D66 Rotterdam niet geworden. ‘Ik zou het vreselijk vinden als mensen ons een elitaire partij vinden’

17 januari

Op naar 8 zetels?

Boven een poké bowl met zalm, zeewier en lente-uitjes lijkt alles mogelijk voor D66 in Rotterdam. Ze hópen natuurlijk de grootste te worden, zegt lijsttrekker Chantal Zeegers (55) in de studentikoze fractiekamer in het stadhuis, met een regenboogvlag en veel flessen.

Als grootste fractie zou coalitiepartij D66 na de gemeenteraadsverkiezingen over twee maanden een nieuwe coalitie kunnen kneden: liefst een progressieve.

Bij de landelijke verkiezingen vorig jaar werd D66 voor het eerst de grootste in Rotterdam met 16,7 procent van de stemmen. Een verrassing én een bevestiging dat het gemeentelijke woonbeleid om hogere inkomens te trekken werkt. Meer hogeropgeleiden betekent meer D66-stemmen.

Maar landelijk doet Leefbaar Rotterdam nooit mee. Die rechtse partij is lokaal het grootst met elf van de 45 raadszetels, D66 heeft er vijf. Wat is haalbaar als je de landelijke uitslag van 2021 vertaalt? „Acht zetels.”

Geen grote sprong

D66 maakte in Rotterdam deze week niet de grote sprong – net zo min als in een aantal andere grote steden. De fractie behoudt vijf zetels, volgens de voorlopige uitslag. Eerst leek de fractie zelfs te krimpen naar vier.

De huidige coalitie van D66 met VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP verliest de meerderheid. Leefbaar zou nu met VVD, Volt en D66 een rechts-liberale coalitie kunnen vormen. Als D66 linksom wil, zijn zeker zeven partijen nodig. Zeegers: „We zijn wel wat gewend met zes partijen in deze coalitie.”

NRC volgde Zeegers twee maanden lang tijdens een verkiezingscampagne die voor D66 ongrijpbaar bleef. Zoals het ook gissen blijft wat de niet-stemmende 61 procent van de kiesgerechtigde Rotterdammers eigenlijk wil.

Als geschiedenisstudent werkte Zeegers (1967, Rotterdam) anderhalf jaar als beleidsadviseur bij de Verenigde Naties in New York – ze gaf George Bush senior nog een handje. Later was ze manager bij het ministerie van OCW en gebiedsdirecteur in IJsselmonde in Rotterdam.

Om de stad „mooier, levendiger en groener” te maken, ging Zeegers in 2014 de politiek in. Haar debatstijl is beschaafd en opbouwend, in een raad waarin het hard tegen hard gaat. Het brengt nuance en menselijkheid in de politiek, maar het helpt Zeegers niet om op te vallen.

Lees een interview met D66-lijsttrekker Chantal Zeegers: ‘Ik ben niet zo’n apenrots-type’

1 februari De campagnestrategie

Wat is hét thema van deze verkiezingen? Het stuurteam van de campagne weet het niet goed, blijkt tijdens een poké bowl-vergadering bij partijbestuurslid Ellen Mok thuis. Ja, de D66-thema’s zijn wonen, klimaat en kansengelijkheid. Maar daar heeft D66 niet het monopolie op.

„Zoveel verschil zit er niet tussen de partijen”, zegt Chantal Zeegers aan tafel. Ze heeft een kamer geboekt in het Hilton, schuin tegenover het stadhuis, wegens een verbouwing thuis. „Het is gewoon lastig te weten waar de campagne over gáát.”

Partijvoorzitter van D66 Rotterdam Marcel Borsten (links), lijststrekker Chantal Zeegers (midden) en partijbestuurslid Ellen Mok (rechts) zijn voor overleg thuis bij Tim de Haan (vooraan). Foto Sebiha Öztas

De strategie van D66 ligt wel vast, legt campagneleider Tim de Haan uit. Afzetten tegen het rechts-conservatieve Leefbaar, dat geeft progressief-liberale kiezers bevestiging.

Niet te veel kritiek op linkse bondgenoten, die moeten genoeg zetels overhouden voor een coalitie.

Opstaan tegen extreem-rechts en anti-democratische krachten – Zeegers is net afgestudeerd in filosofie met een scriptie over complotdenken.

