Bescherming kerncentrales in één klap te vernietigen

Ondanks het oorlogsgeweld hebben zich in Oekraïne tot nu toe zó weinig nucleaire ongelukken voorgedaan, dat het erop lijkt dat de Russen geen kwade bedoelingen hadden met de nucleaire instellingen in het land. Niet kwader dan: daarvan het beheer overnemen, zoals ze het in 2014 in Sebastopol deden met de daar aanwezige nucleaire installaties, waaronder een onderzoeksreactor.

Bij de hardhandige overname van de – niet langer gebruikte – kerncentrale van Tsjernobyl op 24 februari signaleerden de automatische stralingsmeters eventjes een stralingsniveau van 9,5 en zelfs 60 microsievert per uur, maar dat is toegeschreven aan verstoring van het radioactief vervuilde terrein door zware voertuigen.

Op 27 februari werd een opslagplaats voor licht radioactief afval bij Kiev door granaten getroffen. Het leidde niet tot een verhoogd stralingsniveau. Op 4 maart sloeg een Russisch projectiel in in een gebouw op het terrein van de grote kerncentrale bij Zaporizja. De brand in het gebouw, dat voor trainingen werd gebruikt, was snel geblust en stond normaal reactorbedrijf niet in de weg. Op 6 maart werd het nucleaire onderzoeksinstituut KIPT ten noorden van Charkov door Russisch vuur getroffen. Het instituut, dat vaak een ‘subkritische reactor’ wordt genoemd maar eigenlijk een deeltjesversnelller is, liep schade op maar gaf geen extra straling af. Dat kon ook niet.

Gevaarlijke krachten

Tot dusver valt de nucleaire schade te overzien. Het is zelfs de vraag of Rusland te betichten valt van het schenden van artikel 56 van Protocol I van de conventies van Genève van 1949. Het ‘additionele protocol’ van 1977, gericht op bescherming van de burgerbevolking in tijden van oorlog, verbiedt in artikel 56 aanvallen op dijken, dammen en nucleaire ‘stations’ die elektriciteit leveren als daarbij ‘gevaarlijke krachten’ zouden vrijkomen en bij gevolg ernstige verliezen onder de burgerbevolking zouden ontstaan. Deze installaties mogen in beperkte mate militair worden verdedigd.

Let wel: reactoren die geen stroom leveren, zoals onderzoeksreactoren en het gesloten ‘Tsjernobyl’, vallen buiten het protocol, net als chemische fabrieken. Mogelijk vallen ze wél onder artikel 55, dat schade aan het milieu verbiedt als die voor mensen gevaarlijk is. Het protocol is nogal vaag – landen als de VS, Israel, Turkij en Iran hebben het nooit geratificeerd. Israel bombardeerde in 1981 de Iraakse onderzoeksreactor bij Tuwaitha. Later deden de Amerikanen het nog eens over. De in aanbouw zijnde Iraanse kerncentrale bij Busher werd tussen 1980 en 1988 herhaaldelijk door Irak gebombardeerd.

Gloeiend heet

Wat voor kerncentrales heeft Oekraïne en hoe kwetsbaar zijn ze? Het land bezit vier centrales met in totaal 15 Russische reactoren van het Borsselse drukwater-type. De Russen noemden ze VVER-1000-reactoren, de 1000 slaat op het elektrisch vermogen in megawatt. De oudste centrale, die van Rivne bij Varash, heeft twee VVER-1000 en twee VVER-440-reactoren. Bij drukwaterreactoren staat het water dat in het reactorvat door lange staven uraniumoxide wordt verwarmd onder zó’n hoge druk (zo’n 150 bar) dat het tot wel 300 graden is te verhitten zonder dat het gaat koken.

Des te efficiënter draagt het zijn warmte over aan een tweede watercircuit waarin water tot stoom wordt gebracht om er een turbine mee aan het draaien te brengen. Stuk voor stuk hebben de VVER-1000’s een betonnen insluitsysteem (containment) vergelijkbaar met de betonnen kaasstolp-koepel van Borssele. In Oekraïne lijken ze meer op beschuitbussen. Ze zijn groot maar vallen in het niet bij de reusachtige koeltorens ernaast.

Onderzoeksreactoren heeft Oekraïne niet meer. De uit 1960 daterende reactor WWR-M van het instituut voor nucleair onderzoek in Kiev is al jaren geleden gesloten. Wel zijn er in Kiev, Odessa, Lviv en Dnepropetrovsk opslagplaatsen voor laag- en middelactief afval.

