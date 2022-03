Was Engel aan het opruien of alleen aan het trollen?

Na het invoeren van het coronatoegangsbewijs vorig jaar weigerde restaurant Moeke in Nijmegen klanten hierop te controleren. Burgemeester Hubert Bruls was onverbiddelijk: het restaurant werd gesloten. Moeke mocht pas weer open als het beloofde zich aan de regels te houden.

De prominente corona-activist Willem Engel was het er niet mee eens. In een tweet op 25 september noemde hij Bruls een „mini-dictatortje” en deed een oproep: „Morgen koffie drinken bij de ambtswoning.”

Het bericht is illustratief voor de manier waarop Willem Engel zijn achterban aanspoort tot verzet tegen het coronabeleid. Waar hij slechts een kopje koffie voorstelt, kunnen zijn volgers begrijpen dat hij doelt op een huisbezoek bij de burgemeester.

Of deze vorm van activisme toelaatbaar is? Het Openbaar Ministerie vindt van niet en vervolgt het bekendste gezicht van de coronademonstranten. Willem Engel (45) is woensdag aangehouden en wordt vrijdag voorgeleid. Dan wordt besloten of hij langer vast blijft zitten.

Volgens het OM heeft Engel „opruiende coronagerelateerde berichten” verstuurd via sociale media. Het zou onder meer gaan om de tweet over het koffiedrinken bij burgemeester Bruls.

Engel, dansleraar van beroep, vergaarde tijdens de pandemie nationale bekendheid. Als voorman van actiegroep Viruswaarheid, aanvechter van coronamaatregelen in rechtbanken en organisator van demonstraties, ludieke en minder ludieke acties.

Ik roep toch niet op tot uitschelden van personeel? Willem Engel corona-activist

Uit weerzin tegen zijn optredens startte Norbert Dikkeboom uit Harderwijk een actie voor een collectieve aangifte tegen Engel wegens oplichting en opruiing, die door meer dan 23.000 mensen werd ondertekend.

Het Openbaar Ministerie begon een onderzoek. Beelden van zijn aanhouding, waarbij Engel met handboeien om in een auto wordt gezet door twee agenten met monddoeken voor, werden woensdag massaal gedeeld op sociale media. Dat Engel werd opgepakt wordt door zijn achterban uitgelegd als het monddood maken van een prominent criticus. Forum voor Democratie spreekt van een „politieke arrestatie”.

Fotograferen voor later

Hoewel nog niet bekend is wat Engel precies ten laste wordt gelegd, is hij al wel verhoord over de veronderstelde opruiende berichten. Volgens jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid draaide het verhoor om diverse tweets waarin Engel oproept tot actie. Zoals een tweet uit november 2021 waarin Engel oproept tot het besmetten van mensen. „Het is je plicht, nu vast staat dat de prikjes compleet mislukt zijn, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties.” En zijn oproep om naar de prikbus voor coronavaccinaties van de GGD te komen: „Zorg dat je alle medewerkers fotografeert, voor later zullen we maar zeggen.”

Ook zou Engel zijn verhoord over zijn oproep in september 2020 om een verzorgingshuis in Goirle te bellen, uit onvrede met het sluiten van de deuren vanwege een corona-uitbraak. Hij zette het nummer van de locatie erbij. Daarna ontving het verzorgingshuis intimiderende telefoontjes en scheldpartijen. Engel voelt zich daar niet voor verantwoordelijk, zei hij in NRC: „Ik roep toch niet op tot het uitschelden van zorgpersoneel?”

Datzelfde geldt voor zijn aansporing om, tijdens de lockdown, willekeurige mensen op straat te knuffelen. Een aanzet tot geweld? „Haha, nee joh”, zei Engel desgevraagd. „Het is gewoon trollen.”

Maatwerk per tweet

Engel lijkt zijn woorden zorgvuldig te kiezen, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit. „Bij opruiing draait het erom of je uit zo’n tweet kunt afleiden dat die is bestemd om mensen aan te zetten tot strafbare feiten. Je moet iemand écht op het idee brengen. Dat lijkt bij zijn oproep om te zorgen voor meer besmettingen minder het geval dan zijn oproep om naar het huis van de burgemeester te gaan. Het zal maatwerk per tweet worden.”

Het OM probeerde Engel al eerder te vervolgen voor opruiing, maar die zaak werd uitgesteld – eind deze maand zou die voor de rechter komen. Ook die zaak draaide om een impliciete oproep van Engel. Terwijl hij tijdens een demonstratie werd omsingeld door de ME, zei hij op een Facebook-livestream: „Ja dan moeten we misschien agenten onder burgerarrest gaan stellen, want dit ehhh, want ze gijzelen nu hè”.

Volgens het OM riep hij daarmee op tot geweld, Engel legde het anders uit. „Ik stelde alleen de vraag, of dit het moment is voor een burgerarrestatie. En vragen staat altijd vrij”.