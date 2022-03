Pussy Riot-lid Diana Burkot: ‘Sancties tegen Rusland zijn compleet hypocriet’

„Ik had al twee keer eerder mijn tas gepakt”, zegt Diana Burkot (37). „Ik wist dat de geheime dienst me in gaten hield en hoorde voortdurend: je moet gaan, je bent hier niet meer veilig. Er vertrokken zo veel mensen dat ik het vreselijke gevoel kreeg dat ik als laatste zou achterblijven terwijl het land op slot ging. Anderhalve week geleden werd alle druk, stress en paniek me te veel. Toen ben ik gevlucht.”

De Russische muzikant, activist en feminist spreekt via een Zoom-verbinding vanuit Tallinn, de hoofdstad van Estland. Omdat ze „onzeker” is over haar Engels, functioneert „vriendin en collega-muzikant en medeactivist” Lolja Nordic af en toe als tolk. Ook zij is net Rusland ontvlucht, zegt ze: „Ik zat vorige week nog in de gevangenis. De politie pakte me thuis op omdat ik bij een anti-oorlogsdemonstratie was geweest.”

Tien jaar gelden was Burkot ook al the one that got away. Ze is namelijk het onbekend gebleven lid van het Russische punkcollectief Pussy Riot dat in Moskou wereldberoemd werd door de protestoptredens op het Rode Plein en in de orthodoxe Christus Verlosserkathedraal. In hun iconische ‘punkpreek’ richtten de vier activisten zich zingend, dansend, knielend en kruisjes slaand tegen de herverkiezing van Vladimir Poetin en de innige banden van de orthodoxe kerk met het Kremlin. Sindsdien geldt Pussy Riot, herkenbaar aan de felgekleurde bivakmutsen, als luis in de pels van de Russische president.

Nadja Tolokonnikova, Maria Aljochina en Katja Samoetsevitsj werden gearresteerd, maar Burkot wist te ontkomen. „Zij hielden zich achteraf samen schuil in hetzelfde appartement. Ik vond dat een heel slecht idee, en ben elders ondergedoken. Dat was mijn redding.”

De schok kwam toen Tolokonnikova en Aljochina na een showproces werden veroordeeld tot twee jaar strafkamp. „Niemand had kunnen voorspellen dat de straf zo hoog zou zijn. Ik was gechoqueerd en doodsbang. Dat Nadja en Maria mijn naam niet hebben genoemd, daarvoor ben ik ze eeuwig dankbaar. Maar dat ik niets voor hen kon betekenen, en me verborgen moest houden, voelde vreselijk. Tot vorig jaar ben ik onder de radar gebleven. Omdat toen de aanklacht was verjaard, durfde ik me uit te spreken: ik was het vierde meisje.”

Machteloos in ballingschap

Als vluchteling in Estland voelt ze nu dezelfde machteloosheid als tijdens haar ballingschap. „Ik ben toen nota bene naar de Krim gevlucht, voordat de Russen het innamen.”

De oorlog in Oekraïne noemt ze „tirannie van een criminele regering”.

Burkot: „Mensen die zich afvragen waarom er niet meer Russen de straat opgaan, snappen niet hoe verstikkend dit regime is. Al lang voordat Poetin de oorlog begon, heeft hij systematisch alle oppositie uitgeroeid. Bij de massale protesten voor Aleksej Navalny van vorig jaar zijn duizenden mensen gearresteerd en ontslagen. Ze kunnen hun familie niet meer voeden omdat ze aan een vreedzame demonstratie meededen. Rusland is geen democratie, maar een autoritaire staat die steeds meer op een dictatuur gaat lijken. Dat krijg je niet zomaar kapot door te demonstreren. Eerst mocht je door Poetins nieuwe wet die zogenaamd nep nieuws over de oorlog bestraft, niet langer woorden als ‘oorlog’ of ‘inval’ gebruiken, nu worden zelfs mensen die vredestekens dragen opgepakt.”

Tegelijkertijd is de reactie van het Westen bedroevend, vindt ze. „De huidige sancties gaan nooit werken, omdat ze vooral de kwetsbaren raken in plaats van het Kremlin. Wij zitten nu als twee vluchtelingen in Estland, en kunnen met geen enkele mogelijk bij ons geld komen. Hetzelfde geldt voor talloze ngo’s en politieke activisten die afhankelijk zijn van donaties. Tegelijkertijd blijven de Europese landen gewoon olie, gas en kolen van meneer Poetin kopen: in de eerste twintig dagen hebben ze zijn oorlog voor maar liefst 12 miljard euro gesponsord. Dat is compleet hypocriet. Ze zouden deze oorlog juist moeten aangrijpen om eerder met fossiele brandstoffen te stoppen. Er is haast bij: er komt een klimaatramp op ons af en deze oorlog leidt alleen maar af.”

„Ik schaam me ervoor dat ik uit het land kom dat deze tirannie is begonnen en steun het Oekraïense volk. Ik zal het altijd tegen het regime blijven opnemen. Dat is nu eenmaal wat ik moet doen. Maar het gaat niet alleen om Rusland. Er bestaat geen enkel land waar je je niet moet uitspreken. Overal worden mensenrechten geschonden, staat gendergelijkheid onder druk, bestaat er racisme en politiegeweld. Overal.”

