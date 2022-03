Recordomzet RTL Nederland, Videoland groeit naar 1,1 miljoen abonnees

RTL Nederland heeft zijn operationele winst afgelopen jaar bijna verdubbeld naar 108 miljoen euro (2020: 57 miljoen) bij een omzetrecord van 575 miljoen euro, ruim 20 procent hoger dan in het door corona geteisterde 2020. RTL’s videodienst Videoland haalde afgelopen jaar de grens van 1 miljoen abonnees, maar liet procentueel de kleinste groei zien sinds de overname door RTL in 2013. Er waren eind 2021 bijna 1,1 miljoen abonnees, een stijging van 21 procent ten opzichte van eind 2020.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Duitse RTL Group, waar RTL Nederland onder valt. Het concern investeerde afgelopen jaar 209 miljoen euro in het aanbod van Videoland en de Duitse evenknie RTL+, dat 3,7 miljoen abonnees heeft. In 2026 zou dat gezamenlijk rond 600 miljoen euro moeten worden, met tegen die tijd winstgevende videodiensten. De streamingmarkt, met Netflix als marktleider, is zwaarbevochten. Dit jaar traden er weer twee nieuwe concurrenten toe: het Amerikaanse HBO Max en het Scandinavische Viaplay (met onder meer Formule 1 en darts).

RTL Group, van het Duitse Bertelsmann-concern, noteerde in 2021 een recordwinst van 1,3 miljard euro, zonder meetelling van de verliezen als gevolg van investering in videodiensten Videoland en RTL+. De groep, onder meer actief in de Benelux, Frankrijk en Duitsland, haalde 6,6 miljard omzet, een half miljard meer dan in 2020.

Plannen omtrent fusie

RTL Nederland hoopt dit jaar te fuseren met Talpa (onder meer SBS6 en Veronica) van John de Mol, onder meer om met Nederlandse producties voor Videoland de strijd met Netflix en andere aanbieders aan te gaan. De Autoritieit Consument en Markt kondigde eerder dit jaar „diepgaande onderzoek” aan naar de voorgenomen fusie, die mogelijk de advertentiemarkt zou ontwrichten aangezien er nog maar één grote commerciële televisie-aanbierder zou overblijven. RTL Group verwacht dat de fusie in het derde kwartaal van 2022 kan worden afgerond.

RTL Nederland verbeterde in 2021 zijn marktaandeel met 2,5 procentpunt in de commercieel interessantste doelgroep 25-54 jaar naar 34,2 procent. Daarbij laat RTL de publieke omroep (NPO) in die leeftijdscategorie naar eigen zeggen achter zich, ondanks het EK voetbal dat de NOS afgelopen zomer uitzond. Over het geheel genomen is de NPO de grootste partij op de tv-markt.

Over te verwachten inkomstenderving als gevolg van het schrappen van The Voice of Holland in januari van dit jaar, na verschillende aangiftes wegens zedendelicten, deed het jaarverslag geen mededelingen.