‘Schoon, heel, veilig’ omarmen, maar geen goedkope ombudspolitiek. Studenten aanspreken, want concurrent Volt doet mee in Rotterdam.

En het mag allemaal niet elitair klinken. „Ik zou het vreselijk vinden als mensen ons een elitaire partij vinden”, zegt Zeegers. De Mok – altijd scherp: „Wie slaapt ook alweer in het Hilton vannacht?” Hahahaha.

12 februari

Kick off in West

Er zit genoeg prik in de landelijke ‘kick off’ van de D66-campagne in de Schiecentrale in Rotterdam-West. „We hebben een unieke kans om in heel veel gemeenten de grootste te worden”, pept Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op vanaf het podium. „We moeten voor goud gaan, in Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Wageningen, Leiden, Delft.”

Dat lukt uiteindelijk alleen in Den Bosch en Delft – in de andere steden verliest D66 zetels.

„Ik zou ook graag in Rotterdam groeien en die kroon afpakken van Leefbaar Rotterdam”, zegt Sjoerdsma. Beeldspraak die D66 groter maakt en een tweestrijd met Leefbaar moet creëren.

Chantal Zeegers en partijleider Sigrid Kaag spreken zich beiden uit tegen ondermijning van de democratie. Ze hebben ook beiden een blauw pak aan, is Zeegers opgevallen. Ze worden weleens door elkaar gehaald. „Wat leuk dat hier ook borden van Sigrid Kaag aan de lantaarnpalen hangen”, kreeg Zeegers al eens te horen.

15 februari

De lijm laat los

Hoe loopt de campagne? „Overall voel ik me goed, ik denk ook wel dat het goed gaat”, zegt Chantal Zeegers tijdens een digitale vergadering met de stuurgroep. „Lastig is dat de vraag blijft: hoe weet je nou wat wérkt? Ja, herkenbaarheid. En herhaling.”

Hoe gaat het met de verkiezingsborden? Kan beter. Om kosten te besparen zijn vijfhonderd borden van de landelijke campagne hergebruikt en herbeplakt met lokale posters. De lijm begint los te laten: Zeegers en Kaag hangen samen door heel de stad. „Opnieuw beplakken zóu kunnen”, oppert partijvoorzitter Marcel Borsten. Alles kost tijd en handen.

Lees de reconstructie: Rotterdams formeren: loopgraven, cabaret en wethoudersfetisjisme

Van media krijgt Zeegers steeds dezelfde vraag: sluit ze Leefbaar uit als coalitiepartner? In 2018 deed D66 dat, wegens een alliantie tussen Leefbaar en Forum voor Democratie. Maar nu ligt het anders. Leefbaar klinkt gematigder, heeft Zeegers al gezegd. „Hoe vaak moet ik dat zeggen? We zijn ook van tweede kansen.”

Er is een plan voor een D66-woondebat. Het Lagerhuis op straat, bijvoorbeeld op het Afrikaanderplein in de wijk Feijenoord. „Die locatie vind ik wat gewaagd”, zegt Zeegers. Het ligt pal naast de Tweebosbuurt, nationaal symbool van het sloopprotest. Zeegers wil het niet: „We hebben eerst de boel daar weggevaagd. Daar kan je niet voor weglopen, vind ik.”

16 februari

Debattraining

„Laat het van je afglijden. Jij bent Chantal. Jij bent D66”, prent de trainer Zeegers in. Voor een clubje partijgenoten speelt ze rollenspellen voor de komende verkiezingsdebatten.

Zélf regie houden als je wordt geïnterrumpeerd. Soms brutaal zijn als de debatleider je boodschap verkeerd samenvat. ‘Ja, maar’ altijd vermijden bij je antwoorden.

Dat laatste lukt. Zeegers heeft een ander, vast trucje: „Wat goed dat u dat zegt.” Om daar een eigen punt aan vast te knopen.

„Je kernboodschap zit steeds aan het eind”, zegt cultuurwethouder Saïd Kasmi. „Je hebt een héle lange aanloop en dan komt-ie ineens.”

Zeegers: „Ja, dan laad ik mezelf al pratend met emotie, en denk ik ineens: oh ja, bám.”

Bestuurslid Ellen Mok: „Ik kan niet zeggen wat het belangrijkste was van wat je zegt. Maar je komt wel heel fijn over.” Hahahaha.