Een kapot gebouw op het terrein van de kerncentrale van Zaporizja, foto van 16 maart 2021. Foto Energoatom via REUTERS

En er is dus ‘Tsjernobyl’ met zijn in 1986 verwoeste reactor 4 waarover in 2016 een nieuwe extra overkapping kwam. De jammerlijk gesmolten splijtstofmassa van reactor 4 bevindt zich onder in de reactor en wordt niet gekoeld. Omdat de elektriciteit van de reactoren 1, 2 en 3 niet gemist kon worden, bleven die tot 1996, respectievelijk 1991 en 2000 in bedrijf. In 2016 werd de laatste splijtstof uit de reactoren overgebracht naar een – overvol – koelwaterbassin dat de interim storage facility (ISF-1) is genoemd. Door dóórgaande nucleaire processen blijven opgebrande splijtstofstaven ook buiten de reactor nog jarenlang gloeiend heet. Maar in Tsjernobyl zijn de staven volgens atoombureau IAEA inmiddels zó ver afgekoeld dat ze geen geforceerde koeling en dus ook geen elektriciteit meer nodig hebben. De voornaamste bezigheden bij Tsjernobyl bestaan tegenwoordig uit de overheveling van de splijtstofstaven van de natte opslag naar de nieuwe droge opslagfaciliteit ISF-2. Daar is acht jaar voor uitgetrokken. De ISF-2, gebouwd door een Westers consortium, kwam in 2020 in gebruik en heeft inmiddels zo’n 10 procent van de staven opgenomen.

Insluitkoepel

Het gevaar van Tsjernobyl zit hem dus vooral in de aanwezigheid van duizenden oude splijtstofstaven. Worden de opslagfaciliteiten door zware raketten of granaten getroffen dan kan zich vandaar een wolk radioactief stof verspreiden.

De vier wél werkende kerncentrales van Oekraïne hebben ook elk een opslag voor opgebrande splijtstof in een waterbassin (‘spent fuel pool’) dat geforceerd gekoeld wordt. De bassins bevinden zich onder het betonnen insluitsysteem van de reactoren en zijn dus enigszins tegen oorlogsgeweld beschermd. De centrale van Zaporizja heeft op het terrein ook een droge opslag van splijtstofstaven in grote staande vaten. De drie andere centrales sloten langlopende contracten met Rusland voor de afvoer van hun splijtstof naar een opwerkingsfabriek van het beruchte Mayak-complex bij Kyshtym. Daar deed zich in 1957 een zware ontploffing voor. Mayak wint plutonium en bruikbaar uranium terug en zou het Oekraïense restafval na 2020 terug gaan sturen. De bedoeling is het bij Tsjernobyl op te slaan.

Het grootste nucleaire gevaar in Oekraïne komt natuurlijk van de werkende reactoren. Anders dan tanks en oorlogsschepen zijn die niet op militair geweld berekend, al kan het betonnen insluitsysteem de inslag van een bescheiden vliegtuig opvangen. Maar de vermaarde ‘defense in depth’ van de reactoren (het uraniumoxide zit binnen stevige metalen buizen, binnen een stevig reactorvat onder een stevige insluitkoepel) kan in één klap worden uitgeschakeld. In het ergste geval ontstaat een LOCA, een ‘loss of coolant accident’, waarbij veel of alle koelwater verloren gaat. De splijtstofstaven kunnen dan onder invloed van hun eigen hitte opzwellen en openbarsten en hun radioactieve inhoud vrijgeven. Vooral splijtstofstaven die al lang in gebruik zijn, zijn uiterst radioactief.

Kwade bedoelingen

In een extra ongunstige ontwikkeling zou in een reactie tussen hete stoom en de gloeiendhete splijtstofstaven (waarin vaak het metaal zirkonium wordt gebruikt) zoveel waterstofgas gevormd kunnen worden dat dit tot explosie komt. Dit gebeurde in 2011 in Fukushima en dreigde te gebeuren in Harrisburg (1979). De reactoren in Oekraïne zijn voorzien van systemen die waterstof wegnemen maar de vraag is of ze voldoende capaciteit hebben. Een Europese ramp à la Tsjernobyl in 1986 ligt niet voor de hand. Tsjernobyl was van een afwijkend reactortype (het type RBMK) dat grote hoeveelheden grafiet bezit. Het grafiet raakte in brand en trok de radioactieve splijtstof hoog de lucht in.

Zelfs als het waar is dat de Russen niet per se kwade bedoelingen hebben of hadden met de kerncentrales, kan door naburige gevechtshandelingen schade aan turbines, generatoren, koelsystemen en hoogspanningsleidingen ontstaan. In principe zijn al deze verstoringen redelijk op te vangen met dieselaggregaten, reserve koelwater en ander beveiliging, maar dit stelt hoge eisen aan de koelbloedigheid en de getraindheid van het reactorpersoneel. Analyses van de ongelukken bij Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima hebben laten zien dat het daaraan vaak schort.