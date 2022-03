VVD-coryfee Clemens Cornielje bleef altijd trouw aan zijn liberale principes

Trouw aan zijn principes. Zo stond de op 63-jarige leeftijd overleden VVD-coryfee Clemens Cornielje als politicus bekend. Niet iemand van de one-liners, wel iemand van de pure liberale beginselen.

Iets dat hij vanaf augustus 2005 na zijn benoeming als commissaris van de koning van Gelderland minder kon doen dan in zijn politiek meer geprofileerde periode als Tweede Kamerlid voor de VVD, tussen 1994 en 2005. Alle aandacht dient naar Gelderland te gaan, maakte hij bij zijn aantreden als commissaris kenbaar.

Als Kamerlid stond hij bekend als principieel. Cornielje manifesteerde zich in de Tweede Kamer als een uitgesproken voorstander van de vrijheid van onderwijs die hij als een „liberale kernwaarde” beschouwde. Hij droeg een geplastificeerd kaartje met Artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, altijd in de binnenzak van zijn colbert. In 2004 stemde hij als enige VVD-er dan ook tegen een motie van zijn fractiegenote Ayaan Hirsi Ali die de groei van islamitische scholen probeerde tegen te gaan.

Leraar wiskunde

Cornielje had toen al een lange carrière in de partij gemaakt. Na een kortstondige periode als leraar wiskunde kon Cornielje in 1983 – de no-nonsense jaren van de kabinetten Lubbers waren toen net begonnen – aan de slag bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker. Vijf jaar later stond hij vice-premier Rudolf de Korte bij als politiek adviseur. Daarna maakte hij als hoofd voorlichting van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en campagneleider bij de verkiezingen de stormachtige opkomst van toenmalig VVD-leider Bolkestein van nabij mee. In 1994 werd Cornielje zelf Tweede Kamerlid en legde hij zich toe op onderwijszaken. Vier jaar later was hij ten tijde van het tweede paarse kabinet vicefractievoorzitter van de VVD.

Cornielje was in 2002 bij de formatie van het eerste kabinet Balkenende graag staatssecretaris van onderwijs geworden. De partijleiding gaf echter de voorkeur aan buitenstaander Annette Nijs. Een jaar later, na de voortijdige val van het kabinet werd hij opnieuw gepasseerd. Op dat moment besloot hij naar een functie buiten Den Haag om te kijken.

Uitermate consciëntieus

In Gelderland voelde de in Lobith geboren burgemeesterszoon Cornielje zich volledig thuis. De bij zijn functie als commissaris behorende taken zoals werkbezoeken, burgemeestersbenoemingen en voortgangsgesprekken voeren met burgemeesters deed hij uitermate consciëntieus. Cornielje was dan ook een commissaris die nu eens niet zoals veel van zijn collega’s vooral met zijn bijbanen in de publiciteit was. En, hoewel afkomstig uit de Haagse politiek, ontwikkelde hij zich ook niet als partijgeweten langs de zijlijn.

Gelderland zocht in 2005 nadrukkelijk iemand die niet steeds in de weer was met nevenfuncties. De bescheiden overkomende Cornielje heeft aan die opdracht voldaan. Als er al sprake was van bijbanen hadden die bijna allemaal te maken met de provincie.

In 2010 werd bij Cornielje longkanker geconstateerd. Hij leek hiervan te zijn genezen, maar later werd tot twee maal toe opnieuw kanker bij hem ontdekt. In 2012 werd hij opgegeven, maar experimentele medicijnen redden zijn leven.

Zorgen om populisme

Vlak nadat hij in april 2018 had besloten te stoppen als commissaris, en naar de Eerste Kamer te gaan, kreeg hij een hersentumor, gevolgd door een hersenvliesontsteking. Dat maakte een overstap naar de senaat onmogelijk. Cornielje nam in 2019 afscheid als commissaris. In een gesprek met NRC zei hij toen dat hij op zijn werk bewust openlijk over zijn ziekte praatte. „Het verlaagt de drempel. In mailtjes van burgers zie ik het vaak terugkomen.”

Cornielje, die in 2005 uit de fractie was gestapt omdat hij zich niet langer thuisvoelde bij de rechtsere toon van de partij, zei in 2019 dat hij zich nog altijd zorgen maakte over het populisme in de politiek. „Bij alle partijen, ook de VVD.”

