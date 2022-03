PVV halveert zetelaantal in Venlo, thuisstad Wilders

PVV verliest twee zetels in het Limburgse Venlo, geboortestad van partijleider Geert Wilders. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen debuteerde de PVV met vier zetels in de Venlose gemeenteraad. Het opkomstpercentage zakte van 49,1 procent in 2018 naar 44,9 procent nu.

Bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar stemde ruim 73 procent van de stemgerechtigden in Venlo, ruim 18 procent van de stemmen ging toen naar de PVV. Dat percentage is nu bij de gemeenteraadsverkiezingen naar 6,4 procent gezakt.

