Tot 6 jaar celstraf voor betrokkenen bij ‘cokemanage’ Nijeveen

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd aan tien betrokkenen bij wat volgens het OM de grootste ontmantelde cocaïnewasserij in Nederland is. De tien mannen werden veroordeeld tot celstraffen variërend van zes jaar tot dertig maanden voor het produceren en verhandelen van cocaïne. Acht van hen werden ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Het OM had in december vorig jaar gevangenisstraffen van vier tot twaalf jaar geëist.

In augustus 2020 viel de politie in het Drentse Nijeveen een tot drugslab omgebouwde manege binnen. Bij de inval van de tot drugslab omgebouwde manege vond de politie tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnepasta.

Het uit Tilburg afkomstige bendekopstuk Oguz H. werd bij verstek veroordeeld tot de een celstraf van zes jaar, terwijl het OM twaalf jaar cel had geëist. H. verdween van de radar nadat de politie de tot manege omgebouw cocaïnewasserij was binnengevallen en is sindsdien spoorloos. De handlanger van H., de Colombiaan Alejandro C., werd na een eis van tien jaar tot vier jaar cel veroordeeld.

PGP-berichten

De overige acht verdachten kregen celstraffen variërend van vijf jaar tot dertig maanden opgelegd. Dat de opgelegde straffen minder hoog uitvielen dan de door het OM geëiste straffen, kwam volgens de rechtbank onder meer omdat ze zich baseerde op straffen van 30 tot 36 maanden die vorig jaar waren opgelegd aan een groep Colombianen uit de manege en aan manegebaas Jan B.

De rechtbank baseerde zich bij de uitspraken voornamelijk op versleutelde PGP-berichten, waarin de politie kon meelezen met de communicatie tussen de verdachten na een hack van de chatdienst Enchrochat. Alle tien de mannen waren volgens het oordeel van de rechtbank betrokken bij het opzetten en draaiende houden van het drugslab. Sommigen van hen waren daarnaast ook verantwoordelijk voor de handel van de in het lab geproduceerde cocaïne.

Het OM concludeerde eerder al dat er in het lab dagelijks „op grote en professionele schaal” zo’n 150 tot 200 kilogram cocaïne kon worden geproduceerd, met een waarde van 3 tot 5 miljoen euro. In het gebouw bevonden zich productie- en opslagruimtes, slaapverblijven en een kantine. De cocaïne kon in het laboratorium worden gewassen (geëxtraheerd) uit, in dit geval steenkool. Vervolgens werd de cocaïne gezuiverd, geperst, gedroogd en verpakt.