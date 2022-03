Schilder Maurice Denis beleefde de liefde in zachte kleuren

Een van de idealen van de Franse schildersgroep Les Nabis eind 19de eeuw, was om de schoonheid voorbij de stoffelijke wereld te laten zien. Kleur wilden ze tonen, spiritualiteit en vooral emoties. Wat dat betreft zat Nabis-schilder Maurice Denis (1870-1943) helemaal goed toen hij verliefd werd. Muzikant Marthe Meurier was zijn grote liefde, en hij wilde meer doen dan haar portretteren zoals generaties schilders dat voorheen gedaan zouden hebben. Dat kon. Dankzij die nieuwe artistieke aanpak om voorbij de zichtbare wereld te grijpen, vertaalde hij zijn liefde in zachte tinten en glooiende vormen. Immers: als je verliefd bent, dan ziet de wereld er heel anders uit.

Hoe anders, dat is nu te zien in het Van Gogh Museum. Daar is de tentoonstelling Amour, die door haar vredigheid ineens een tegenhanger is van alle oorlogsberichten van nu.

Dromerig zachte kleuren

De titel verwijst naar een gelijknamige serie van dertien prenten die Denis in 1899 in oplage maakte. Litho’s zijn het, oftewel steendrukken. Behalve de eindversies toont het museum ook voorstudies en proefdrukken. Zo zie je hoe hij composities bijschaafde, kleuren verdiepte, de gelaatstrekken verzachtte van Meurier die bloemen plukt in een tuin, aan een piano zit, of neervlijt op een zilverkleurige sofa.

Denis’ geliefde op de zilverkleurige sofa. Steendruk van Maurice Denis, te zien in Van Gogh Museum

Want hoe ziet dat eruit als een Nabis-kunstenaar vlinders in de buik heeft? Licht en elegant, zo luidt het antwoord, en toch ook een beetje weeïg. De wereld wordt pastelzacht. Dat klinkt als een cliché, is het ook, maar clichés ontstaan doordat ze steeds gebezigd zijn juist omdat ze raak zijn. Loop door de tentoonstelling en je ziet hoe een vroeg moderne kunstenaar als Denis toch echt iets nieuws probeerde, een dromerige stijl die afrekende met het destijds uitgekauwde naturalisme. Hallmark heeft niet alles zelf uitgevonden.

Die dromerigheid kreeg hij voor elkaar met het steendrukken. Want al verwacht je bij grafische technieken harde lijnen, dit leverde juist schetsmatige vlakken op, alsof alles met contékrijt getekend is. In die soft focus aanpak herken je zowel wat van het spirituele Symbolisme als van de Art Nouveau krullen die toen in de mode waren. Zo is deze serie in alles een andere tijd, een vredige onbekommerdheid die zeker nu ver van ons af staat. Denis wilde daar echter, begrijpelijk, heel dichtbij zijn. Op sommige platen tekende hij dan ook zichzelf in. Linksonder in een hoek kust hij Meuriers vingers die inktvisachtig sierlijk zijn, waarna haar witte jurk het beeldvlak vult tot rechtsboven, waar zij goedkeurend omlaag kijkt naar haar bewonderaar.

Beetje naakt, nooit erotisch

En zelfs al zit ze er soms een beetje naakt bij, nooit wordt het erotisch of onbetamelijk. Dit is een verheven liefde, de meeste passie zit in een prent waarin hun beider gezichten samenkomen in gebed, gehuld in een spiritueel licht dat door een raam binnenvalt. Het kleurt de schaduwzijden van hun gelaat lichtblauw, zoals dat kan wanneer licht een hele kamer vult. Dat gebeurt ook in een prent waar Meurier een bruid is, met lelies, symbool van de Maagd Maria. De schoonfamilie kan gerust zijn geweest met die kerel die Marthe aan de haak had geslagen.

Denis haalde veel uit zijn liefde, die hij met fijngevoelige nuances verbeeldde. Knap, al maakt die subtiliteit zijn litho’s ook wel wat wasverzachterig vlak allemaal. Ze ontberen de zinderende spanning die zijn schilderijen wel hebben. Maar: wat vond Meurier eigenlijk van Denis met zijn prenten? Dat zat wel goed. In hetzelfde museum is een verdieping hoger naast alle Van Goghs een stukje zaal ingericht met schilderijen van enkele Nabis-leden, inclusief drie werken van Denis. Op een daarvan houdt Meurier hun baby omhoog naar het zonlicht, dat in tinten van geschilderde gelukzaligheid vredig op hen neerdaalt.

Tentoonstelling Maurice Denis: Amour is t/m 15 mei in het Van Gogh Museum. Meer info: Amour is t/m 15 mei in het Van Gogh Museum. Meer info: vangoghmuseum.nl ●●●●●

