VNG: ChristenUnie in Rotterdam heeft beste verkiezingsposter

De ChristenUnie in Rotterdam had de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de beste verkiezingsposter. Althans, dat vinden de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het ontwerp van de Rotterdamse afdeling van CU heeft meer dan 34 procent van de ruim vierduizend stemmen gekregen, meldt persbureau ANP.

Op de poster is de Rotterdamse skyline in een blauw hart te zien, met daarboven de tekst ‘Voor een stad met een hart’. Volgens de vakjury van de posterwedstrijd verwijst de slogan naar het beeld De verwoeste stad van de Frans-Russische kunstenaar Ossip Zadkine. Dat werd in 1951 gemaakt als symbool voor het bombardement van Rotterdam en heet in de volksmond ook wel ‘Stad zonder hart’. CU komt met één zetel in de Rotterdamse gemeenteraad.

PvdA in Leiden heeft bij de posterwedstrijd 25 procent van de stemmen gekregen en gaat er met de tweede prijs vandoor. Op de rode poster worden herkenbare plekken in Leiden gedragen door de tekst ‘Thuis in jouw buurt’. Nummer drie is de Roosendaalse Lijst uit Roosendaal, die 18 procent van de stemmen kreeg. Het ledenblad van de koepelorganisatie VNG organiseerde de verkiezing voor de beste campagneposter voor de derde keer.

