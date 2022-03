Buitenlandse journalist vertrekt weer, maar de fixer blijft

De verontwaardiging onder Oekraïense journalisten was groot, na de dood van hun 24-jarige collega Oleksandra Koevsjynova. Zij hielp Fox News-journalisten Benjamin Hall en de ervaren oorlogsfotograaf Pierre Zakrzewski afgelopen maandag ten noorden van Kiev met hun verslaggeving van de oorlog. De journalisten werden onder vuur genomen, toen ze in een auto zaten. Die aanval werd Koevsjynova en Zakrzewski fataal.

De Oekraïense journalist Alik Sardarian zegt op Facebook „spijkerharde informatie” te hebben over de doodsoorzaak van de journalisten. Hij wijst Fox News als schuldige aan, en zegt dat de Amerikaanse nieuwszender net zo goed „beelden in het centrum van Kiev had kunnen schieten”, een bewering die NRC niet kan verifiëren. Collega-journalisten zijn kwaad omdat Fox News Koevsjynova’s dood in eerste instantie niet meldde – volgens de nieuwszender „uit respect voor haar familie” – en haar in het uiteindelijke nieuwsbericht slechts adviseur noemt.

Koevsjynova werkte als ‘fixer’ voor de Fox News-journalisten. Die term wordt gebruikt voor lokale assistenten, vaak zelf (freelance) journalisten, die buitenlandse journalisten helpen. Ze werken als researcher of producer en maken afspraken voor interviews, die ze vervolgens vertalen. De assistenten zijn voor veel buitenlandse journalisten essentieel: talloze reportages zouden zonder fixer niet verschijnen in kranten of op tv.

Van groot belang

Door de dagelijkse stroom desinformatie over de oorlog, en vaak tegenovergestelde uitspraken van de Russische en Oekraïense bronnen, zijn fixers in Oekraïne voor objectieve verslaggeving van nog groter belang. Maar ze doen hun werk, zo bleek ook vorige week, met veel gevaar.

De Oekraïense Natalie Gryvnyak werkt als freelance journalist voor onder meer The Washington Post en The Wall Street Journal, maar is sinds 2013 ook coördinator van fixers in Oekraïne. Vanuit Lviv – waar ze voor haar veiligheid sinds twee weken woont – benadrukt ze zelf niet te willen speculeren over de risico’s die Fox News nam, maar van collega-journalisten hoorde ze wel dat de nieuwszender „roekeloos” om zou zijn gegaan met de veiligheid.

De onervarenheid van veel Oekraïense fixers met een oorlogssituatie en het gebrek aan militaire training, maken het werk extra gevaarlijk, zegt Gryvnyak. Veel fixers voelen zich momenteel onveilig, vertelt ze. „Ook Oleksandra maakte zich zorgen om haar veiligheid. Er zijn al meerdere directe aanvallen geweest op journalisten, en zij kunnen op plekken terecht komen waar ze niet zouden moeten zijn. De situatie is erg verontrustend.”

Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen doet vanuit Kiev verslag voor onder meer Trouw en EenVandaag. Hij zegt dat fixers in Oekraïne nu „in het diepe” worden gegooid. „Het risiconiveau hier is hoog. Ik kan me voorstellen dat lokale journalisten die niet gewend zijn aan het gevaar, vertrouwen op ervaren oorlogsjournalisten. Wij moeten altijd alert zijn: in de frontlinie zit veiligheid soms op vijftig meter. Voor mijzelf, maar dus ook voor fixers.”

Melissen, die in oorlogs- en conflictgebieden als Afghanistan, Syrië en Darfur heeft gewerkt, maakt in Oekraïne alleen gebruik van een vertaler, zonder oorlogservaring. „Ik vraag hem daarom continu of hij zich prettig voelt bij een situatie. Ik zeg: als je ermee wil stoppen, mag je me zelfs langs de weg achterlaten, ik kom wel thuis. Voor mezelf durf ik beslissingen wel te nemen, maar ik wil ze bij mijn vertaler nooit afdwingen.”

Niet verzekerd

Bijkomend probleem is volgens coördinator Gryvnyak dat veel fixers niet verzekerd zijn voor ongevallen, en dat er zelden sprake is van een officiële overeenkomst met buitenlandse media, soms door hun vluchtige bezoek. Die situatie geldt voor fixers in veel landen. Gryvnyak: „In vredestijd is dat meestal prima, maar in oorlogstijd moet je verzekerd zijn. Veel buitenlandse media denken daar niet aan, als ze om een fixer vragen.”

Naast het gebrek aan veiligheid, krijgen fixers weinig waardering voor hun werk bleek in 2019 uit een veelbesproken stuk van het Amerikaanse vaktijdschrift Columbia Journalism Review. Daarin wordt onder meer gesproken over „de buitenlandse journalist met diepe zakken” die de lokale journalist in vaak armere landen inhuurt „om zijn of haar bevelen uit te voeren”. Gryvnyak merkt dat ook fixers in Oekraïne niet altijd voldoende waardering krijgen. „Een journalist ‘adviseur’ noemen klopt simpelweg niet. De fixers in Oekraïne doen research, leggen contacten met mensen en nemen af en toe zelfs interviews af. Het zijn soms ‘tweede journalisten’ bij een verhaal.” Volgens Gryvnyak zouden fixers daarom „op zijn minst” moeten worden vermeld in de byline van een artikel of op de aftiteling van een televisie-item.

Buitenlandse media hebben vanwege de kwetsbare positie van fixers een grote verantwoordelijkheid voor hun welzijn, zeker in oorlogstijd, zegt journalist Floris Akkerman, die al jaren in voormalig Sovjet-landen komt en in Kiev woonde. Zowel Akkerman als Gryvnyak hebben de indruk dat de meeste mediabedrijven die actief zijn in Oekraïne momenteel wel die verantwoordelijkheid nemen voor hun fixers. Maar hoever reikt die? Het zou volgens Akkerman ook moeten betekenen dat opdrachtgevers fixers bij gevaar helpen om uit een gebied te vluchten en bij een ongeval ziekenhuiskosten betalen. En: contact met ze blijven houden. „De buitenlandse journalist vertrekt na een paar verhalen vaak weer, maar de fixer blijft. Het is zijn broodwinning, hij heeft daar zijn familie.”