Waanzin en consequenties van baas-boven-baas

Die grote rode knop … Langzaam is de aanwezigheid ervan tijdens De Troostprijs van jeugddansgezelschap De Stilte steeds omineuzer. Wat gebeurt er als erop gedrukt wordt? Opent een glorierijke hemel zich, of de afgrond richting hel?

Aan het begin van de voorstelling voor vier dansers en drie musici wordt het ding het toneel opgedragen, om – gelukkig, zal blijken – onaangeroerd te blijven. Het is weer een subtiele slimmigheid waar choreograaf en artistiek directeur Jack Timmermans zo niet het patent, dan toch zeker een abonnement op heeft: subtiele gelaagdheid aan bedrieglijke eenvoud. In De Troostprijs is het decor (ontwerp Timmermans) opgebouwd uit blokken – zo oud als de weg naar Rome, maar fantastisch veelzijdig. Ze veranderen in een trap, een catwalk of erepodium. In een kapotgeschoten stad, een doodskist, een oorlogsmonument.

Tandpastaglimlachjes

Want De Troostprijs gaat over waanzin én ultieme consequentie van alles in het leven tot competitie te maken. Allereerst krijgen alle glitter-en-glamour-talentenshows een veeg uit de pan. Violiste Vera van der Bie legt het na een geweldige solo (2 sterren) volkomen onterecht af tegen een kraaienvals gezongen, sentimenteel liedje (4 sterren!) over een zielig kind met kromme beentjes en een covid-maskertje. Waarop het zingend non-talent (danser Gianmarco Stefanelli) zich heel wat acht.

Ook het gedweep met de ‘celebs’ krijgt een beurt. Het gesleep met de blokken, de lekkere showy dansjes en tandpastaglimlachjes onderstrepen de futiliteit van al dat baas-boven-baas. ‘Van de maan af gezien, zijn we allen even groot’ – Timmermans liet zich inspireren door Multatuli’s Idee 155.

Onvermijdelijk volgen de ontelbare sportkampioenschappen, waar de verbroedering vaak wordt overschaduwd door nationalisme. Met soepele jazzy dansen, marspassen, zang en persiflages van hysterische presentatrices (zangeres Margriet Sjoerdsma) transformeert de strijd om de ‘awards’ zo in ‘a war’, zoals op het achterdoek staat te lezen. Mooie voorstelling weer van De Stilte, met een bewonderenswaardige balans tussen wrangheid en lichtvoetigheid.