5 maart

Flyeren in Feijenoord

Na jarenlang flyeren heeft Chantal Zeegers een paar dingen geleerd. Mensen die je zien aankomen en wegkijken, die willen niet. Degene die daarachter loopt dan meestal ook niet, dus moet je even wachten. Het weer zit mee, en het is druk op de Afrikaandermarkt in Feijenoord. Zeegers maakt een praatje met mbo-docent Reena Algoe en haar moeder.

Ja, Algoe heeft vorig jaar D66 gestemd, net als veel van haar studenten. Maar nu wordt het misschien wel GroenLinks, zegt ze. „Ik zie geen veranderingen. Het wordt alleen maar erger. Corona. De oorlog. Wat is het volgende?”

„Het is heel moeilijk daar een goed antwoord op te geven”, zegt Zeegers.

De visboer stemt niet, zegt hij tegen Zeegers. „Alle praatjes kennen we wel. Hetzelfde hoorde ik vorige week van Denk, daarvoor van de PvdA. Mevrouw, ik kijk naar mijn loonstrookje. Het wordt steeds minder.”

Op wie stemt ú, vraagt hij Zeegers?

„Op deze mevrouw”, zegt ze en ze laat hem een flyer van D66 zien. „Kaag?”, vraagt de visboer. Zeegers: „Nee, dat ben ik.”

12 maart

Gratis bokslessen

Drie mannelijke lijsttrekkers aan tafel, twee vrouwelijke wachtend op de bank. Zo begint het radiodebat van WNL in De Doelen Studio. Als Zeegers mag aanschuiven bij het thema veiligheid, maakt WNL-presentator Wieger Hemmer het haar niet makkelijk. Hij onderbreekt haar acht keer in twee minuten.

Gratis bokslessen als preventie tegen jongerengeweld? Een grap, dacht Hemmer eerst. „Waarom geen cursus bloemschikken?”

„Omdat dat minder effectief is”, antwoordt Zeegers, een beetje van haar à propos. De presentator geeft Robert Simons van Leefbaar een voorzetje. „Gewone Rotterdammers” die bokslessen moeten betalen voor „testeronbommen op straat?” Goed idee?

Als vrouw word je tijdens debatten vaker geïnterrumpeerd, merkt Zeegers achteraf op. Of hoort dit gewoon bij de ‘rechtse’ journalistiek van WNL? Zeegers haalt even een drankje, en komt terug. Nee hoor, zegt ze. „Het barmeisje zei het ook. ‘U werd vaker in de rede gevallen’.”

16 maart

Verkiezingsavond: ongeloof

Verkiezingsavond in een volle Burgerzaal in het stadhuis. De eerste klap komt met de NOS-poll, de tweede met de voorlopige uitslag van de gemeente: D66 lijkt één zetel te verliezen en staat op vier zetels. Leefbaar blijft het grootst.

Begin van de uitslagenavond in club MONO. Foto Merlin Daleman

Zeegers heeft er even geen woorden voor en vertrekt later naar club MONO, waar de aanhang eigenlijk feest wilde vieren. Tegen één uur ’s nachts is de bar dicht en druipen er D66’ers af. Aangeschoten, en vol ongeloof.

17 maart

Tragisch onvermogen

„Het gaat al beter dan gisteravond”, zegt Zeegers aan de telefoon. De voorlopige uitslag is geactualiseerd. D66 staat weer op vijf zetels, Leefbaar is één zetel gezakt. Dat verlicht de pijn.

Maar Leefbaar draagt nog steeds de kroon en ook acht zetels bleken voor D66 lang niet haalbaar. Waar lag het aan?

„Het is lastig te duiden”, vindt Zeegers. Na twee jaar corona kwam er geen bevrijding, maar een oorlog in Oekraïne, zegt ze. Het vertrouwen in de politiek is broos, door de Toeslagenaffaire, de lange ‘functie elders’-formatie in Den Haag, of de sloop van de Tweebosbuurt.

Mensen zijn murw, en dat zie je terug aan de schokkend lage opkomst. Zeegers: „Wij proberen juist te begrijpen wat de stad wil, maar Rotterdammers voelen zich niet gehoord. Dat onvermogen heeft iets tragisch.”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven