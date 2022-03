Lokale partijen op het platteland groeien dankzij hulp van BoerBurgerBeweging

Bennie Morsink van de lokale partij Ondernemend Berkelland weet één ding zeker: zonder de BoerBurgerBeweging (BBB) had hij er nooit drie zetels bijgekregen. „Misschien eentje, maar geen drie”, denkt hij. „Het samenwerken met BBB gaf ons de extra boost die we nodig hadden.”

De partij van Caroline van der Plas, met één zetel in de Tweede Kamer, deed zelf niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. „Die tijd was er gewoon niet”, zegt van Der Plas. Wel werkte het samen met twintig lokale partijen – vooral in plattelandsgemeentes.

In de praktijk betekent dat dat de lokale partij het verkiezingsprogramma van BBB onderschrijft – en alle gemeenteraads- en commissieleden worden na de verkiezingen verplicht BBB-lid. De lokale partij mag op haar beurt gebruik maken van het partijlogo en opleidingsmogelijkheden die BBB biedt. Het kan, kortom, gebruik maken van BBB’s goede naam op het platteland.

De bondgenootschappen zijn een tactische zet in de strijd om de stem van de boer. BBB kan nu haar invloed vergoten, zonder een eigen lokaal netwerk op te hoeven zetten. Morsinks partij was een van de veertien BBB-bondgenoten met verkiezingswinst. Alle bondgenoten bij elkaar hadden voor de verkiezingen 21 zetels, nu 61. Vijf partijen boekten geen winst of verlies. Slechts één bondgenoot, TROTS op Haarlem, verloor een zetel.

Geslaagd

Van der Plas noemt het een „geslaagd experiment”. „De uitslag kan je zien als een soort minipeiling voor volgend jaar, als we meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan verwachten we flinke winst.” Op twintig plaatsen heeft BBB nu direct contact met lokale partijen, en het kan dat gebruiken als kweekvijver. Morsink Ondernemend Berkelland doet zichzelf tekort als hij zegt dat BBB dé reden is om op hem te stemmen, zegt ze. „Maar in Berkelland hebben we met de Tweede Kamerverkiezingen wel ontzettend veel stemmen gehaald, 8 procent. Echt gigantisch.”

In de Berkellandse gemeenteraad is het CDA al jarenlang de grootste. Met zes zetels is dat nog steeds zo, maar het CDA raakte woensdag twee zetels kwijt en het verschil met Ondernemend Berkelland slonk flink.

Lees ook: In Berkelland is een stem op lokaal een stem op BBB

Als het aan Morsink ligt, gaat zijn partij over vier jaar helemaal verder onder de naam BBB. „We zijn niet getrouwd met onze naam, maar we moeten zien wat BBB wil.” Van der Plas verwacht inderdaad dat meer lokale partijen die overstap wel willen maken. „Je bent niet voor niks bondgenoot geworden.”