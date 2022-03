Romana Vrede en Mark Rietman schitteren in weldadig overdadige ‘OustFaust’

Wie een waarlijk zinderende, briljante scène wil zien, moet zijn bij Oustfaust van Het Nationale Theater. Het is de finale van het deel voor de pauze, de culminatie van anderhalf uur opgebouwde spanning. Mark Rietman draait als Mafisto halve rondjes om zijn prooi, Romana Vrede als Faust. Met grote ogen en demonische grijns sluipt hij om haar heen, haar bewerkend met zijn lokkende gezang. Vrede antwoordt eerst nog timide, ingetogen, handenwrijvend, totdat ze overstag gaat, en zich ontpopt als iemand die furieus wil opeisen wat haar toekomt, in een vlammende uitbarsting. Kippenvel.

Faust is verliefd op de jonge Gretha, maar aarzelt in de toenaderingspogingen. De slinkse Mafisto, die een deal met Gretha heeft, helpt Faust haar veroveren. In de lyrische bewerking van de 19de-eeuwse klassieker van Goethe door Tom Lanoye is dat het nieuwe pact: een vrouw in ruil voor de kennis van Faust, die corona-arts is en als wetenschapper onderzoek doet naar de nieuwe mens.

De door Lanoye ontworpen, exuberante taalkathedraal staat voorop in deze OustFaust. Lanoye schreef een tekst met overvolle, zelfverliefde, rijmende zinnen, in het hem eigen idioom, dat moeiteloos hoogdravend en platvloers tegelijk is. „Modderfokker” is zo’n Lanoye-term die elke toneelliefhebber herkent.

Malle U-bochten

De eerste drie kwartier zijn een wijdlopige exposé, en dat is even doorbijten voor de toeschouwer, maar als Faust en Mafisto steeds meer gaan botsen, hoor je ook de taal zingen en knetteren.

Het is aan een groot tekstregisseur als Theu Boermans, in zijn afscheidsvoorstelling bij Het Nationale Theater, toevertrouwd om zijn acteurs die soms alle aandacht opeisende vormelijkheid van de taal te laten overwinnen en de betekenis van de woorden goed te laten doordringen. Met Mark Rietman beschikt hij dan ook nog eens over een acteur die ongeëvenaard is in zijn vrolijke valsigheid. Dat is een bekende kwaliteit van hem, terwijl Romana Vrede juist schittert doordat ze een zelden geziene kant van haar acteren toont: een nerdy schroomvalligheid, van een met haar liefde geen raad wetende wetenschapper. Naast hen maken ook Myrthe Huber (Gretha) en Joris Smit (de assistent van Faust) indruk.

Na de pauze zien we de donkere keerzijde van de twijfels en verlangens van Faust en is er alle ruimte voor het destructieve hedonisme van Mafisto. In zijn nachtclub wordt het een uitbundig, liederlijk feest. Lanoye heeft daarna twee malle U-bochten in het verhaal nodig – een zelfmoordterrorist, een spookverschijning – om uiteindelijk rechtdoor te eindigen, bij het laboratorium van Faust.

Terwijl er wordt gefilosofeerd over de vernietiging van het klimaat en ontsporende wetenschap, voltrekt zich een visueel opwindende scène, waarin de mens de rekening voor zijn roekeloze handelen krijgt gepresenteerd. Het is een passend slotakkoord van een weldadig overdadige theateravond.

Theater OustFaust, door Het Nationale Theater. Regie: Theu Boermans. Gezien: 12/3, Stadsschouwburg Utrecht. Inl: hnt.nl ●●●●●