België houdt twee kerncentrales toch langer open

België gaat twee kerncentrales die in 2025 zouden sluiten toch langer openhouden. Dat heeft de Belgische federale regering vrijdagavond bekend gemaakt. De centrales niet ver van de Nederlandse grens, in Doel en Tihange, blijven nu tien jaar langer draaien. Door de oorlog in Oekraïne is aardgas een te duur en onzeker alternatief op kernenergie geworden, redeneert het Belgische kabinet.

„De oorlog verandert op zeer ingrijpende wijze de manier waarop we naar energie kijken”, zei premier Alexander de Croo. Hij wil af van de „pijnlijke afhankelijkheid” van fossiele brandstoffen uit het buitenland. Niet alleen om de torenhoge energierekening te drukken, maar ook om „Rusland minder middelen te geven om die vreselijke oorlog te financieren”.

Een volledige kernuitstap stond al sinds 2003 op de planning van de Belgen. De huidige regeringscoalitie, aangejaagd door de groene partijen, wilde dit voornemen werkelijkheid maken. Door onzekerheid over toekomstige bevoorrading en stijgende elektriciteitsprijzen ontstonden er echter twijfels over het plan. Deze vrijdag zou de regering de knoop doorhakken.

Een volledige kernuitstap bleef het Plan A van België. Het openhouden van de twee jongste centrales werd als Plan B gezien. Onder druk van de stijgende gasprijzen en de Russische inval van Oekraïne veranderde echter coalitiepartner na coalitiepartner van gedachten. Daarop zwichtten ook de groene partijen. De coalitie bestaat uit liberale, socialistische, groene en christendemocratische partijen.

De regeringspartijen hebben nu afgesproken dat ze gaan proberen de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3 tot 2035 te verlengen. Daarbovenop worden twee nieuwe gascentrales geopend, en heeft de Belgische regering een miljard euro vrijgemaakt voor extra investeringen in hernieuwbare energie.