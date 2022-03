PSV plaatst zich voor kwartfinale Conference League, AZ gaat verlenging in

PSV heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de UEFA Conference League. De ploeg van trainer Roger Schmidt won in Denemarken met 0-4 van FC Kopenhagen. In de heenwedstrijd vorige week hadden de Eindhovenaars nog beduidend meer moeite gehad met de dertienvoudig kampioen van Denemarken. Het speelde toen ternauwernood met 4-4 gelijk. AZ staat met 2-1 voor tegen de Noorse stuntploeg FK Bodø/Glimt, waardoor de Alkmaarders een verlening zijn ingegaan.

In Kopenhagen kwam PSV al in de eerste helft op een comfortabele voorsprong. Na tien minuten zorgde Eran Zahavi voor 0-1 door een voorzet van Mario Götze via de keeper binnen te werken. Kort voor rust stond Götze zelf aan het eind van een succesvolle aanval. Hij tikte een voorzet van zijn landgenoot Philipp Max voor leeg doel binnen. In de tweede helft kwam PSV niet meer in de problemen en zorgde Zahavi na een uitgespeelde aanval voor de 0-3. Noni Madueke zorgde in de extra tijd voor 0-4. Een domper op de feestvreugde was dat aanvoerder Cody Gakpo het veld na een klein uur spelen met een blessure moest verlaten.

AZ had het lastiger tege FK Bodø/Glimt. Het kwam in de eerste helft op een 2-1 voorsprong door doelpunten van de Griekse spits Vangelis Pavlidis. Daarmee was het tweeluik in evenwicht, want vorige week had FK Bodø/Glimt met een betwiste strafschop AZ op de valreep met 2-1 verslagen. Op zoek naar het beslissende doelpunt raakte Jasper Karlsson de lat. In de tweede helft kwamen beide ploegen niet tot scoren, waardoor het twee keer 15 minuten moet verlengen om een winnaar te bepalen. Als er daarna nog geen beslissing is gevallen, worden er strafschoppen genomen.

Vanavond komen nog twee Nederlandse clubs in actie in de Conference League. Om 21.00 uur trapt Vitesse in Rome af tegen AS Roma. De Arnhemmers moeten een 1-0 achterstand uit de heenwedstrijd wegwerken. Op hetzelfde tijdstip begint Feyenoord in de Kuip aan de return tegen Partizan Belgrado. De Rotterdammers verdedigen een 5-2 voorsprong.