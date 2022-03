Vrijheid verdedig je niet met schone handen

Oekraïne ligt deels in puin en de Russen belegeren Kiev. Toch blijft Zelensky op zijn post. Net als hij zijn de meeste Oekraïners bereid voor hun land te sterven.

Wij vragen ons ondertussen af hoe we sinds 2008 (Rusland valt Georgië binnen) en 2014 (Krim en de Donbas) zo argeloos konden blijven. Waarom we zelfs niet bereid waren om ons defensiebudget op te krikken tot 2 procent van het bbp. Terwijl Nederland en alle andere NAVO-leden elkaar dat plechtig met een handtekening in Wales beloofden in 2014. Maar naast de Verenigde Staten haalt sindsdien Griekenland de gevraagde 2 procent ruimschoots, enkele andere landen zitten er tegenwoordig iets boven terwijl negentien landen niet in de buurt van de 2 procent komen.

Net als voor de Tweede Wereldoorlog leek Nederland het afgelopen kwart eeuw in de ban van het gebroken geweertje. Hoe rijker we werden, hoe kleiner het leger. We schaften de facto de dienstplicht af, verkochten vrijwel al onze tanks en vormden het leger om tot een snelle interventie ‘vredesmacht’, bij ieder brandhaardje in de wereld humanitair inzetbaar, maar niet bij een echte oorlog in Europa.

SP-partijleider Roemer stelde in 2017 in Nieuwsuur dat hij niet van plan was om meer te investeren in Defensie. „Wij moeten niet achter de lobby van de Amerikaanse wapenindustrie staan.” Ook heeft de SP’er de laatste jaren geen geheim van gemaakt dat het beter zou zijn als Nederland uit de NAVO stapte. Andere partijen waren verbaal minder uitgesproken, maar niet qua daden. Ook in de laatste twaalf jaar, met de VVD aan het roer, verschrompelde de krijgsmacht verder.

En dat gold ook voor onze mentaliteit. Op internet circuleert de laatste week de Would you fight for your country?-map, gebaseerd op een Europabrede peiling uit 2015 van WIN/Gallup. Nederland staat op die kaart helemaal onderaan: 15 procent van de volwassen Nederlanders is bereid voor ons land te vechten bij een aanval. Duitsland, België en Italië scoren nauwelijks hoger. Opvallend is hoe hoog die percentages zijn in landen als Oekraïne (62), Polen (48) en Griekenland (54). In die landen heerst nog een ouderwets nationalisme dat wij gelukkig achter ons gelaten hebben, zou je kunnen denken. Maar die percentages zijn eveneens bijzonder hoog in landen die minstens zo ‘modern’ en liberaal zijn als Nederland: Zweden (55) en Finland (74) horen zelfs tot de absolute top in Europa.

Het lijkt er veel meer op dat in die landen – vanwege de nabijheid van Rusland – het besef veel sterker is dat de eigen vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. En dat je bereid moet zijn om te vechten om dat te verdedigen.

De wil tot vechten voor vrijheid en democratie, daartoe beschikken over een modern en afschrikwekkend leger: het gold in ons veilige Nederland steeds meer als iets afkeurenswaardigs. Moreel volkomen begrijpelijk: wapens zijn gemaakt om mensen te doden, en daarom bijna per definitie vuil en gruwelijk. Vrijwel al mijn vriendinnen zijn om die reden pacifist. De mannen om me heen hebben vaak geen dienstplicht gekend en kunnen geen geweer vasthouden. Stuk voor stuk zouden ze het liefst naar een eiland vluchten in tijden van oorlog.

Wat Poetin ons de afgelopen twee weken geleerd heeft, is dat pacifisme – hoe moreel begrijpelijk ook – kan leiden tot de ondergang van de vrije wereld die we zo lief hebben. Dat wie die vrijheid wil verdedigen nou eenmaal vuile handen moet maken, zoals we ook in de Koude Oorlog noodgedwongen deden.

Vuile handen door hypermodern wapentuig aan te schaffen. Door mensen te trainen in het doden van anderen. Door misschien zelfs de dienstplicht weer te activeren, wat betekent dat we iedere inwoner van een bepaalde leeftijd dwingen om te leren dodelijke wapens te hanteren.

Vuile handen ook door weer wat meer geopolitiek te gaan denken. Turkije uit de NAVO zetten, het was alweer de SP die daarvoor pleitte de afgelopen jaren. Moreel gezien misschien begrijpelijk, gezien het Erdogan-bewind en de inval door Turkije in Koerdisch gebied in het noorden van Syrië. Maar geopolitiek natuurlijk een blunder van de bovenste plank.

Ik weet niet hoe het ‘sneuvelbereidheidskaartje’ eruit zou zien als Gallup op dit moment opnieuw zou peilen. Ik hoop dat de percentages in West-Europa sinds 24 februari opgelopen zijn, omdat we erachter gekomen zijn dat er in deze wereld nog steeds dictatoriale figuren rondlopen die andere landen willen onderwerpen. In Duitsland lijkt dat besef op regeringsniveau – 100 miljard euro extra investeren in de krijgsmacht – duidelijk geland. In Nederland heb ik zo’n expliciete koersverandering helaas nog niet gezien.

Aylin Bilic is headhunter en publicist.