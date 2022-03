Stembureau

Als trouwe agnost ben ik voor het eerst in mijn leven acht uur in een kerk. Om met vier andere burgers stempassen, volmachten, rijbewijzen en paspoorten te controleren. De kerk heeft drie hallen en is van een protestantse gemeente die tot de gereformeerde bond hoort.

Na een paar uur daalt de temperatuur gestaag. Met inmiddels dooie vingers deel ik rode potloden en stembiljetten uit. De koster heeft de verwarming uitgezet waarvoor onze stoelen staan. „Dit gebouw kan toch niet verwarmd worden.”