Dorenda van Dijken: ‘Vrouwen weten steeds meer, maar nog niet genoeg’

Gynaecoloog Dorenda van Dijken (63) houdt zich al ruim 25 jaar bezig met de menopauze en wordt gezien als autoriteit op dit gebied. Ze is docent bij de opleiding verpleegkundig overgangsconsulenten, schreef het hoofdstuk ‘Menopauze’ voor het Leerboek Gynaecologie en schreef mee aan de richtlijn ‘Management rondom menopauze’ van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Europese Position Paper over hart- en vaatziekten en menopauze. Sinds 2015 is ze voorzitter van de Dutch Menopause Society, sinds 2020 voorzitter van de Stuurgroep Womens Health van de NVOG en oprichter van de multidisciplinaire menopauzepoli in het OLVG West in Amsterdam. „In de jaren negentig was de overgang veel minder bespreekbaar dan nu”, zegt ze. „We boeken vooruitgang. Maar we zijn er nog lang niet.”

Wat is er in de afgelopen jaren allemaal veranderd? En wat niet?

„In 1994 zat ik bij een kleine medische maatschap, waar ik met een mannelijke collega werkte die hormoontherapie voorschreef aan vrouwen met overgangsklachten. Dat was toen heel normaal. Hij ging vervroegd met pensioen. De patiënten dweepten met hem: ‘Die dokter was zó geweldig.’ Vrouwen voelden zich stukken beter. In de maatschap werd besloten: ‘We kunnen geen andere man op die plek zetten, die zou nooit even goed zijn, dus dan doen we maar een vrouw.’ Ik nam toen het stokje over. Ik was hartstikke jong nog, had niks over de overgang geleerd tijdens mijn opleiding en kreeg plots die patiënten. Zo ging het balletje rollen.

„Jaren later, in 2002, verscheen een studie waardoor hormoontherapie in een negatief daglicht kwam te staan. Daardoor is een hardnekkig maar onterecht idee ontstaan dat die de kans op borstkanker zou vergroten. Dat is inmiddels een achterhaald verhaal. Al vijftien jaar werk ik op de menopauzepoli, die sinds tweeënhalf jaar een multidisciplinaire poli voor vrouwen met complexe overgangsklachten is geworden. Het is de eerste en enige in zijn soort in Nederland. We kijken hier naar de complete ‘women’s health’, met een team van onder andere een cardioloog, seksuoloog, psychiater, neuroloog en internist endocrinoloog. Ik probeer de menopauze op de kaart te zetten en vrouwen voor te lichten.

Risicofactoren

„Dat is belangrijk, want de menopauze is veel meer dan de beruchte opvliegers. Niemand vertelde vrouwen tot in de jaren negentig wat de risicofactoren waren voor hun toekomstige gezondheid. Wat de afname van oestrogeen doet met je lijf, hoe hart- en vaatziekten toenemen, maar ook wat het doet met je gewicht en je slaap. Daarbij vroeg niemand hoe het met de seks ging. En dan nog wat het psychisch met je doet om in de overgang te zijn. Aan al die facetten ben ik juist aandacht gaan besteden.

„Nu is er in biologieboeken eindelijk aandacht voor de hele clitoris en hoe die werkt, maar ook daar valt nog veel te verbeteren. Er wordt tijdens biologie op de middelbare school aandacht besteed aan de puberteit, en aan de menstruele cyclus, maar over de overgang: niks. Alsof we gaan menstrueren en dat voor altijd blijven doen en daarmee de kous af is. Onzin natuurlijk. Maak de overgang bespreekbaar, dat is mijn boodschap. Ik heb een patiënt van in de 50 die vertelde dat zij, in een vriendinnengroep van veertien vrouwen, de enige was met overgangsklachten. Dan liegen er minstens acht, zei ik tegen haar.

„Linda de Mol zei ooit eens in een uitzending van Pauw & Witteman dat de overgang ‘niet echt een sexy onderwerp’ is. Sexy misschien niet nee, maar het is wél belangrijk om gezond oud te kunnen worden. Daarom heb ik in 2020 met cardioloog Janneke Wittekoek het boek Hart en Hormonen geschreven, speciaal voor vrouwen vanaf 40 jaar. Want op die leeftijd kan je nog denken dat het een ver-van-je-bed-show is, maar je knippert met je ogen en voor je het weet ben je 60. En dan heb je spijt als haren op je hoofd dat je niet eerder actie hebt ondernomen om gezond en blij de menopauze door te komen. Het kan zijn dat je tot de 20 procent gelukkige vrouwen behoort die nergens last van heeft, maar van op je voeding letten en voldoende bewegen is nooit iemand slechter geworden. Integendeel!

Synthetische uniformen

„Niet iedereen heeft hormoontherapie nodig. Er zijn ook allerlei quick wins mogelijk. Zo is van het zorgpersoneel bijvoorbeeld 80 procent vrouw, en die moeten allemaal uniformen van synthetische stoffen aan, dat helpt echt niet tijdens een opvlieger. Ook zou het fijn zijn als je later op je werk mag beginnen als je last hebt van nachtzweten en daardoor wakker ligt. Om maar wat dingen te noemen.

„Vrouwen als Angela Maas, cardioloog en de eerste hoogleraar cardiologie voor vrouwen, en seksuoloog Ellen Laan, die onderzoek deed naar hoe vrouwen seksualiteit beleven, zie ik als powervrouwen die de weg voor vrouwen vrijmaken. Ik ben er van overtuigd dat vrouwen betere rolmodellen zijn, zeker in de medische wereld, waar nog altijd gedacht wordt vanuit het perspectief van de man. Dat zag je dus ook lange tijd bij de overgang, de klachten werden gewoonweg niet -serieus genomen. Nog steeds wordt er vaak lacherig over gedaan: daar moeten we echt vanaf.

„Ik heb een collega die nascholing geeft aan huisartsen en gynaecologen over de overgang, en hij begint zijn voordrachten steevast met de opmerking: ‘Als mannen overgangsklachten zouden hebben, zou ik deze nascholing niet hoeven geven.’ Als je last hebt van je klachten, bespreek ze met een arts. Slechts 5 procent van de vrouwen met ernstige overgangsklachten krijgt hormoontherapie. Ik heb uitgezocht hoeveel procent van de mannen met erectiestoornissen hormoontherapie krijgen: 33 procent. Volgens mij maakt dat het verschil heel duidelijk. We zijn al een heel eind op weg, maar we zijn er nog lang niet.”